Khen Lọ Lem - Hạt Dẻ xinh đẹp mãi cũng chán rồi, thôi thì xem bức ảnh chân thật này đi

Được nhiều người ưu ái gọi là “mỹ nhân thế hệ mới”, Lọ Lem và Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh - mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng thu hút sự chú ý, kể cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Mới đây, khoảnh khắc của hai chị em tại đám cưới người thân bỗng viral cũng vì lý do này.

Trong hình ảnh này, Lọ Lem dự đám cưới cùng với ba mẹ, bà nội và em gái - Hạt Dẻ. Diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ái nữ nhà MC Quyền Linh ghi điểm nhờ làn da sáng, vóc dáng cao ráo, đường nét thanh tú và thần thái dịu dàng.

Cũng trong khung hình, Hạt Dẻ gây chú ý với đôi chân thẳng tắp, phong cách năng động hơn so với chị gái.

Gia đình MC Quyền Linh đi ăn cưới người thân (Ảnh: @saucute1230)

Được biết đây là đám cưới người nhà của MC Quyền Linh, diễn ra từ đầu năm 2025 và bây giờ được share lại. Người này cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chụp cùng Lọ Lem và Hạt Dẻ. Nhiều ý kiến nhận xét, ngay cả trong những bức ảnh đời thường nhất và chỉ là xuất hiện trên tài khoản của người thân, 2 con gái của MC Quyền Linh vẫn rất nổi bật.

“Hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ quá xinh đẹp chúc cho hai con nhiều sức khỏe và hạnh phúc với gia đình mình mãi mãi”, “Ôi cái nét sao dịu dàng mà xinh”, “Ý là chụp vội thôi mà xinh quá vậy trời”, “Yêu quá! Xin vía con gái tôi cũng giỏi và xinh như 2 bạn này”, “Còn từ nào hơn từ đẹp để miêu tả nhan sắc này không trời? Chứ thấy khen đẹp chưa có đủ á”, “2 con gái đều đẹp xinh xắn từ dáng, da, khuôn mặt và cả tri thức. Vẹn toàn mọi thứ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Lọ Lem và Hạt Dẻ thường chụp ảnh với người thân (Ảnh: @saucute1230)

Với cư dân mạng, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều mang những nét đẹp rất riêng. Nếu như Lọ Lem dịu dàng, cổ điển kiểu nàng thơ thì Hạt Dẻ lại mang vẻ năng động, hiện đại. Trước câu hỏi "Lọ Lem hay Hạt Dẻ ai xinh hơn?", Quyền Linh từng trả lời bằng sự tinh tế của một người cha: "2 bé đều có nét đẹp riêng ạ".

Ngoài ngoại hình, cả hai chị em còn được biết đến bởi tính cách ngoan ngoãn, học giỏi và nhiều tài lẻ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại một trường quốc tế ở TP.HCM, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) từng trúng tuyển vào Đại học Mỹ thuật London (Anh), nơi đào tạo hàng đầu về mỹ thuật, thời trang và nghệ thuật. Tuy vậy, cô không lựa chọn con đường du học mà quyết định trở thành sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Còn Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) hiện là học sinh của một trường quốc tế tại TP.HCM, với thành tích học tập đồng đều, đặc biệt giỏi tiếng Anh. Ngoài giờ học, cô bé còn thể hiện năng khiếu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như đàn, hát, múa và vẽ.

Lọ Lem (Ảnh: IGNV)

Hạt Dẻ (Ảnh: IGNV)