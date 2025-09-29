Những "độc cô cầu bại" chịu chi: Thuê bảng quảng cáo trên cao tốc, ném tiền vào billboard ở Quảng trường Thời Đại, tổ chức đấu giá hẹn hò… để tìm tình yêu

Trong thời đại mà ứng dụng hẹn hò đã trở nên quá tải và gây mệt mỏi, một số người độc thân sẵn sàng "phá vỡ luật chơi" để tìm kiếm bạn đời. Họ bỏ qua những cú vuốt trái - phải nhàm chán trên màn hình điện thoại và thay vào đó, sáng tạo ra những cách độc lạ để tìm tình yêu.

Cô gái thuê nguyên bảng quảng cáo trên cao tốc để tìm chồng

Đầu tháng 9/2025, những người lái xe trên tuyến Quốc lộ 101 từ Santa Clara đến San Francisco bất ngờ bắt gặp 12 bảng quảng cáo khổng lồ in hình một người phụ nữ kèm dòng chữ mời gọi ghé thăm trang web MarryLisa.com. Nhân vật chính là Lisa Catalano, 42 tuổi, một phụ nữ năng động ở San Francisco.

Catalano từng trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc trước khi chồng cô qua đời vào năm 2021. Sau đó, chuỗi mối tình thất bại cùng sự thất vọng với ứng dụng hẹn hò khiến cô quyết định tự mình tạo cơ hội. Cô bỏ ra 30.000 USD để thuê bảng quảng cáo dọc đường cao tốc, kéo dài 45 dặm, với hy vọng thu hút sự chú ý của "người đàn ông phù hợp".

Không dừng lại ở đó, Catalano còn mua thêm không gian quảng cáo trên xe taxi để tiếp cận tài xế và hành khách trong khu vực. Trên website cá nhân, cô giới thiệu mình là người yêu thích thể thao, đặc biệt là đội bóng San Francisco Giants, sở hữu một chiếc xe mui trần, theo đuổi lối sống lành mạnh và mong muốn kết hôn trong vòng 2 - 3 năm tới.

Lisa Catalano, 42 tuổi, thuê bảng quảng cáo trên đường cao tốc để tìm tình yêu

Lisa xác định rõ tiêu chí: bạn đời ở độ tuổi 33 - 45, cùng tôn giáo, quan điểm chính trị và nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. " Tôi không cảm thấy xấu hổ. Đây là cách tốt nhất để tôi tìm được người đàn ông phù hợp", cô chia sẻ với New York Post.

Chiến dịch của Catalano nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và thậm chí chỉ trích, cho rằng cô "ảo tưởng" hay "điên rồ". Nhưng với Catalano, tình yêu đáng giá để thử mọi cách.

Lisa Catalano không đơn độc trong cảm giác chán chường với Tinder, Bumble hay Hinge. Một khảo sát của Forbes Health (2025) cho thấy 78% người dùng ứng dụng hẹn hò cảm thấy mệt mỏi, trong đó phụ nữ chiếm tới 80%, nam giới 74%.

Nghiên cứu từ Viện Kinsey (Mỹ) cũng chỉ ra sự thay đổi trong cách tiếp cận tình yêu của Gen Z: chỉ 21,2% coi ứng dụng hẹn hò là phương thức kết nối chính, trong khi 58% ưu tiên gặp gỡ trực tiếp. Điều này mở ra không gian cho những sáng kiến mới mẻ, thậm chí kỳ lạ, trong hành trình tìm bạn đời.

Những cách tìm tình yêu "không giống ai" từng gây chấn động thế giới

Lisa Catalano không phải là người đầu tiên biến tình yêu thành một chiến dịch quảng cáo. Trên khắp thế giới, nhiều cá nhân cũng đã sáng tạo ra những "chiến lược" đặc biệt. Đơn cử như Mohamed Ibrahim, 28 tuổi, New Jersey: Anh chàng này từng gây xôn xao khi thuê không gian quảng cáo tại nhiều điểm, bao gồm cả Quảng trường Thời đại (New York) để tìm chồng. Ibrahim khẳng định: " Anh ấy chắc chắn đang ở đâu đó ngoài kia, và tôi không ngại để cả thế giới biết mình đang tìm kiếm."

Hay như Eve Tilley-Coulson, luật sư ở Los Angeles - Nữ luật sư tranh tụng sẵn sàng chi 5.000 USD phí giới thiệu cho bất kỳ ai giúp cô tìm thấy chồng tương lai. Với Eve, tình yêu xứng đáng để đầu tư như một thương vụ.

Chiến dịch "Date Colin" tại Anh, diễn ra năm 2020, một chàng trai tên Colin đứng trước ga tàu điện ngầm London với tấm biển viết tay " Tìm bạn gái. Không hút thuốc. Yêu chó. Thích pizza ". Tấm ảnh lan truyền trên Twitter, giúp anh nhận được hàng trăm lời nhắn hẹn hò.

Lan sang Châu Á, dịch vụ mai mối cao cấp ở Nhật Bản và Hàn Quốc nở rộ. Nhiều công ty tổ chức các "buổi đấu giá hẹn hò", nơi người tham gia giới thiệu bản thân trên sân khấu, khán giả trả tiền để có một buổi hẹn với họ. Một số dịch vụ còn cung cấp gói VIP, đảm bảo khách hàng gặp gỡ đối tượng "xứng đôi" dựa trên nghề nghiệp và thu nhập. Hoặc, chiến dịch "Tìm bạn trai qua poster" ở Ấn Độ: Một phụ nữ độc thân ở Mumbai từng dán hàng loạt áp phích trên tường, kèm số điện thoại và lời nhắn: " Mẹ tôi nói tôi cần chồng. Nếu bạn phù hợp, hãy gọi." Chiến dịch gây bão truyền thông, và cuối cùng cô tìm thấy đối tác nghiêm túc.

Những câu chuyện này cho thấy khi ứng dụng hẹn hò trở nên quá tải, con người sẵn sàng quay lại những cách rất đời thường, nhưng sáng tạo và gây bất ngờ hơn.

Từ biển quảng cáo đến sự thật về nhu cầu tình cảm

Nhìn rộng hơn, sự bùng nổ của những cách kiếm người yêu độc lạ phản ánh hai thực tế xã hội:

Nhu cầu tình cảm vẫn là bản năng nguyên thủy: Dù công nghệ thay đổi cách con người kết nối, mong muốn tìm một bạn đời, lập gia đình vẫn là động lực mạnh mẽ.

Cá nhân ngày càng sẵn sàng "tiếp thị chính mình": Thế hệ Millennials và Gen Z lớn lên cùng mạng xã hội. Việc quảng cáo bản thân để tìm tình yêu không còn xa lạ, từ một profile Tinder, đến một website cá nhân hay thậm chí bảng quảng cáo trên cao tốc.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng Linda Sapadin (New York) nhận định: " Các chiến dịch này có thể gây sốc, nhưng ẩn sau đó là sự dũng cảm. Nó cho thấy những người tham gia sẵn sàng phá bỏ sự xấu hổ để theo đuổi điều mình mong muốn."

Từ Lisa Catalano ở California đến Mohamed Ibrahim ở New Jersey, từ tấm poster ở Ấn Độ đến dịch vụ đấu giá hẹn hò ở Nhật Bản, một điểm chung nổi bật là: tình yêu khiến con người sáng tạo và dám làm những điều điên rồ nhất.

Liệu những cách này có hiệu quả hay không? Câu trả lời chưa rõ ràng. Nhưng chúng chắc chắn khẳng định một điều: tình yêu vẫn là "thị trường" không bao giờ lỗi thời. Trong thế giới nơi ứng dụng hẹn hò đang dần bão hòa, chính những ý tưởng độc lạ lại khiến hành trình tìm bạn đời trở nên thú vị và đáng nhớ hơn.

Với Lisa Catalano, điều quan trọng không phải là người ngoài nghĩ cô "điên rồ" hay không, mà là niềm tin rằng đâu đó trên những con đường cao tốc California, một ánh mắt sẽ bắt gặp biển quảng cáo "MarryLisa.com" và khởi đầu cho câu chuyện tình yêu mà cô mong chờ.