Bài văn tả ngày nghỉ được đi chơi gây "choáng": Dù là tiếng Việt nhưng thách bạn dịch được đấy!

Những bài văn miêu tả của học sinh tiểu học từ lâu đã trở thành “kho tàng niềm vui” của cộng đồng mạng. Ở lứa tuổi hồn nhiên, các em chưa cần câu chữ trau chuốt, chỉ đơn giản viết đúng những gì mình nghĩ, miêu tả đúng những gì mình trải qua. Chính sự chân thật, ngây thơ ấy lại khiến người lớn phải bật cười, thậm chí “xoắn não” vì… không dịch kịp. Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thêm một bài văn như thế.

Nhân vật chính là một cô bé tiểu học, được giao đề bài tả chuyến đi chơi trong kỳ nghỉ. Thay vì những câu văn khuôn mẫu, bé đã kể lại tất cả trải nghiệm của mình theo đúng “ngôn ngữ trái tim”, xen lẫn vô số lỗi chính tả đáng yêu. Bài văn khiến cư dân mạng thích thú vì đọc một lần chưa chắc đã hiểu, nhưng đọc xong thì… không thể không cười.



Nguyên văn bài làm viết rằng trong ngày nghỉ, em được bố mẹ cho đi “hách” sạn. Vừa bước vào, trước mắt là căn phòng có những cái “trăng” gấp rất “gàn”, gấu bông, gối trắng đẹp và một chiếc tivi “xiêu to”. Bữa ăn của em cũng vô cùng phong phú với xúc xích, bánh mật ong, “đô nớt” sô cô la, kem sô cô la và nước cam. Ăn “song”, cả nhà lên phòng ngủ, rồi tiếp tục hành trình vui chơi với tàu lượn “xiêu tốc”, vòng quay mặt trời, bơi ở bể bơi có “nhiều cát”, nhặt vỏ “xò”, mang ốc về “hách sạn”. Kết bài, em hồn nhiên thổ lộ rằng mình ngủ rất ngon, sáng hôm sau về nhà mà vẫn còn “muốn quay lại và rất là vui”.

Đọc qua, nhiều người không khỏi bật cười vì hàng loạt từ sai chính tả như “hách sạn”, “xiêu”, “song”, “chưa”. Tuy nhiên, ẩn dưới đó là cả một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, được kể bằng cảm xúc chân thành của một đứa trẻ. Thậm chí, nhiều người hài hước bình luận rằng “đọc như tiếng Việt phiên âm ngoại quốc”, nhưng chính sự đáng yêu ấy mới khiến bài văn trở nên đặc biệt.

Bên cạnh tiếng cười, không ít cư dân mạng cũng dành những lời góp ý thiện chí. Nhiều ý kiến cho rằng bài văn còn lộn xộn về ý, chưa biết chọn chi tiết tiêu biểu, cách hành văn chưa mạch lạc, điều rất thường gặp ở lứa tuổi tiểu học. Một số phụ huynh nhận xét đây là minh chứng rõ ràng cho việc trẻ vẫn cần được rèn thêm kỹ năng chính tả và tập làm văn. Tuy vậy, mọi người đều thống nhất rằng việc em dám viết hết suy nghĩ của mình mới là điều đáng khen nhất.

Cũng có những bình luận dí dỏm làm cộng đồng mạng “cười nghiêng ngả”: có người đoán gia đình bé đi du lịch Quảng Ninh; có người nhắn nhủ “ăn nhiều vậy mà còn đi tàu lượn là hơi liều nha”; lại có người khen chữ của bé khá gọn gàng, chỉ cần cải thiện diễn đạt là hoàn toàn có thể đạt điểm cao.

Không khó để nhận ra, thứ khiến bài văn viral không phải là lỗi sai mà là sự hồn nhiên. Những câu kể dồn dập, không ngắt nghỉ, giống như một thước phim quay nhanh về kỳ nghỉ trong mơ. Em bé viết tất cả những gì mình thích, ăn gì kể nấy, chơi gì ghi nấy đúng cách nhìn rất “trẻ con”, không bị áp lực bởi cấu trúc hay kỹ thuật viết.

Ở góc nhìn tích cực, những bài văn như thế cho thấy thế giới nội tâm của học sinh tiểu học vô cùng phong phú. Các em cảm nhận mạnh mẽ niềm vui khi được đi chơi cùng gia đình, được ăn món ngon, được ngủ thật ngon trong khách sạn. Điều còn thiếu chỉ đơn giản là thời gian luyện tập và sự hướng dẫn kiên nhẫn từ thầy cô, cha mẹ.

Hiện bài văn vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người không ngần ngại chia sẻ lại như một “vitamin gây cười” giữa đời sống bận rộn. Và có lẽ, chính nhờ những dòng chữ ngây ngô ấy, người lớn được dịp nhớ lại tuổi thơ của mình: cũng từng viết sai chính tả, cũng từng kể chuyện “không đầu không cuối”, nhưng lại chứa đựng biết bao niềm vui trong trẻo mà sau này khó tìm lại được.