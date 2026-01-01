Đáng khen cách làm của NTK Đỗ Mạnh Cường

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh NTK Đỗ Mạnh Cường trực tiếp xuất hiện trên livestream bán hàng của thương hiệu SIXDO với diện mạo khác lạ. Không còn là những người mẫu quen thuộc, chính nam NTK là người khoác lên mình các thiết kế váy nữ, từ kiểu trễ vai đến phom váy hoa đặc trưng, đứng trước máy quay để giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem như một host livestream chuyên nghiệp.

NTK Đỗ Mạnh Cường mặc váy livestream bán hàng (Nguồn: domanhcuongofficial)

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều luồng tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng diện mạo của Đỗ Mạnh Cường trên livestream không đúng với hình dung quen thuộc về hình ảnh “cao cấp” vốn gắn liền với tên tuổi anh.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn rộng - sâu hơn, nếu đặt sự việc này trong bối cảnh đời sống kinh doanh, đặc biệt là thực tế của ngành thời trang hiện nay, câu chuyện có lẽ không đơn giản dừng lại ở việc hợp mắt số đông hay không.

Không phải “làm lố”, mà là thích nghi để tồn tại

Có 1 thực tế mà ai cũng thấy, thị trường thời trang trong giai đoạn 2025-2026 đang đối mặt với nhiều khó khăn. Chi tiêu của người tiêu dùng thắt chặt, nhu cầu mua sắm quần áo giảm rõ rệt. Hàng loạt cửa hàng thời trang, từ bán lẻ đến bán sỉ, phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô. Ngay cả những khu chợ sỉ vốn sôi động nhiều năm cũng trở nên vắng vẻ. Với đặc thù phải đầu tư lớn vào vải vóc, hàng tồn kho, nhà xưởng, mặt bằng và nhân sự, chỉ một mùa bán chậm cũng đủ khiến doanh nghiệp rơi vào áp lực kéo dài.

Trong bối cảnh đó, livestream bán hàng không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành một trong những kênh sống còn của nhiều thương hiệu. Việc Đỗ Mạnh Cường trực tiếp tham gia livestream, tự mình mặc và giới thiệu sản phẩm, vì thế có thể được nhìn nhận như một nỗ lực thích nghi với thị trường hơn là một chiêu gây chú ý đơn thuần.

Ở góc độ kinh doanh, hành động này cho thấy sự sẵn sàng hạ thấp cái tôi cá nhân để giữ cho doanh nghiệp tiếp tục vận hành. Một NTK tên tuổi, vốn quen với sàn diễn và những hình ảnh được dàn dựng chỉn chu, chấp nhận xuất hiện với diện mạo đời thường hơn, không hoàn hảo, để bán được hàng. Đó là lựa chọn đặt hiệu quả lên trên hình thức, điều không phải người làm kinh doanh nào cũng dễ dàng làm được.

Bước ra khỏi hình tượng NTK, Đỗ Mạnh Cường được nhìn thấy ở một phiên bản khác - một mẫu livestream bán chính sản phẩm do mình làm ra. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, livestream vốn không phải là sân khấu thời trang. Mục tiêu của nó là giúp khách hàng hình dung rõ hơn về form dáng, chất liệu, cảm giác mặc thực tế của sản phẩm.

Việc NTK trực tiếp khoác lên thiết kế của chính mình, theo một số ý kiến, thậm chí còn tăng tính trực quan và cho thấy sự tự tin vào sản phẩm. Trong môi trường bán hàng trực tuyến, nơi quyết định mua sắm diễn ra rất nhanh, sự gần gũi và thực tế đôi khi lại quan trọng hơn hình ảnh trau chuốt.

Cũng cần nhìn nhận rằng, đây không phải câu chuyện “làm lố” hay phá vỡ chuẩn mực, mà là biểu hiện của sự linh hoạt trước biến động thị trường. Thời trang, suy cho cùng, là một ngành kinh doanh. Một thương hiệu chỉ có thể tiếp tục nói về thẩm mỹ, phong cách hay đẳng cấp khi nó còn đủ khả năng tồn tại. Giữa việc giữ hình ảnh hoàn hảo và việc đảm bảo dòng tiền, nuôi bộ máy nhân sự, nhiều người làm nghề buộc phải chọn phương án thực tế hơn.

Công chúng thường chỉ nhìn thấy những bộ lookbook đẹp, những show diễn hoành tráng, mà ít khi thấy áp lực phía sau: tồn kho, chi phí vận hành, những buổi livestream kéo dài đến khuya. Khi khó khăn bị “nuốt” vào trong để giữ hình ảnh chuyên nghiệp, những nỗ lực sinh tồn đôi khi lại trở thành đối tượng đàm tiếu.

