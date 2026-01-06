MT POP - Thanh Vũ: 2 người Việt mang câu chuyện riêng ra thế giới

Những năm gần đây, ngày càng nhiều gương mặt trẻ Việt Nam bước ra sân chơi quốc tế không chỉ bằng tài năng, mà bằng cả tinh thần bền bỉ, kỷ luật và khát vọng vượt qua giới hạn của chính mình. Họ lập nên những cột mốc chưa từng có, ghi dấu tên Việt Nam trên bản đồ thế giới theo cách rất riêng: có người băng qua sa mạc, vượt tuyết trắng, có người chinh phục những sân khấu toàn cầu bằng từng chuyển động cơ thể.

Năm 2024, những câu chuyện ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng tại WeChoice Awards. Và sang năm 2025, hành trình của họ vẫn đang tiếp tục.

Trong số đó, Thanh Vũ và MTPOP là hai đại diện tiêu biểu cho tinh thần dám đi xa - đi sâu - đi đến tận cùng giới hạn. Mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung một điểm chạm: đưa hình ảnh người Việt Nam ra thế giới bằng bản lĩnh và nội lực.

MT POP và Thanh Vũ - những người Việt Nam có câu chuyện vươn ra quốc tế.

Thanh Vũ

Không chỉ là một trong những vận động viên siêu bền tiên phong của Việt Nam, Thanh Vũ (tên thật Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990) còn được nhắc đến như biểu tượng của ý chí và sự kiên cường. Hành trình của cô không đơn thuần là câu chuyện chinh phục các cự ly “không tưởng”, mà là lời khẳng định rằng giới hạn lớn nhất của con người chưa bao giờ nằm ở thể chất.

VDV Thanh Vũ trở thành Đại sứ truyền cảm hứng ở WeChoice Awards 2024.

Nếu cần chọn một năm để nói về bước chuyển mình mạnh mẽ nhất của Thanh Vũ trên bản đồ thể thao siêu bền thế giới, đó chính là 2024. Không chỉ bởi số lượng giải đấu khắc nghiệt cô tham dự, mà bởi cách cái tên Việt Nam xuất hiện ngày một rõ ràng, dày đặc hơn trong cộng đồng endurance quốc tế - từ Bắc Âu, Himalaya cho đến những giải ultra triathlon dài nhất hành tinh.

Mở đầu năm, Thanh Vũ xuất hiện tại Montane Lapland Arctic Ultra (Thụy Điển) - giải chạy xuyên vùng Bắc Cực khắc nghiệt bậc nhất, nơi các vận động viên phải kéo theo toàn bộ nhu yếu phẩm cá nhân, băng qua hơn 500km tuyết trắng trong nhiệt độ xuống tới -10°C. Giữa không gian băng giá và cô độc, hình ảnh một phụ nữ Việt Nam bền bỉ tiến về phía trước trở thành điều khiến nhiều vận động viên quốc tế nể phục. Không lâu sau đó, Thanh tiếp tục có mặt tại Everest Marathon - giải chạy đặc biệt được tổ chức ở độ cao hơn 5.000m, trong điều kiện không khí loãng và địa hình hiểm trở. 42km ở nơi tưởng chừng chỉ dành cho những nhà leo núi chuyên nghiệp không chỉ là thử thách thể lực, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về ý chí. Một lần nữa, Thanh Vũ hoàn thành đường chạy, mang theo câu chuyện về sức bền của người Việt giữa nóc nhà thế giới.

Clip: "Cô gái sa mạc" Thanh Vũi: Người phụ nữ Việt Nam chinh phục những đường chạy khắc nghiệt nhất thế giới.

Đỉnh điểm của hành trình năm 2024 đến vào tháng 9, khi Thanh Vũ trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành Triple Deca Continuous - giải ultra triathlon dài nhất thế giới. Trong suốt 1.044 giờ liên tục, cô vượt qua 144km bơi, 5.400km đạp xe và 1.260km chạy bộ, xếp thứ 7 trong tổng số 14 vận động viên tham dự. Đây không chỉ là một thành tích cá nhân, mà là cột mốc khẳng định người Việt hoàn toàn có thể hiện diện và đi đến tận cùng ở những sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh.

Chính chuỗi dấu ấn ấy đã khiến câu chuyện của Thanh Vũ lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2024, trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần dám vượt giới hạn tại WeChoice Awards 2024. Tại đêm Gala, Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990) được Hội đồng thẩm định bình chọn là một trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng, không chỉ vì thành tích, mà bởi cách cô kể lại hành trình của mình bằng sự chân thành, khiêm tốn và đầy tính nhân văn.

Thanh Vũ chính là cô gái Việt Nam đầu tiên từng chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, vượt qua những chặng đua dưới tuyết vô cùng khó khăn để tự hào nói với bạn bè năm châu rằng người Việt Nam kiên cường, bền bỉ thế nào. Ảnh: Thanh Vũ (ái dài tím) đang phát biểu cảm nhận tại WeChoice Awards 2024.

Bước sang năm 2025, Thanh Vũ không chọn tiếp tục chạy theo những cột mốc kỷ lục mới. Thay vào đó, cô gọi đây là năm mình cho phép bản thân được chậm lại, được thất bại và được làm lại từ đầu. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với các giải ultra, Thanh thẳng thắn chia sẻ về những tổn thương tinh thần, sự vỡ vụn nội tâm và cảm giác trống rỗng mà không phải thành tích nào cũng có thể lấp đầy.

