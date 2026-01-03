"Càng ngày càng thích Tết Dương lịch hơn là Tết Âm lịch”: 1 phát biểu kéo cả nghìn người vào cuộc

Mới đây, trên MXH Threads xuất hiện một bài đăng, chia sẻ quan điểm cá nhân về những ngày Tết khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự chú ý. Theo đó, chủ nhân bài viết thẳng thắn bày tỏ bản thân ngày càng thích Tết Dương lịch (Tết Tây) hơn là Tết Âm lịch (Tết Nguyên Đán hay còn gọi Tết Ta).

Lý do được đưa ra là bởi Tết Dương lịch kỳ nghỉ thường không kéo dài, không phải đi chúc Tết cũng như không áp lực gặp họ hàng, cỗ bàn,... Trong khi đó, Tết Âm lịch lại có nhiều lễ nghi hơn khiến người này cảm thấy mệt mỏi, uể oải.

“Ý kiến cá nhân: Càng ngày mình càng thích Tết Dương lịch hơn Tết Âm lịch. Mình thích phong cách nhanh gọn, thiết thực của Tết Dương, với kỳ nghỉ chỉ dài tối đa 4 ngày, và bắt tay ngay vào công việc, trở về nhịp sống bình thường ngay sau kỳ nghỉ.

Còn Tết Âm thì hỡi ôi, là đại hội dọn nhà từ sáng đến khuya, là những lễ nghi rườm rà, là những câu hỏi ám ảnh năm nào cũng lặp lại "Lương tháng bao nhiêu, bao giờ lấy chồng, bao giờ đẻ tiếp?" và cả những buổi gặp mặt đầu xuân, rượu chè, lễ hội tưởng như dài vô tận…”, nội dung bài viết đang viral trên Threads.

Bài đăng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH

Trước những chia sẻ này, cộng đồng mạng hiện đang chia thành nhiều luồng ý kiến tranh luận. Người cũng đồng tình với quan điểm trên, người lại hoàn toàn phản đối và dưa ra lý lẽ của riêng mình.

“Cứ lập gia đình đi rồi mới hiểu những gì bài đăng nói là đúng”

Khống ít người cũng có quan điểm giống với bài đăng trên, tuy nhiên họ thừa nhận không mấy khi nói ra vì sợ “khác số đông”. Tuy nhiên, họ cho rằng, phải những ai đã lập gia đình, có tổ ấm riêng mới thấm thía những điều mà chủ nhân bài post trên chia sẻ.

Theo đó, nhiều người cho rằng Tết Dương lịch phần lớn dành thời gian nghỉ ngơi, có thể làm những gì mình thích mà không nhất thiết phải chuẩn bị cỗ bàn, cũng chẳng phải câu nệ đi chúc Tết người này, thiếu người kia. Thay vào đó, họ có thể đi du lịch một cách thoải mái hay đôi khi chỉ cần nằm dài ở nhà hoặc dạo quanh trung tâm thương mại cũng đủ vui vẻ, yên bình.

Những người này cũng quan niệm ngày nghỉ là thời gian để nạp lại năng lượng. Do đó, họ cảm thấy vô cùng áp lực khi sau 1 năm đi làm quần quật, đến Tết Âm lịch lại tiếp tục “gồng” lên để tiếp khách, tiệc tùng, ăn uống từ sáng đến tối,... Hơn nữa, những lễ nghi truyền thống, ,việc đối nội - đối ngoại trong Tết Âm lịch cũng khiến không ít người “đau đầu”, muốn từ bỏ.

Ảnh minh họa

- “Chỉ những ai thực sự gánh vác chuyện gia đình, bếp núc, đối nội đối ngoại trog ngày Tết mới hiểu tại sao chủ thớt lại nói như vậy. Đừng đứng ngoài xem hoa rồi nói đạo lý. Tết Dương lịch đem lại sự bìh yên, riêng tư - thứ mà Tết Âm lịch đang dần mất đi vì những phong tục,...”.

- “Mình nghĩ cũng có ý đúng. Mình cũng bắt đầu sợ Tết Nguyên đán. Nghĩ đến dọn nhà, rửa chén, nấu ăn,... cứ tất bật cả ngày thấy cũng oải thật. Kể cả có đi du lịch thì cũng vẫn phải chu toàn xong ở nhà mới dám đi”.

- “Đúng vậy, Tết Âm không thể nghỉ ngơi hoàn toàn được vì bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố như gia đình, thói quen, phong tục,... Vậy nên cảm giác lúc nào cũng làm quần quật, thật sự rất áp lực”.

- “Tết Dương lịch mình còn chẳng ra ngoài đường, chỉ ở trong nhà và dành thời gian cho những điều mà trong năm mình không làm được. Nhìn chung là tận hưởng kỳ nghỉ lễ thực sự. Trong khi đó Tết Nguyên Đán sẽ không bao giờ có như vậy”.

“Nếu chỉ được chọn 1, tôi vẫn chọn Tết Nguyên Đán”

Trái ngược hoàn toàn với những quan điểm trên, phần đông lại cho rằng dù nghỉ Tết Dương lịch dài ngày hay không, họ vẫn luôn háo hức, mong chờ đến Tết Âm lịch. Bởi nhiều người cảm thấy Tết Nguyên Đán mới đúng là bản sắc, văn hóa của người Việt nên chỉ cần nghĩ đến cũng thấy rộn ràng.

