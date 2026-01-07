Ngân hàng giờ là "thánh địa" mỹ nhân! Có ứng viên thi Hoa hậu gây sốt, lên cả biển cáo ngoài trời

Đó là Đỗ Thuỳ Linh - mỹ nhân sinh năm 2003, đến từ Hưng Yên. Cô nàng đang tham dự Miss World Vietnam 2025.

Thuỳ Linh sở hữu gương mặt cân đối, đường nét rõ ràng cùng với làn da sáng và đều màu. Ngoài ra cô nàng còn có chiều cao 1m70 và vóc dáng nuột nà, đôi chân dài miên man. Vì vậy mỗi khoảnh khắc mỹ nhân Hưng Yên xuất hiện đều tạo cảm giác chỉn chu, hài hòa và dễ nhìn.

Đỗ Thuỳ Linh

Đây cũng là lý do mà từ vòng sơ khảo vào cuối tháng 11/2025 đến nay, Thuỳ Linh nhanh chóng gây ấn tượng với Ban giám khảo và được khán giả yêu mến. Thậm chí cô nàng còn lọt top tìm kiếm trên MXH với cụm từ khoá: “Đỗ Thuỳ Linh Miss World 2025”.

Từ khoá tìm kiếm phổ biến về Đỗ Thuỳ Linh

Phía dưới các bài đăng liên quan đến Thuỳ Linh, cô nàng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Có người còn mạnh dạn đề nghị trao vương miện ngay và luôn vì ứng viên này quá sáng giá.

“Nhìn mặt bạn này trông cực kì baby, da trắng, dáng đẹp. Chúc bạn thành công trên chặng đường sắp tới nha”, “Hào quang Hoa hậu”, “Nét đẹp quá trời”, “Trao vương miện luôn đi”, “Xinh thật! Gương mặt thần thái tự tin mong có được giải”,.. . là một số ý kiến mà netizen dành cho Thuỳ Linh.

Trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, Đỗ Thuỳ Linh cũng đang giành được những thành tích ấn tượng. Mới nhất, cô chiến thắng hạng mục Người đẹp Ấn Tượng - Beauty Icon thông qua bình chọn của khán giả.

Danh hiệu này không chỉ giúp Đỗ Thùy Linh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả mà còn được nhận đặc quyền xuất hiện trên hệ thống Digital OOH tại TP.HCM. Bên cạnh đó, Thuỳ Linh còn góp mặt trong Top 3 thí sinh có điểm bình chọn cao nhất, giành danh hiệu Ngôi sao Hy Vọng, được nhân điểm bình chọn tại hạng mục Top Model by Fan Vote - Người đẹp Thời trang do khán giả bình chọn.

Đỗ Thùy Linh xuất hiện trên hệ thống Digital OOH tại TP.HCM

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, học vấn và kinh nghiệm công việc của Thuỳ Linh cũng đáng chú ý. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng. Sau đó cô có thời gian làm việc trong môi trường ngân hàng, tích lũy kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng và tác phong chuyên nghiệp.

Hiện tại, Thuỳ Linh đang tiếp tục theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Song song với việc đi học và làm đúng chuyên ngành, Thuỳ Linh còn làm người mẫu - KOC - Content Creator.

Chia sẻ về quyết định tham gia đấu trường nhan sắc, Thuỳ Linh cho biết cô đã mong muốn đi thi từ lâu nhưng trước đó đã dành thời gian cho học tập và công việc. Với Miss World Vietnam 2025, cô nói thêm:

“Mình đến với Miss World Vietnam 2025 với hành trình được xây dựng từ cả tri thức học thuật và trải nghiệm thực tiễn.

Việc từng làm việc trong môi trường ngân hàng giúp Linh sớm tiếp cận tư duy tài chính cá nhân một cách bài bản, hiểu rõ giá trị của sự kỷ luật, chỉn chu và trách nhiệm. Từ đó, Linh nhận ra rằng quản lý tài chính không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp mà còn là chìa khóa để mỗi người - đặc biệt là phụ nữ - làm chủ cuộc sống của mình” .

Nhan sắc và vóc dáng khiến netizen đòi ụp crown gấp

Đôi chân dài miên man, làn da không chút tì vết

Một số hình ảnh khác của Đỗ Thuỳ Linh

(Ảnh: IGNV)