Với Thanh Vũ, 2025 giống như hành trình đi từ đỉnh núi quay về trạm nền – nơi cô học cách buông bỏ áp lực phải “trình làng” thành tích, học cách yêu thương chính mình trước khi nghĩ tới đỉnh cao tiếp theo. Cô vẫn tập luyện mỗi ngày, vẫn gắn bó với thể thao, nhưng với một tâm thế khác: đi tiếp không phải vì phải chứng minh điều gì, mà vì đó là con đường mình đã chọn.

MT POP

Giữa hàng trăm những "cỗ máy nhảy” đến từ khắp nơi trên thế giới, nơi mỗi sân khấu đều là cuộc đối đầu khốc liệt của kỹ thuật, bản lĩnh và cá tính, MT POP xuất hiện như một ngoại lệ đầy thuyết phục. Không cần lời giới thiệu dài dòng, chỉ bằng những chuyển động dứt khoát và tinh thần không thể trộn lẫn, chàng trai Việt Nam ấy khiến khán giả quốc tế phải thừa nhận: hip-hop Việt đã thực sự bước lên một nấc thang mới.

Ít ai ngờ rằng, hành trình ấy bắt đầu từ khu Chợ Lớn, Quận 5 cũ (TP.HCM) - nơi cậu bé Nguyễn Vũ Minh Tuấn lớn lên cùng niềm đam mê nhảy múa từ năm 12 tuổi. Không trường lớp bài bản, không điều kiện dư dả, Tuấn đến với popping bằng bản năng, sự tò mò và những buổi tập miệt mài suốt 15 năm. Nghệ danh MTPOP ra đời từ đó, gắn liền với một con đường dài không ít va vấp nhưng chưa từng bỏ cuộc. Trước khi 2024 đến, MTPOP đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng hip-hop quốc tế. Anh từng giành hàng loạt danh hiệu tại các giải đấu lớn ở Thụy Điển, Thụy Sĩ, Canada, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc…

Clip "MT POP: Cậu bé khu Chợ Lớn trở thành vũ công Việt đầu tiên vô địch thế giới".

Nhưng năm 2024 mới thực sự là thời điểm MTPOP bước ra thế giới theo cách rõ ràng và bùng nổ nhất khi vào 8/2024, MTPOP trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Popping thế giới tại Summer Dance Forever - một trong những giải đấu uy tín bậc nhất của bộ môn này, nơi quy tụ những dancer hàng đầu toàn cầu. Trước hàng chục đối thủ được xem là “máy nhảy” thực thụ, MT POP lần lượt hạ gục từng vòng đấu, để rồi hiên ngang nâng cao chiếc cúp vô địch. Khoảnh khắc ấy không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà là lần hiếm hoi cái tên Việt Nam vang lên đầy thuyết phục trên một sân khấu popping đỉnh cao thế giới.

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2024, MT POP tiếp tục được đặc cách vào Vòng Chung kết thế giới Red Bull Dance Your Style tại Ấn Độ, với tư cách đại diện duy nhất của Việt Nam. Trên sân khấu đối kháng nơi mỗi vũ công phải tự kể câu chuyện của mình bằng chuyển động, MT POP mang theo niềm tự hào rất rõ ràng về nguồn gốc.

“Đôi khi tôi không cần nói mình là người Việt. Chỉ cần tôi đứng đó, người ta đã biết. Và nếu chưa biết thì sau hôm nay, họ sẽ biết”, MTPOP từng chia sẻ. Với anh, mỗi lần thi đấu là một lần khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bất kỳ sân khấu nào.

Chính tinh thần ấy đã giúp câu chuyện của MT POP lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2024, MT POP nằm trong Top 20 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2024. Anh chàng trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại: Tài năng, khiêm tốn, đầy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm.

MT TOP trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu Red Bull Dance Your Style 2024.

Bước sang năm 2025, MTPOP không tiếp tục chạy theo danh hiệu thi đấu quốc tế mới. Thay vào đó, anh chọn quay về, kết nối và dẫn dắt. Xuất hiện nhiều hơn tại Việt Nam, MTPOP hoạt động sôi nổi với vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại các cuộc thi trong và ngoài nước, tổ chức workshop, showcase để tạo sân chơi cho cộng đồng yêu nhảy múa - đúng với mục tiêu lan tỏa mà anh từng chia sẻ tại WeChoice Awards 2024.

Đặc biệt, tháng 8/2025, MTPOP trở thành giám khảo popping người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử Summer Dance Forever - chính giải đấu đỉnh cao mà anh từng vô địch. Một năm sau ngày bước lên bục cao nhất, anh quay trở lại không phải với tư cách thí sinh, mà là người được thế giới công nhận về chuyên môn và uy tín. Cùng năm, MTPOP tiếp tục ghi dấu ấn khi xuất hiện trong vai trò giám khảo tại chương trình Anh Trai Say Hi 2025, cho thấy sự mở rộng ảnh hưởng của anh từ sân khấu quốc tế về lại thị trường trong nước.

Không ồn ào, không khoa trương, MTPOP của năm 2025 giống như một người đã đi rất xa để rồi quay về, mang theo kinh nghiệm, vị thế và trách nhiệm. Và có lẽ, đó chính là bước tiếp theo của một hành trình vươn ra thế giới bền vững: chiến thắng không chỉ để ghi tên mình, mà để mở đường cho những thế hệ phía sau.