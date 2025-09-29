Quỳnh Lương hở bạo sau sinh, gặp sự cố điếng người

Sau thời gian sinh con và ở cữ, Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) đã nhanh chóng quay lại công việc. Tối 28/9 vừa qua, cô có mặt tại sự kiện TikTok Shop Fashion Show (TP.HCM) và nhận về nhiều sự chú ý.

Cận cảnh nhan sắc và vóc dáng của Quỳnh Lương tại sự kiện tối 28/9 (Clip: Quân)

Đây là lần đầu tiên mỹ nhân Phú Thọ đi sự kiện công khai sau khi sinh em bé thứ 2 nên cả nhan sắc lẫn vóc dáng đều được quan tâm.

Có thể thấy, Quỳnh Lương vẫn giữ vững phong độ xinh đẹp với gương mặt sắc sảo. Chiếc váy được cô lựa chọn không chỉ hở bóng lưng gợi cảm mà còn cắt xẻ khoe vòng 1 táo bạo. Vì vậy mà trong suốt sự kiện, Quỳnh Lương phải liên tục lấy tay kéo váy hoặc dùng túi đồ để che phía trước.

Bóng lưng gợi cảm của Quỳnh Lương

Chọn trang phục khá táo bạo nên cô nàng phải lấy đồ để che phía trước ngực (Ảnh chụp màn hình/ @edwardnhieuchuyen)

Về vóc dáng, vì mới sinh con được gần 2 tháng nên người đẹp 30 tuổi vẫn đang trong quá trình lấy lại đường cong. Nhưng nhìn tổng thể, màn tái xuất này của Quỳnh Lương khá ấn tượng, khiến ai nấy đều phải dõi theo và lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH, nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Vóc dáng của Quỳnh Lương (Ảnh: Kim Chi, Đi soi sao đi)

Tuy nhiên cũng tại sự kiện này, một sự cố nho nhỏ về trang phục của Quỳnh Lương đã xảy ra. Theo đó cô quên cắt tag váy nên trong các clip được ghi lại và đăng lên MXH, chiếc tag nổi lên khá rõ, khiến netizen không khỏi thắc mắc.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, Quỳnh Lương cũng nhanh chóng thanh minh về chuyện này trên trang cá nhân. Cô cho biết mình nhờ chồng kéo khóa, chồng thấy còn tag nhưng không nỡ tháo giùm.

Chiếc tag váy hiện khá rõ

Quỳnh Lương lên tiếng về chiếc tag váy (Ảnh chụp màn hình)

Quỳnh Lương, tên thật là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Xuất phát điểm của cô là một mẫu ảnh lookbook được nhiều thương hiệu thời trang yêu thích. Nhờ gương mặt cuốn hút, cô nhanh chóng được mời tham gia đóng MV ca nhạc đình đám như Màu Nước Mắt, Tự Tâm… và từng bước chuyển hướng sang diễn xuất.

Trong lĩnh vực phim ảnh, cô tạo dấu ấn qua loạt phim truyền hình như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc, Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do,... Với lối diễn ngày càng đa dạng, Quỳnh Lương được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt.

Đời tư của Quỳnh Lương cũng thu hút nhiều sự chú ý. Năm 18 tuổi, cô mang thai, lập gia đình nhưng sớm ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai tên ở nhà là Gấu. Sau này, cô nhiều lần công khai những mâu thuẫn với chồng cũ xoay quanh chuyện nuôi dạy con.

Đến năm 2025, Quỳnh Lương bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai Tiến Phát sau khi nên duyên từ show hẹn hò Người Ấy Là Ai. Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng trong không khí ấm cúng. Đầu tháng 8/2025, cặp đôi đón em bé và đặt tên ở nhà Nala.

Gia đình Tiến Phát - Quỳnh Lương đón thành viên mới hồi đầu tháng 8 vừa qua

Quỳnh Lương thường chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống bỉm sữa (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)