4 người lạ đến viếng đám tang bố chồng rồi bỗng "ở lì" suốt ba ngày: Điếng người vì lời thú nhận của chồng

Nhiều cuộc hôn nhân nhìn từ bên ngoài vẫn đủ đầy, yên ấm nhưng chỉ một khoảnh khắc bất ngờ cũng có thể làm mọi niềm tin sụp đổ, để lộ những góc khuất không ai ngờ tới. Câu chuyện được chia sẻ bởi nhân vật giấu mặt tại talkshow Tư vấn giấu mặt với Đinh Đoàn trên kênh YouTube Bài Học Sống sau đây là một ví dụ. Tình huống nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì sự oái oăm cũng như đồng cảm với người vợ.

Sự xuất hiện của 2 người phụ nữ lạ mặt và 2 đứa trẻ

Nhân vật chính và cũng là người chia sẻ câu chuyện là người vợ. Chị và chồng đã kết hôn 18 năm, có con cái đuề huề và cùng nhau vun vén gia đình. Chồng chị làm kỹ sư cầu đường, thường xuyên đi công trình xa nhà. Chị làm kinh doanh, dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng lo toan cho con cái, chăm sóc gia đình và bù đắp cho chồng vì đặc thù công việc xa nhà. Suốt nhiều năm, chị luôn tin tưởng chồng và tâm huyết với gia đình chồng như với nhà mình.

Người vợ trong câu chuyện (Ảnh chụp màn hình)

Mọi chuyện bắt đầu từ đám tang bố chồng - một biến cố mà chị cho biết đến nay vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời. Hôm đó, khách khứa ra vào đông, ai cũng tất bật lo tang lễ. Trong lúc đó, chị để ý thấy 2 người phụ nữ trẻ hơn mình, dắt theo 2 đứa trẻ nhỏ, xuất hiện trong đám tang. Ban đầu chị không nghĩ nhiều vì cho rằng có thể là họ hàng xa, hơn nữa ai cũng đang bận rộn.

Tuy nhiên, sau khi khách khứa ra về, 2 người phụ nữ ấy vẫn ở lại, cùng chịu tang suốt 3 ngày. Điều khiến chị bắt đầu nghi ngờ là thái độ và cử chỉ khác lạ của chồng. "Em thấy chồng em lúc đó không giống bình thường, có gì đó rất khó nói", chị chia sẻ với chuyên gia. Khi chỉ còn lại người thân trong gia đình, 2 người phụ nữ ấy còn trực tiếp gặp mẹ chồng chị.

Không kìm được thắc mắc, chị bước ra hỏi thẳng. Và chính khoảnh khắc ấy đã khiến mọi thứ sụp đổ. Qua lời chia sẻ của 2 người phụ nữ, chị bàng hoàng biết được rằng họ đã có quan hệ với chồng chị từ lâu và 2 đứa trẻ chính là con ruột của chồng chị. Lý do họ xuất hiện trong đám tang là để "cho các cháu về chịu tang ông nội và nhận họ hàng".

"Lúc đó em thực sự suy sụp và bối rối. Em không thể tin nổi vì trước giờ em rất tin chồng", chị nói. Trước mặt mẹ chồng và họ hàng, chồng chị cố gắng giải thích. Mẹ chồng khóc, xin và khuyên 2 vợ chồng nên về nhà đóng cửa nói chuyện riêng để tránh ầm ĩ trong tang lễ. Tuy nhiên, cú sốc quá lớn khiến chị không thể tiếp tục ở lại. Sau đám tang, chị đưa con về nhà bố mẹ đẻ và vợ chồng rơi vào tình trạng ly thân.

Buông bỏ hay tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân 4 người?

Sau khi ly thân, chồng chị liên tục nhắn tin, gọi điện giải thích rằng chị mới là vợ hợp pháp, rằng "anh chỉ có mẹ con em thôi… còn 2 cô gái kia thì chỉ chu cấp cho 2 đứa trẻ để nuôi, chứ không có tình ý gì". Thời gian qua, chị vợ luôn sống trong trạng thái bức bối, nặng nề và không biết chia sẻ cùng ai nên tìm đến chương trình với mong muốn được lắng nghe và nhận lời khuyên, để có thể phần nào nguôi ngoai nỗi buồn đang đè nặng trong lòng.

Chuyên gia Đinh Đoàn (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, trước thực tế người chồng có con với 2 người khác nhau, lời giải thích ấy không đủ sức xoa dịu. "Có con với người ta, chu cấp cả đời cho người ta, thì không thể nói là không có tình ý", chuyên gia Đinh Đoàn nhận xét.

Sau đó chuyên gia phân tích thẳng thắn rằng việc 2 người phụ nữ chủ động đưa con về chịu tang cho thấy người chồng hoàn toàn chủ động trong việc sắp đặt, chứ không phải mối quan hệ vụng trộm đơn lẻ. Nếu chỉ là "ăn vụng chùi mép", không người đàn ông nào dại dột công bố cùng lúc 2 người phụ nữ khác (ngoài vợ) và 2 đứa con riêng ngay trong đám tang bố mình. Điều đó cho thấy anh ta đã tính toán rằng vợ sẽ không làm lớn chuyện trong hoàn cảnh nhạy cảm.

Trước tình huống này, người tư vấn đặt ra nhiều kịch bản để nhân vật tự cân nhắc. Trường hợp xấu nhất là chồng đang sống trong tình trạng "3 vợ" gồm 1 vợ chính thức và 2 người phụ nữ khác được chu cấp và nuôi con, thậm chí có thể qua lại thường xuyên - trái đạo lý và trái pháp luật. Nếu vậy, câu hỏi đặt ra là: Người vợ có chấp nhận sống phần đời còn lại trong tâm trạng nghi ngờ, dằn vặt và tổn thương hay không?

Chuyên gia Đinh Đoàn cũng nhấn mạnh người vợ có nhà, có nghề, có thu nhập, có con, không phải người phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Nếu không chấp nhận được, chị hoàn toàn có quyền buông bỏ cuộc hôn nhân này một cách chủ động, giữ nhà cho con, làm việc với luật sư để đảm bảo quyền lợi, thay vì tự đẩy mình vào vai người vợ cả cam chịu.

Một khả năng khác được đặt ra là hai người phụ nữ kia cũng có gia đình riêng, mối quan hệ với chồng chị chỉ là vụng trộm. Nếu đúng như vậy, mức độ nghiêm trọng có thể khác. Tuy nhiên, nếu cả hai đều là phụ nữ đơn thân, có con với chồng chị và sống dựa vào sự chu cấp của anh thì đây là tình huống rất khó chấp nhận lâu dài.

Điều quan trọng nhất, theo chuyên gia, là người vợ phải là cầm trịch, không trốn tránh, không chịu trận một mình. Chị cần quay về chính ngôi nhà của mình, đối diện chồng, yêu cầu anh ta nói rõ: Anh muốn giữ gia đình hay tiếp tục duy trì một cuộc sống mập mờ với nhiều người phụ nữ. Từ đó, chị mới có đủ dữ kiện để đưa ra quyết định đúng nhất cho bản thân và các con.

Cuối cùng, chuyên gia nhấn mạnh rằng: làm mẹ đơn thân trong sự chủ động, tự trọng và bình yên còn tốt hơn sống trong một cuộc hôn nhân mà mỗi ngày đều là dằn vặt và uất ức. "Chị có rất nhiều thứ trong tay: sức khỏe, con cái, nhà cửa, công việc. Không có lý do gì để chị phải sống trong cay đắng suốt phần đời còn lại" là lời khuyên khép lại câu chuyện.

(Nguồn: Bài Học Cuộc Sống_Đinh Đoàn)