Có thể thích hoặc không thích cách làm của Đỗ Mạnh Cường là lựa chọn cá nhân. Nhưng trong bối cảnh ngành thời trang nhiều biến động, việc một NTK sẵn sàng trực tiếp đứng ra bán hàng, tự làm người mẫu cho chính sản phẩm của mình, có lẽ nên được nhìn nhận như một lát cắt của đời sống kinh doanh thực tế. Ở đó, sự tồn tại của thương hiệu đôi khi quan trọng hơn mọi chuẩn mực hào nhoáng vốn được kỳ vọng từ bên ngoài.

Không ít ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ với cách làm của Đỗ Mạnh Cường. Nhiều người cho rằng, việc một NTK tên tuổi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, trực tiếp đứng trước máy quay để bán hàng, không né tránh ánh nhìn soi xét, là điều không dễ làm.

“Thú thật là nhìn khoảnh khắc này tôi thấy ngưỡng mộ Đỗ Mạnh Cường, không phải vì danh tiếng mà vì sự dám làm”.

“Bước ra khỏi vùng an toàn, tự mình đứng ra bán hàng để chèo lái cả một doanh nghiệp, một tập thể phía sau thì không phải ai cũng đủ bản lĩnh”.

Ngưỡng mộ những người yêu công việc của họ đến mức không bận tâm miệng đời nói gì, miễn là làm hết mình và đàng hoàng”.

“Giỏi rồi mà vẫn chịu khó làm, không ngại việc gì miễn là kiếm tiền đàng hoàng, vậy là đáng nể rồi. Thời buổi này ai làm được tới đâu thì làm, đứng ra bán hàng cho chính sản phẩm của mình cũng có gì sai”...

Đáng chú ý, có những ý kiến thẳng thắn thừa nhận không phải là “fan” của NTK này, nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho cách anh bán hàng: “Tôi cũng không phải fan Đỗ Mạnh Cường nhưng thích cách bạn này bán hàng. Không ngại mặc váy, chính là sản phẩm do mình làm ra để lên sóng livestream. Thời đại nào rồi, chỉ sợ không làm thôi”.

Cách một thương hiệu xoay xở giữa những thay đổi khó lường

Không chỉ ở Việt Nam, trong bối cảnh kinh doanh đầy cạnh tranh, việc chủ doanh nghiệp tự mình bước ra khỏi vùng an toàn để quảng bá sản phẩm không còn quá xa lạ, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc - nơi livestream bán hàng đã trở thành “vũ khí” sinh tồn của hàng triệu doanh nghiệp kể từ đại dịch COVID-19.

Tờ QQ từng đăng tải bài viết với tiêu đề “Hàng trăm nghìn bộ quần áo mùa xuân không bán được, nên ông chủ nam livestream mặc đồ nữ”, phản ánh thực tế nhiều ông chủ tại các chợ đầu mối lớn như Hàng Châu hay Quảng Châu đã tự mình lên sóng hàng giờ liền. Không ít người sẵn sàng thử mặc áo khoác, váy nhẹ để demo sản phẩm, biến những buổi livestream thành các màn trình diễn gần gũi, thậm chí hài hước, qua đó giải phóng được lượng lớn hàng tồn trong giai đoạn khó khăn.

Nhiều nam giới sẵn sàng giả gái livetsream bán hàng. Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cũng trong bối cảnh đó, nhiều giáo viên, nhân viên văn phòng hay lao động tự do buộc phải chuyển hướng sang livestream bán hàng. Khi ngành này ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc không đi theo lối mòn, tìm kiếm cách tiếp cận mới - miễn là không vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật và chuẩn mực xã hội, đôi khi lại trở thành lựa chọn mang tính sống còn.

Thậm chí, các CEO cấp cao như Lôi Quân (Xiaomi) hay Đinh Lôi (NetEase) cũng từng trực tiếp xuất hiện trên livestream, chấp nhận rời xa hình ảnh doanh nhân chỉn chu để trò chuyện, giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng theo cách gần gũi hơn.

Có thể, Đỗ Mạnh Cường là một trong số ít NTK tại Việt Nam đi xa đến mức trực tiếp mặc váy nữ để bán hàng. Nhưng nếu đặt sự việc trong dòng chảy chung của kinh doanh hiện đại, đây không đơn thuần là câu chuyện về hình ảnh hay gu thẩm mỹ, mà là câu chuyện về lựa chọn: Giữ nguyên hình tượng an toàn hay chấp nhận đánh đổi cái tôi cá nhân để bảo vệ dòng tiền, bộ máy và sự tồn tại của thương hiệu.

Và ở góc nhìn ấy, việc một NTK tên tuổi sẵn sàng đứng ra làm “người bán hàng” cho chính sản phẩm của mình - bất chấp khen chê không hẳn là điều đáng bàn cãi, mà là một biểu hiện rất thực của tinh thần làm kinh doanh trong thời thế nhiều biến động.