3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc lên hương khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức nói lời tạm biệt năm cũ để bước sang năm mới 2026 với bao dự định còn ấp ủ. Khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán bao giờ cũng là lúc con người ta hối hả, tất bật nhất với những lo toan "cơm áo gạo tiền". Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan ấy, vũ trụ dường như đã sắp đặt những món quà bất ngờ dành riêng cho một số người.

Theo quy luật vận hành của sao trời, khi năng lượng của năm Ngọ bắt đầu nhen nhóm, cũng là lúc những con giáp hợp mệnh nhận được sự trợ lực mạnh mẽ. Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơn mưa tài lộc, sự nghiệp hanh thông và một cái Tết "to nhất từ trước đến nay". Cùng xem đó là những ai nhé.

1. Tuổi Dần: Hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Người tuổi Dần vốn dĩ mang trong mình khí chất của bậc lãnh đạo, mạnh mẽ và kiên cường. Trong suốt năm 2025 vừa qua, có thể bạn đã phải đối mặt với không ít thử thách, thậm chí là những nốt trầm khiến bản thân đôi lúc cảm thấy chông chênh. Thế nhưng, quy luật "khổ tận cam lai" đang ứng nghiệm rõ ràng hơn bao giờ hết khi chúng ta bước vào giai đoạn nước rút cuối năm. Khi năng lượng của năm Bính Ngọ 2026 cận kề, với cục diện Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), người tuổi Dần như được tiếp thêm sức mạnh ngàn cân, mọi khó khăn trước mắt bỗng hóa thành bàn đạp để bạn bật nhảy xa hơn.

Giai đoạn này, những dự án tưởng chừng như bế tắc bỗng dưng được khai thông, những khoản đầu tư nằm im lìm bỗng sinh lời nảy nở. Đặc biệt với những ai đang làm kinh doanh hoặc làm nghề tự do, lượng khách hàng tìm đến sẽ tăng đột biến, mang lại nguồn thu dồi dào khiến bạn cũng phải bất ngờ. Không chỉ dừng lại ở vật chất, tinh thần của người tuổi Dần cũng trở nên phấn chấn, lạc quan hơn, thu hút thêm nhiều quý nhân đến giúp đỡ. Lời khuyên cho bạn lúc này là hãy cứ mạnh dạn nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ do dự, bởi vận may đang đứng ngay trước cửa nhà bạn rồi, chỉ cần mở cửa ra là đón trọn tài lộc vào nhà.

2. Tuổi Mùi: Nhẹ nhàng gặt hái, quý nhân phù trợ mọi nẻo đường

Khác với sự dũng mãnh của tuổi Dần, người tuổi Mùi đón nhận may mắn theo một cách êm đềm và ngọt ngào hơn. Vốn tính cách ôn hòa, thiện lương và luôn biết nghĩ cho người khác, người tuổi Mùi thường tích được nhiều phúc đức. Khi thời điểm chuyển giao sang năm 2026 đến gần, cục diện Lục Hợp (Ngọ - Mùi) sẽ kích hoạt vận may của bạn lên mức cao nhất. Đây là lúc những hạt mầm thiện lành bạn gieo trồng bấy lâu nay bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại những quả ngọt xứng đáng.

Tài chính của người tuổi Mùi trong dịp cận Tết này cực kỳ vượng phát. Đó có thể là một khoản thưởng Tết hậu hĩnh vượt ngoài mong đợi, một món nợ cũ bỗng dưng được hoàn trả, hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn béo bở đến từ những mối quan hệ thân thiết. Điểm sáng nhất của tuổi Mùi chính là sự "mát tay", đụng đâu thắng đó, mua may bán đắt. Mọi rắc rối trong công việc hay các mối quan hệ đồng nghiệp đều được hóa giải êm đẹp, nhường chỗ cho sự thuận lợi và thấu hiểu. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng, trôi chảy, tiền bạc cứ thế tự nhiên chảy vào túi mà không cần phải bon chen, toan tính quá nhiều. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này và đừng quên chia sẻ may mắn với người thân yêu nhé.

3. Tuổi Tuất: Vận đỏ như son, tiền về như nước

Cái tên cuối cùng trong danh sách những con giáp may mắn nhất dịp cận Tết 2026 chính là tuổi Tuất. Là con giáp nằm trong bộ Tam Hợp với năm Ngọ sắp tới, người tuổi Tuất được dự báo sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục về tài chính. Nếu như đầu năm bạn còn loay hoay với những bài toán cân đối chi tiêu, thì thời điểm này chính là lúc bạn được hái quả ngọt. Sự chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm của người tuổi Tuất luôn được cấp trên và đối tác ghi nhận, và đây là lúc những nỗ lực ấy được quy đổi thành những con số cụ thể trong tài khoản.

Càng gần Tết, vận khí của người tuổi Tuất càng rực rỡ. Bạn có khả năng trúng những giải thưởng lớn, bốc thăm may mắn hoặc nhận được những khoản lộc bất ngờ từ người thân phương xa. Đường công danh sự nghiệp cũng vô cùng rộng mở, có dấu hiệu thăng chức hoặc tăng lương rõ rệt. Không khí gia đình của người tuổi Tuất trong dịp này cũng vô cùng ấm cúng, hòa thuận, tin vui tới tấp bay về. Có thể nói, Tết 2026 sẽ là một cái Tết "to", một cột mốc đáng nhớ đánh dấu sự thịnh vượng và sung túc của bạn. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất, và cũng đừng quên trân trọng sức khỏe của bản thân để tận hưởng trọn vẹn niềm vui này.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.