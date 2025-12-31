Xinh đẹp, sơn móng, dùng nước hoa khi làm việc với người chết: Nữ nhân viên mai táng bị "ném đá" dữ dội

Giữa những căn phòng lạnh lẽo của nhà tang lễ, nơi sự im lặng nặng như sương sớm, Pan Meili xuất hiện với khuôn mặt được trang điểm chỉn chu, móng tay gọn gàng và thoang thoảng mùi nước hoa.

Sự tương phản ấy – giữa vẻ ngoài dịu dàng, hiện đại và công việc gắn liền với cái chết đã khiến nữ nhân viên mai táng người Trung Quốc này trở thành tâm điểm tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Pan Meili, khoảng 30 tuổi, đã gắn bó với nghề ướp xác suốt 15 năm, kể từ khi tốt nghiệp Cao đẳng Công tác Xã hội Trường Sa với chuyên ngành dịch vụ tang lễ. Hiện cô làm việc tại một chi nhánh dịch vụ mai táng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Theo thống kê, Pan đã trực tiếp phục vụ khoảng 15.000 gia đình trong những thời khắc đau buồn nhất của cuộc đời họ.

Cô bắt đầu đăng tải các video chia sẻ về công việc từ tháng 5 và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Ngoại hình của Pan được nhiều người nhận xét là có nét giống nữ ca sĩ nổi tiếng Trương Bích Chân càng khiến câu chuyện lan truyền mạnh mẽ. Tính đến nay, tài khoản mạng xã hội của cô đã thu hút khoảng 870.000 người theo dõi và hơn 7 triệu lượt thích.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng là những chỉ trích gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc Pan trang điểm, sơn móng tay và dùng nước hoa khi làm việc trong môi trường tang lễ là thiếu tôn trọng người đã khuất. Trước làn sóng ý kiến trái chiều, Pan thẳng thắn cho biết những điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng công việc hay sự nghiêm túc trong nghề nghiệp của cô.

“Tôi không sợ ma,” Pan nói. “Với tôi, họ đều là những người thân trong gia đình mà ai đó yêu thương và nhớ nhung rất nhiều.”

Pan cẩn thận chuẩn bị lớp trang điểm mà cô sẽ thoa lên người đã khuất.

Cô chia sẻ rằng trong quá trình làm việc, cô thường trò chuyện với thi thể. Theo Pan, đó không phải hành động kỳ quặc, mà là cách để mang lại sự an ủi cho người đã khuất trong hành trình cuối cùng. “Tôi tin rằng linh hồn con người vẫn còn ở lại một thời gian ngắn sau khi qua đời. Họ cũng hoang mang, cũng cần được trấn an. Tôi đồng cảm với cả người sống lẫn người chết,” cô nói.

Đối diện với những lời công kích, Pan tỏ ra bình thản. “Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của mình,” cô khẳng định.

Dù vậy, Pan cũng thừa nhận rằng định kiến xã hội đối với nghề nghiệp của cô vẫn tồn tại dai dẳng. Nhiều người tỏ ra e dè khi biết cô làm trong ngành mai táng, thậm chí ngần ngại xây dựng các mối quan hệ cá nhân.

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Pan Meili vẫn chọn đứng đó không chỉ với đôi tay làm nghề, mà còn với sự dịu dàng của một người tin rằng, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, con người vẫn xứng đáng được tôn trọng và an ủi.

Theo SCMP