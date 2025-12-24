Lý Đức U22 Việt Nam bị "réo tên" dữ dội vào drama tình ái của Phí Thanh Thảo: Lý do gì?

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng bỗng liên tục nhắc đến Phạm Lý Đức - trung vệ sinh năm 2003 và "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo (SN 2004). Từ một khoảnh khắc vô tình lọt ống kính, cả hai được netizen "đẩy thuyền" vì có ngoại hình xứng đôi cũng như có nhiều điểm tương đồng.

Lý Đức và Phí Thanh Thảo cũng có một số tương tác trên MXH, thu hút cả chục nghìn lượt yêu thích. Khi trong một video mà Phí Thanh Thảo đăng tải, nam cầu thủ đã để lại bình luận vui "Chào thượng úy nhé" còn Phí Thanh Thảo thì bối rối đáp lại: "Nào không được trêu bạn đâu". Chính điều này khiến netizen cho rằng: "Tôi cảm thấy giữa họ có gì đó mà tôi không thể chứng minh".

Lý Đức và Phí Thanh Thảo được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều thời gian gần đây (Ảnh: PH)

Bức ảnh viral cõi mạng vì khoảnh khắc của Lý Đức và Phí Thanh Thảo

Từ những khoảnh khắc đời thường của cả hai, cả cõi mạng rủ nhau "lên thuyền", mong Lý Đức và Phí Thanh Thảo "cập bến". Tuy nhiên thực tế, đây chỉ là màn “ghép đôi” vui vẻ của netizen. Còn Lý Đức và Phí Thanh Thảo ngoài đời vẫn chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Cả hai cũng không có nhiều những tương tác khác trên mạng trước đây.

Không những vậy, gần đây nhiều cư dân mạng mới biết thông tin Phí Thanh Thảo đã có bạn trai. Mặc dù cô từng công khai vào khoảng cuối năm 2024 nhưng hiện tại netizen mới chú ý đến những chi tiết hẹn hò của cô và "nửa kia". Bạn trai của Phí Thanh Thảo cũng không phải gương mặt xa lạ trong làng thể thao, là xạ thủ nam kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam - Vũ Tiến Nam.

Song mới đây MXH xôn xao thông tin cả hai đã chia tay nhưng không rõ nguyên nhân. Vì trùng hợp khoảng thời gian này nên netizen liên tục gọi tên Lý Đức, nghi vấn nam cầu thủ là lý do khiến Phí Thanh Thảo và bạn trai "đường ai nấy đi".

Trên trang TikTok của mình, Vũ Tiến Nam đã xác nhận rằng cả hai đã chia tya. Dù không nói rõ về lý do khiến cả hai quyết định dừng lại nhưng nam xạ thủ mong muốn mọi người không công kích đến Phí Thanh Thảo.

Phí Thanh Thảo và bạn trai cũ xác nhận đã "đường ai nấy đi"

“Mọi người ơi dù sao thì việc nó cũng đã vậy rồi, mình và Thảo chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, mình nghĩ là không có chuyện cắm sừng này kia đâu. Dù sao thì Thảo mới 20 - 21 tuổi thôi nên có lẽ là suy nghĩ hơi bồng bột thôi vì xã hội bây giờ ai cũng muốn nổi tiếng mà nên mình không trách Thảo. Cảm ơn những người đã đứng về phía mình nhưng xin mọi người đừng công kích đến Thảo. Biết ơn mọi người nhiều” , Vũ Tiến Nam bình luận trong một bài đăng trên mạng.

Hiện tại về phía Phí Thanh Thảo, cô nàng mới đây cũng đã chính thức lên tiếng. Nữ xạ thủ xác nhận cô và bạn trai đã chia tay, khẳng định không "cắm sừng" như một số tin đồn trên mạng: "Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và xin lỗi vì những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng gần đây. Chúng mình đã chia tay rồi nên không có chuyện 'cắm sừng' và cũng đã nói chuyện văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương".