Thấy đoàn nhà trai đến đón dâu, gia đình nhà gái ra nhảy cực sung chào đón và cái kết bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip được ghi lại tại một đám cưới. Trong clip, khi thấy đoàn nhà trai đến đón dâu, nhóm gần chục người phụ nữ mặc áo dài của họ nhà gái đã đứng ra trước rạp cưới, nhảy cực sung để chào đón.

Không để nhà gái "thất vọng", đoàn nhà trai thấy thế cũng nhảy nhiệt tình để đáp lại sự chào đón nồng nhiệt. Khung cảnh rất vui vẻ, sôi động khiến những người có mặt tại đám cưới và người xem clip bày tỏ sự thích thú.

" Hai họ quá hợp nhau luôn, vui vẻ thích thật "; " Hai bên đều thân thiện và vui tính "; " Ôi bà của chú rể cũng nhún nhảy theo nhạc nữa kìa, dễ thương quá "; " Đúng là nhà trai hăng hái, nhà gái có kém gì đâu "... là những bình luận của cư dân mạng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Được biết, đoạn clip được ghi lại trong ngày trọng đại của chú rể Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1999) và cô dâu Hoàng Thị Phượng (sinh năm 2001), được tổ chức hôm 27 và 29/12 vừa qua ở Thanh Hóa.

Gia đình cô dâu chú rể nhảy cực sung khi đoàn nhà trai đến đón dâu.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, chú rể tiết lộ, không chỉ có bố mẹ, cô dì chú bác mà cả bà nội, bà ngoại của cô dâu, chú rể cũng nhún nhảy theo nhạc rất vui. Tiến tâm sự, gia đình anh và cô dâu là bạn bè quen biết nhiều năm nên mới có sự thoải mái, thân thiết như vậy. Hai gia đình cũng ở gần, cách nhau chỉ khoảng 200m nên khách mời hai bên cũng đều quen biết nhau.

Anh Tiến cho hay, hình ảnh mọi người vui vẻ trong video là hoàn toàn tự nhiên, không có sự bàn bạc hay lên ý tưởng trước với nhau. Chú rể cho rằng cõ lẽ mọi người đều quá vui nên mới có khoảnh khắc cao hứng như vậy.

Chú rể chia sẻ thêm, chính bố mẹ 2 bên là những người đã mai mối, tác thành cho anh và bà xã. Dù 2 gia đình quen biết lâu năm nhưng do nhà anh Tiến chủ yếu sống ở Hải Phòng còn nhà Phượng sống ở Hà Nội nên mỗi năm, 2 gia đình chỉ về Thanh Hóa vài lần. Cuối năm 2022, thấy cả Tiến và Phượng đều còn độc thân nên bố mẹ 2 bên đã nảy ra ý tưởng mai mối cho cặp đôi. Người lớn đã sắp xếp một bữa tiệc tất niên để các con có cơ hội gặp gỡ nhau một cách tự nhiên nhất.

Sau khi hẹn hò, nhận thấy ở đối phương có nhiều điểm phù hợp trong tính cách, lại không tốn thời gian cho khâu tìm hiểu về gia đình, Tiến và Phượng đã nhanh chóng trở thành một đôi và quyết định xây dựng tổ ấm chung. Và lễ cưới của họ đã diễn ra, hạnh phúc, vui vẻ, nồng nhiệt như đoạn clip đã diễn tả phần nào.

Tiến bày tỏ bất ngờ khi những hình ảnh vui vẻ, dễ thương trong đám cưới được mọi người quan tâm. Anh cảm thấy rất vui và biết ơn khi mọi người đã cùng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi kết hôn, cặp đôi dự định sẽ sống và làm việc tại Hà Nội.

Tổng hợp