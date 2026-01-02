Người khôn ngoan tránh làm 4 điều này trong năm mới

Người ta vẫn hay nói: "Có tiền hay không, đến cuối năm vẫn nên về nhà".

Với nhiều người xa quê mưu sinh, một năm làm việc vất vả trôi qua, dù tích góp được bao nhiêu hay chưa để dành được gì, thời điểm bước sang năm mới luôn gợi lên mong muốn được trở về - trở về với gia đình, với những người thân quen, hoặc đơn giản là tìm lại cảm giác nghỉ ngơi sau một năm dài.

Tuy vậy, không ít người vì sĩ diện, vì muốn chứng tỏ "mình ổn" mà tiêu xài quá tay trong dịp năm mới: mua sắm ồ ạt, ăn diện quá mức, cố gắng tạo hình ảnh hào nhoáng trước bạn bè, người thân, trong khi túi tiền thực tế không cho phép.

Trong khi đó, người thực sự khôn ngoan sẽ không làm 5 việc dưới đây khi bước sang năm mới, để tránh vừa hao tiền vừa mệt mỏi tinh thần.

(Ảnh minh họa)

1. Tích trữ, mua sắm quá nhiều cho dịp năm mới

Trong ký ức của nhiều người, những ngày cuối năm thường gắn liền với việc chuẩn bị rất nhiều đồ đạc. Từ thực phẩm, đồ uống đến đủ loại nhu yếu phẩm như một cách tạo cảm giác rộn ràng đón năm mới. Khi đó điều kiện sống còn hạn chế, việc mua sẵn đồ dùng cho nhiều ngày nghỉ là cần thiết, vừa để tiện sinh hoạt, vừa để tránh thiếu thốn khi mọi thứ tạm ngưng hoạt động.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Giao thông thuận tiện hơn, cửa hàng, siêu thị, dịch vụ ăn uống mở cửa xuyên dịp nghỉ lễ, việc mua sắm không còn là nỗi lo như trước. Thế nhưng, thói quen mua cho có không khí vẫn khiến không ít người chi tiêu quá tay, tích trữ nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Với những người chỉ có vài ngày nghỉ rồi nhanh chóng quay lại công việc, việc mua sắm ồ ạt cho năm mới thường dẫn đến một nghịch lý quen thuộc: đồ ăn còn đầy trong tủ, nhưng người đã chuẩn bị xách vali rời đi. Thực phẩm không dùng hết phải bỏ đi hoặc chia lại cho người khác, trong khi số tiền đã chi ra thì không thể quay lại.

Đôi khi, một năm mới khởi đầu suôn sẻ không đến từ việc chất đầy tủ lạnh, mà từ việc biết rõ mình thực sự cần gì và dừng lại đúng lúc.

2. Uống rượu bia quá đà trong các buổi tụ họp

Cuối năm, đầu năm mới là thời điểm các cuộc gặp gỡ diễn ra dày đặc: họp mặt gia đình, liên hoan bạn bè, tổng kết công việc, chúc mừng năm mới. Trong bầu không khí ấy, đồ uống có cồn thường được xem như một "chất xúc tác" để cuộc trò chuyện trở nên rôm rả, khoảng cách giữa mọi người được kéo gần lại.

Thế nhưng, ranh giới giữa vui vẻ và quá đà đôi khi rất mong manh. Khi lượng rượu vượt quá khả năng kiểm soát, sự tỉnh táo giảm sút, hành vi và lời nói dễ đi chệch khỏi chuẩn mực. Không ít mâu thuẫn gia đình, xích mích bạn bè, thậm chí những sự cố nghiêm trọng đã bắt đầu chỉ từ một bữa nhậu "quá chén" đầu năm.

Nguy hiểm hơn, việc uống rượu bia không kiểm soát còn tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe và pháp luật. Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn, gây rối trật tự công cộng… không chỉ khiến bản thân đối mặt với chế tài pháp lý, mà còn để lại hậu quả lâu dài cho gia đình - từ tổn thất kinh tế đến những ám ảnh tinh thần khó bù đắp.

Thực tế, năm mới không cần phải khởi đầu bằng sự say xỉn để chứng minh niềm vui. Biết dừng đúng lúc, biết từ chối khi cần thiết không phải là làm mất không khí, mà là một cách tự bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương. Giữ sự tỉnh táo trong những ngày đầu năm, suy cho cùng, cũng chính là giữ gìn một khởi đầu lành mạnh và có trách nhiệm.

(Ảnh minh họa)

3. Chi tiêu vượt khả năng chỉ để giữ thể diện

Năm mới thường kéo theo hàng loạt cuộc gặp gỡ, những bữa ăn đông đủ, những món quà mang tính xã giao và cả những lời chúc đi kèm kỳ vọng ngầm. Trong không khí đó, không ít người rơi vào trạng thái chi tiêu theo cảm xúc: sợ bị đánh giá là "keo kiệt", sợ mình trông kém thành đạt hơn người khác, sợ ánh nhìn so sánh vô hình trong những cuộc sum họp đầu năm.

Thế nhưng, sự hào phóng được xây dựng trên áp lực và lo âu chưa bao giờ là một khởi đầu dễ chịu. Khi kỳ nghỉ kết thúc, cảm giác vui vẻ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi trống trải, khi người ta nhận ra mình đã tiêu quá nhiều cho những khoảnh khắc mang tính trình diễn nhiều hơn là nhu cầu thực sự.

Giá trị của năm mới không nằm ở số tiền đã chi ra, mà ở trạng thái tinh thần còn giữ lại được bao nhiêu. Một khởi đầu nhẹ nhàng không đến từ việc làm hài lòng tất cả mọi người, mà từ việc biết rõ giới hạn của bản thân và tôn trọng giới hạn đó. Không gồng mình để hào phóng, cũng là một cách tự bảo vệ cho tài chính và cho sự bình thản lâu dài.

4. Khoe khoang thu nhập hay thành tựu cá nhân

Cuối năm, đầu năm mới thường là thời điểm những câu hỏi mang tính "tổng kết" xuất hiện dày đặc: năm qua làm được gì, công việc ra sao, thu nhập thế nào. Với không ít người, đây trở thành cơ hội để khẳng định bản thân sau một năm nỗ lực. Và thế là tiền bạc, chức danh, thành tích được đưa ra như thước đo giá trị cá nhân.

Nhưng người có EQ cao hiểu rằng, thành tựu không cần phải được công bố thì mới có giá trị. Việc phô bày thu nhập hay sự thành công trước người khác đôi khi không mang lại sự ngưỡng mộ như ta kỳ vọng, mà lại vô tình kéo theo những so sánh âm thầm, những kỳ vọng ngầm và cả những ràng buộc khó xử về sau.

Khi người khác biết quá rõ bạn đang kiếm được bao nhiêu, thu nhập ở mức nào, mối quan hệ rất dễ trượt khỏi sự thoải mái ban đầu. Sự gần gũi có thể bị thay thế bằng tính toán, sự ngưỡng mộ biến thành áp lực, còn thiện chí đôi khi đi kèm những yêu cầu mà bạn không dễ từ chối.

Bởi vậy, với người trưởng thành về mặt cảm xúc, giữ kín tiền bạc và thành tựu không phải là khiêm tốn hình thức, mà là một lựa chọn khôn ngoan. Đó là cách bảo vệ các mối quan hệ khỏi những so đo không cần thiết và cũng là cách giữ cho chính mình một không gian sống nhẹ nhõm hơn khi bước sang năm mới.

(Nguồn: Sohu)