Mộng Điệp vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân sửa mũi 4 lần vẫn bị chê lệch, có lần sửa 7 triệu 20p là xong

Kỳ Hân (tên thật là Nguyễn Thị Mộng Điệp, sinh năm 1995) - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân cũng là một mỹ nhân dao kéo nổi tiếng. Mới đây, cô đã kể lại chuyện 4 lần làm mũi của mình, khiến hội mê làm đẹp và netizen quan tâm.

Kỳ Hân trong clip kể chuyện 4 lần sửa mũi

Kỳ Hân cho biết vì cảm thấy không đẹp nên người ta mới chấp nhận chi tiền và chịu đau đớn để đẹp hơn. Cựu người mẫu cũng không ngoại lệ khi đã chi hàng trăm triệu cho 4 lần sửa mũi.

Lần đầu tiên - năm 2012, Kỳ Hân sửa mũi hết 7 triệu. Nhưng tự cảm thấy vẫn chưa đẹp nên cô sửa mũi lần thứ 2 vào năm 2014. Lần này cô chi 39 triệu và thấy đây là lần sửa đẹp nhất.

Chính Kỳ Hân không hiểu tại sao mà đến năm 2016, cô lại sang Hàn Quốc làm mũi một lần nữa, tức là lần thứ 3. Ngay sau lần sửa mũi này, cô về Việt Nam đi sự kiện thì mặt còn sưng, mũi chưa vào form nên bị đồn là phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Hiện tại cô cũng thừa nhận đó là lần sửa mũi thất bại, xấu nhất.

Kỳ Hân tại sự kiện năm 2016

Dù Kỳ Hân không tiết lộ chi phí cho lần dao kéo này nhưng vì sang Hàn Quốc nên con số được dự đoán cũng không hề nhỏ. Cùng năm 2016, Kỳ Hân và cầu thủ Mạc Hồng Quân kết hôn vì vậy bây giờ cô mới nói rằng “sửa mũi xong là đi lấy chồng luôn”.

Đến năm 2024, Kỳ Hân sửa lại mũi lần thứ 4 hết hơn 80 triệu nhưng vẫn bị lệch. Hiện tại, bà xã Mạc Hồng Quân chưa có ý định sửa lại vì thấy góc nghiêng đang đẹp. Trong khi đó gương mặt bình thường của cô bị méo nên nếu mũi thẳng thì lộ rõ mặt méo còn bây giờ mũi méo thì trông mặt thẳng. Cuối cùng Kỳ Hân chọn để yên, không sửa nữa.

Từ năm 2016, sau 2 lần sửa mũi và 2 lần làm răng, Kỳ Hân đã chi khoảng 250 triệu đồng. Vì vậy, tính tổng cộng cả 4 lần thì số tiền ước tính sửa mũi của cô nàng được cho là lên đến vài trăm triệu.

Cựu người mẫu không ngại công khai hình ảnh khi phẫu thuật thẩm mỹ

“Mọi người nhìn vào thấy đẹp là được rồi, quan tâm cái đẹp thôi còn đừng quan tâm đẹp nhờ thẩm mỹ hay là đẹp tự nhiên. Bây giờ ra đường không có đẹp tự nhiên đâu, không sửa cái này thì cũng tiêm cái kia à. Còn mấy bà suy nghĩ sao tôi không biết vì 9 người 10 ý, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nếu thực sự có nhu cầu muốn làm đẹp thì mình mạnh dạn lên, làm đẹp liền đi mấy chị yêu ơi!” - Kỳ Hân chia sẻ.

Trước đây, cựu người mẫu cũng nhiều lần công khai chuyện chỉnh sửa nhan sắc. Ngoài sửa mũi, Kỳ Hân còn cắt mí, làm răng, nâng ngực,... để có nhan sắc như mong muốn.

Kỳ Hân đến từ Sóc Trăng (cũ) và bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi khi chuyển lên TP.HCM. Với chiều cao 1m78 cùng số đo ba vòng cân đối, Kỳ Hân thu hút sự chú ý trong làng thời trang Việt Nam, nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật.

Cô từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 nhưng rút lui giữa chừng. Đến năm 2014, cô dự thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc và bất ngờ giành chiến thắng.

Kỳ Hân hồi mới gia nhập làng thời trang

Cô nàng có nhiều sự thay đổi theo thời gian

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, cô còn tham gia một số bộ phim như Những Ngọn Nến Trong Đêm phần 2 và Điệp Vụ Chân Dài.

Năm 2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân kết hôn, hiện có hai con trai: Củ Tỏi (sinh năm 2016) và Dưa Hấu (sinh năm 2020). Sau khi lập gia đình đến nay, Kỳ Hân rời xa showbiz để tập trung chăm sóc con cái và kinh doanh, làm hậu phương cho chồng tập trung tập luyện và thi đấu.

Một số hình ảnh của Kỳ Hân gần đây

(Tổng hợp)