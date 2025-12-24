Người đàn ông Hà Nội đi mua 600 con vịt về phát cho người lạ mừng "Việt Nam vô địch": Phản ứng của vợ thế nào?

Những câu chuyện xoay quanh chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tại SEA Games 33 vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Sự việc được quan tâm mới đây là một người đàn ông đã tặng 600 con vịt cho mọi người ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh Nhường (thường gọi là Nhường Vịt) - chủ một trang trại chăn nuôi vịt, đang sống ở ngoại thành Hà Nội.

Hành động tặng vịt xuất phát từ lời hứa ngẫu hứng mà anh Nhường đăng tải trên mạng xã hội trong lúc theo dõi trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Anh đăng bài vào khoảng 20h ngày 18/12, khi đó U22 Việt Nam đang bị dẫn trước 2 bàn: “Việt Nam vô địch mai em tặng luôn 500 con vịt. Tỉ số giờ là 0 - 2”.

Bài đăng viral của anh Nhường với 48k lượt yêu thích (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, thực sự lên ngôi vô địch tại SEA Games 33. Bất ngờ, bài đăng “chơi lớn” của anh Nhường nhanh chóng viral, nhận về 48k lượt yêu thích và 15k lượt bình luận. Nhiều người tò mò xem màn tặng quà sẽ được thực hiện thế nào.

Ngay trưa hôm sau - ngày 19/12, anh Nhường liền lái xe tải đến một trang trại đối tác tại Phú Thọ và lấy toàn bộ số vịt tại đây - khoảng 600 con, mỗi con 1,3 - 1,4kg rồi chở về Hà Nội phát miễn phí cho mọi người.

Xe tải chở vịt của anh Nhường (Ảnh: Nhường Vịt)

Theo chia sẻ của anh Nhường trên sóng livestream, vì hiện tại, trang trại nhà mình chỉ còn vịt giống nên đã đi mua: “Phát cho mọi người phải thịt được chứ vịt giống phát làm gì”. Đến khoảng 17h ngày 19/12, vịt đã về đến trang trại nên anh Nhường tiếp tục livestream mời mọi người đến nhận vịt.

Trong livestream, anh Nhường để những lồng vịt la liệt khắp sân, tất cả mọi người dù là bà con lối xóm hay người lạ đều được nhận vịt, tối đa mỗi người 2 con và không nhận thay. Song cũng có những ngoại lệ như một thanh niên từ Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) chạy xe 50km đến nhận vịt đã được chủ trang trại tặng hẳn 1 lồng 10 con mang về.

Sở dĩ những người ở xa cũng biết đường đến nhận vịt là vì anh Nhường vừa công khai địa chỉ vừa ghim vị trí trang trại trong các bài đăng phát vịt để mọi người tiện tìm đường. Việc phát vịt diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 19h thì hết vịt. Ngoài lời cảm ơn, nhiều người còn vui vẻ chụp ảnh check-in với chủ trang trại và những con vịt được nhận.

Vịt được phát từ khi trời còn sáng đến lúc trời đã tối (Ảnh chụp màn hình)

Mỗi người được nhận tối đa 2 con vịt, vui vẻ check-in trước khi về (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ trên Dân trí, anh Nhường cho biết, hòa cùng niềm vui của đội tuyển bóng đá nước nhà, với anh hành động này không phải để nổi tiếng, mà đơn giản muốn thể hiện tình yêu thể thao và nguyên tắc "nói được - làm được" vốn là điều rất quan trọng trong cuộc sống cũng như kinh doanh.

Dù đã công khai toàn bộ quá trình tặng vịt song anh Nhường cũng nhận về một số ý kiến trái chiều. Có người cho rằng chưa chắc sự việc này là thật mà chỉ là chiêu trò câu tương tác. Trả lời chuyện này trên tài khoản cá nhân, anh bày tỏ thái độ không quan tâm vì: “Không ai hoàn hảo để làm hài lòng ngần này con người. Cứ vui vẻ lên, kệ họ thôi”.

Ngoài ra nhiều người cũng thắc mắc thái độ của vợ anh Nhường trước màn chơi lớn của chồng. Thậm chí có người còn nói đùa rằng phen này chị vợ sẽ cho chồng ngủ ngoài... chuồng vịt. Giải đáp điều này, chủ trang trại không ngại cập nhật hình ảnh vợ con và tiết lộ rằng vợ chồng vẫn bình thường, ở cạnh nhau, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, không có chuyện mặt nặng mày nhẹ như netizen lo ngại.

Ngoài câu chuyện của anh Nhường, chiến thắng của U22 Việt Nam cũng đem đến những màn ăn mừng thú vị.

Chẳng hạn như gia đình cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh (Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Quang - bố của Hiểu Minh đã chia sẻ với báo Tiền Phong từ khi còn ở Thái Lan rằng sẽ làm 50 - 70 mâm cỗ để mời bà con làng xóm. Đây không chỉ là dịp để chia sẻ niềm vui chiến thắng mà còn là cách gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con lối xóm đã luôn đồng hành cùng cầu thủ Hiểu Minh suốt chặng đường qua.

Trong khi đó, vào ngày 20/12 vừa qua, gia đình cầu thủ Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) cũng đã dựng rạp to đùng như rạp cưới để làm bữa cơm thân mật, mời tất cả mọi người chia vui cùng gia đình.

Gia đình cầu thủ Nhật Minh in ảnh to đùng, dựng rạp như rạp cưới mừng chiến thắng của con trai và đồng đội (Ảnh: Bóng đá và đời sống)

Tổng hợp