Mặc dù, các ý kiến cũng đồng ý rằng Tết Âm lịch thường có nhiều hoạt động chung với gia đình, họ hàng. Tuy nhiên, cả năm mới có 1 dịp để sum vầy nên nhiều người luôn trân trọng khoảnh khắc đó. Việc được cùng mẹ đi chợ nấu cỗ, cùng bố lựa cây đào, cây quất, tụm năm tụm ba với đám trẻ trong nhà để nhận lì xì,... với nhiều người đó chính là thứ cảm xúc, cảm nhận mà không có dịp lễ nào thay thế được.

Với nhóm ý kiến này, họ cũng cho rằng việc tận hưởng kỳ nghĩ lễ của mỗi người sẽ khác nhau. Người coi trọng quá mức thì sẽ thấy nặng nề còn nếu đón nhận bằng tâm lý đơn giản, mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, với những ai đang sinh sống, làm việc xa nhà thì Tết Âm lịch luôn là những giây phút “thèm nhất”, đáng nhớ nhất.

- “Là bởi vì chúng ta có 2 ngày Tết nên bạn mới cảm thấy có sự khác biệt và so sánh. Vì người Việt ăn Tết Nguyên Đán nên mọi hoạt động họ cũng muốn để dành cho dịp ấy hơn. Những việc như dọn nhà cuối năm, chúc Tết,... là vì ai cũng muốn tẩy sạch, tân trang lại không gian sống cũ để đón điều mới, trò chuyện với nhau sau 1 năm bộn bề,... Nếu bỏ hay gộp 2 Tết vào làm 1 thì những việc đó cũng sẽ mặc định được làm vào Tết Dương lịch thôi. Nên mình vẫn thích Tết Âm lắm, vì đó là văn hóa, bản sắc”.

- “Gia đình mình bố mẹ cũng không hẳn quá hòa thuận nhưng mình vẫn thích Tết Âm lịch. Vì mình với chị gái được sum họp, mỗi người làm một việc, người nấu đồ cúng, người dọn ban thờ, căm hoa,... Rồi cùng nhau ăn cơm, chúc Tết họ hàng, tụ tập nói chuyện phiếm,... Cũng 40 tuổi rồi mà mình vẫn luôn thích Tết Âm như vậy, chưa bao giờ muốn bỏ”.

- “Không biết mọi người sao chứ mình cực thích không khí Tết Nguyên Đán. Biết dọn nhà mệt thật, cũng oải nhưng mà trong lòng vẫn rộn ràng lắm. Những lễ nghi mà ai đó cho là rườm rà lại là thứ mình mê nhất. Vì mình cảm giác, sẽ chẳng còn dịp nào phù hợp hơn để ở gần ông bà, bố mẹ, toàn tâm toàn ý cho gia đình như vậy. Còn việc họ hàng hỏi chuyện, đó đôi khi cũng là “câu chuyện làm quà”, mình cứ trả lời vui vẻ, nhẹ nhàng là mọi thứ cũng êm xuôi thôi”.

- “Có thời gian dài đi du học, mình cũng từng được đón Tết Dương lịch ở nước bạn. Tuy nhiên văn hóa khác nhau, họ thường chỉ vui đêm Giao thừa rồi sau đó mọi thứ lại như bình thường. Điều này khiến mình ngày càng yêu Tết Việt - Tết Âm lịch. Mình thích sự kết nối của người Việt, làm gì cũng cùng nhau, nghĩ đến nhau; thích sự sum vầy mỗi mùa Tết; thích nhìn ngắm những người mặc áo dài xúng xính, gặp ai cũng đôi ba lời hỏi thăm;... Vui lắm!”.

Ảnh minh họa

Tạm kết

Có thể nói, sẽ chẳng có đáp án cụ thể nào, cũng không có tính đúng - sai trong màn tranh luận về việc thích Tết Dương hay Tết Âm. Bởi, mỗi người bước vào Tết với một tâm thế khác nhau. Người mang theo áp lực công việc, người mang theo nỗi lo gia đình, người lại chỉ mong vài ngày được nghỉ đúng nghĩa. Thế nên cảm nhận về Tết, suy cho cùng, cũng là phản chiếu của chính cuộc sống mà mỗi người đang trải qua ở thời điểm đó.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn một chút, sẽ thấy Tết Ta vẫn là một điều gì đó rất khó thay thế. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó độc nhất. Chỉ có Tết Âm lịch mới khiến cả xã hội gần như cùng chậm lại, cùng dừng guồng quay mưu sinh để dành vài ngày cho hai chữ “trở về”. Chỉ có Tết Ta mới tạo ra những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng sâu sắc: Bữa cơm đủ mặt người, căn nhà sáng đèn suốt đêm, tiếng chúc Tết nói cười rôm rả.

Có thể những câu hỏi đầu năm vẫn còn đó, những mệt mỏi vẫn chưa biến mất, nhưng Tết Ta luôn là ký ức đẹp, là thói quen được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sợi dây vô hình giữ cho mỗi người dù đi xa đến đâu vẫn còn một điểm để quay về. Nhiều người chỉ thực sự nhận ra điều đó khi đã lớn, khi không còn đủ đầy thời gian cho gia đình, hoặc khi một cái Tết bỗng vắng đi ai đó quen thuộc.

Vì thế, việc thích Tết gọn nhẹ hơn cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng Tết Ta vẫn là thứ mang lại cảm giác “năm mới bắt đầu” rõ ràng nhất. Một cảm giác mà dù hiện đại đến đâu, tiện lợi đến mấy, cũng khó có dịp nào trong năm có thể thay thế hoàn toàn.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào?