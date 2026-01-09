Góc nghiêng suýt nhầm thành Lưu Diệc Phi của vợ Quân A.P: "Mũi này là thật hả?”

Mới đây, hot girl Lê Khanh bất ngờ thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm diễn ra ở TP.HCM. Dù không phải gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ hay thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí, nhan sắc của cô nàng vẫn nhanh chóng “lọt vào ống kính” truyền thông và nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Visual Lê Khanh cỡ này. Nguồn: gapsaongoaidoi

Không ít người thậm chí còn lầm tưởng Lê Khanh là một sao Vbiz hay hoa, á hậu bởi visual nổi bật, hài hòa ở mọi góc nhìn.

Đây cũng là một trong số ít lần Lê Khanh tham dự một sự kiện lớn, vì vậy sự xuất hiện của cô càng khiến netizen chú ý. Diện váy trắng thanh lịch, phom dáng ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng gọn gàng. Lê Khanh ghi điểm với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, làm nổi bật nét đẹp nền nã, ngọt ngào.

Trong các góc quay cận cảnh, góc nghiêng, nhiều cư dân mạng còn ví Lê Khanh với các diễn viên nổi tiếng.

Camera thường thì góc nghiêng của Lê Khanh cũng nổi bật cỡ này. Nguồn: Nguồn: gapsaongoaidoi

Phần sống mũi cao thanh thoát và tổng thể gương mặt hài hòa cũng khiến không ít người tò mò, có can thiệp thẩm mỹ không vì quá là xinh xắn đi. "Xinh xỉu luôn ấy, hình như lần đầu thấy đi sự kiện", "Nét nào ra nét đó ha, kiểu trên ảnh cũng không xinh bằng cái lúc quay clip ở sự kiện này á, kiểu vừa ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương mà cũng sắc sảo", "Da mịn nữa, vợ Quân A.P là xinh nhất rồi đó",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cô nàng cũng gây chú ý với vẻ ngoài tươi tắn, không ngại tương tác, rôm rả giao lưu cùng mọi người khi tham dự sự kiện.

Lê Khanh cũng có động thái gây chú ý khi đăng lại các clip dự sự kiện nêu trên, có cả clip với phần caption gọi là "Vợ của Quân A.P-Lê Khanh" - như một động thái ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và giọng ca "Ai là người thương em".

Lê Khanh (SN 1997, Hà Nội) và Quân A.P học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Tính đến thời điểm này, cặp đôi có 12 năm gắn bó, xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Nhan sắc thời còn đi học của Quân A.P và bà xã Lê Khanh.

Nam ca sĩ gây xôn xao khi chia sẻ lại story của fan chứa hình ảnh anh tình tứ khoác tay Lê Khanh. Nguồn: Instagram Quân A.P

Lê Khanh là mối tình đầu của Quân A.P, cả hai yêu đương từ khi còn học cấp 2. Nguồn: MXH

Bà xã của Quân A.P không phản hồi về nghi vấn can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, với những người đã follow hot girl này từ lâu thì đều xuýt xoa khen Lê Khanh đẹp từ bé. Cứ nhìn loạt ảnh khi còn đi học là rõ - sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ đúng lứa tuổi.

Hiện tại, mỹ nhân này ngày càng nhuận sắc, cuốn hút hơn. Bên cạnh đó, bà xã Quân A.P cũng có một body thon gọn mà nhiều chị em ao ước. Gần đây, Lê Khanh cũng là tín đồ của bộ môn pickleball. Mỗi khi đăng ảnh ra sân, cô nàng đều nhận được lượt thả tim rần rần vì khoe trọn vóc dáng nuột nà dù đã sinh em bé. Không những vậy, gu thời trang của Lê Khanh cũng được nhiều người khen ngợi vì sành điệu, bắt trend.

Trên trang TikTok cá nhân, Lê Khanh cũng thường xuyên chia sẻ các content về làm đẹp, tập thể thao. Cô nàng chỉ đăng hình ảnh đẹp, check-in các điểm du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, các thông tin khác như nghề nghiệp hay mối quan hệ với Quân A.P, Lê Khanh hoàn toàn không để lộ.

Trên trang cá nhân của mình, Lê Khanh hầu như giữ kín cuộc sống đời tư. Song, với những fan theo dõi cặp đôi lâu năm đều biết cả hai đích thị là một đôi. Bởi Lê Khanh và Quân A.P lộ nhiều hint hẹn hò, diện đồ giống nhau. Không những vậy, Lê Khanh cũng luôn xuất hiện trong các buổi biểu diễn dù trong Nam hay ngoài Bắc của Quân A.P,... Dẫu vậy, Lê Khanh vẫn không trả lời các câu hỏi của fan khi nhắc đến Quân A.P.

Hiện tại, Lê Khanh sở hữu kênh TikTok với hơn 112 nghìn follower, Instagram có hơn 61 nghìn người theo dõi.

Một vài hình ảnh gần đây của Lê Khanh: