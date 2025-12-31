Team Châu Phi thông báo loại 1 thành viên ra khỏi nhóm gây sốc cuối năm

Mới đây, trên trang fanpage chính thức, Team Châu Phi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái liên quan đến một thành viên trong team là Lindo. Theo đó, phía Team Châu Phi đưa ra thông báo: “Lindo về Việt Nam không liên lạc với bất cứ ai trong team. Sau nhiều lần chủ động liên lạc nhưng không nhận được phản hồi từ phía Lindo nên phía team xin thông báo, mọi hoạt động của Lindo từ giờ sẽ không còn liên quan đến Team Châu Phi. Xin cảm ơn”.

Dòng trạng thái này khiến không ít người yêu thích Team Châu Phi bày tỏ sự hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong nội bộ các thành viên của team. Phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại thắc mắc, song cũng có không ít những bình luận trái chiều, người đứng về phía Team Châu Phi, người lại đồng cảm với Lindo.

Dòng trạng thái ngắn gọn, thông báo về việc không còn hợp tác chung với Lindo

Được biết cách đây vài ngày, Lindo bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh đã có mặt tại Việt Nam. Mặc dù không nói rõ chuyến đi này với mục đích gì song không ít người đoán rằng, Lindo đang mong muốn sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Hiện tại, Lindo đang có mặt Việt Trì (Phú Thọ). Anh chàng bày tỏ nếu ai có nhu cầu gặp gỡ, giao lưu hay kết hợp quay video đều có thể liên hệ trực tiếp. Lindo cũng liên tục bày tỏ sự vui mừng khi có nhiều người Việt Nam nhận ra, xin chụp hình và chào đón khi anh đến đây.

Song trong các bài đăng của mình, Lindo hoàn toàn không nhắc gì đến Team Châu Phi. Chàng trai Angola này cũng không lên tiếng thêm về những thông tin, thông báo từ phía Team Châu Phi. Không những vậy, một số người theo dõi còn “soi” ra Lindo đã có sự hợp tác với một team khác. Dẫu vậy, người trong cuộc vẫn chưa giải thích hay có chia sẻ cụ thể về vấn đề này.

Trước đó vào tháng 9, Quý - thành viên Team Châu Phi cũng đã xác nhận trong một livestream rằng Lindo không còn ở team nữa. Quý nói: “Lindo nghỉ rồi các bạn ạ. Lindo không làm với anh em mình nữa”. Ngoài ra người này không chia sẻ gì thêm về sự việc.

Vừa qua Lindo thông báo đã có mặt tại Việt Nam

Hiện tại Lindo đang có mặt tại Phú Thọ

Cho những ai chưa biết, Lindo có tên thật là Manuel Arlindo, sinh năm 1997, người Angola. Anh chàng này đã đồng hành cùng Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi từ những ngày đầu tiên. Khi xuất hiện trong các video, Lindo được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá cũng như tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ.

Khi có được sự nổi tiếng nhất định, anh đã lập kênh YouTube riêng. Từ khi gia nhập team với sự hỗ trợ của team Quang Linh Vlogs, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Chàng trai trẻ là người đầu tiên trong team được Quang Linh giúp đỡ mua đất, xây nhà. Ngày Lindo tổ chức đám cưới, team châu Phi cũng đã hỗ trợ anh rất nhiệt tình.

Năm 2023, Lindo quyết định tự lập nghiệp, theo đuổi ước mơ của riêng mình. Song mối quan hệ của Lindo với các thành viên team châu Phi vẫn khá tốt đẹp, Lindo vẫn đăng video trên kênh YouTube, thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau. Thậm chí anh này còn cùng Quang Linh về Việt Nam.

Lindo là một trong những thành viên đầu tiên của Team Châu Phi

Anh chàng rất thân với Quang Linh Vlogs, từng cùng Team Châu Phi về Việt Nam và được nhiều người "săn đón".

Hồi 2024, Lindo tiết lộ cùng vợ đã tậu mảnh đất rộng gần 200m2. Lindo nói, sở dĩ anh mua đất là bởi mong sớm có nhà riêng để ổn định cuộc sống, đỡ phải đi thuê nhà, chuyển chỗ ở nhiều lần rất vất vả. Lindo cũng được xem là thành viên bản địa giàu nhất và nổi tiếng nhất trong nhóm này khi mua được đất, xây nhà, mở quán kinh doanh đồ ăn ở chợ.

Đến đầu tháng 5/2025, sau một thời gian Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, vợ chồng Lindo đã lập kênh YouTube mới, không đăng trên kênh cũ thuộc “hệ sinh thái” Team Châu Phi nữa. Cùng thời điểm đó, Lindo bất ngờ chia sẻ về tình hình tài chính hiện tại gặp khá nhiều khó khăn, giải thích lý do không đăng video. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Team Châu Phi không lên tiếng.