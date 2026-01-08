Vì sao vẫn có người chọn lo chuyện cộng đồng trong lúc ai cũng quá tải?

Đó là hành trình của những người đang ngày đêm kiên trì theo đuổi những giá trị chung, nơi sự tử tế không ồn ào nhưng đủ bền bỉ để tạo ra thay đổi. Từ việc cứu hộ những sinh mạng bị bỏ rơi, xây dựng sân chơi cho trẻ em vùng cao đến lan tỏa lối sống xanh, mỗi dự án đều bắt đầu từ mong muốn đóng góp những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Nhìn lại năm 2024, Z-Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng tại GenZ Area của WeChoice Awards được xem là điểm hẹn để những hành trình như thế được gọi tên và ghi nhận.

Hạng mục này được mở ra với kỳ vọng tôn vinh các dự án vì cộng đồng, nơi mỗi nỗ lực đều được lắng nghe và tiếp thêm động lực để tiếp tục con đường đã chọn. Trong số những dự án từng được đề cử, 3 cái tên dưới đây là những ví dụ tiêu biểu cho tinh thần ấy.

Bước sang năm 2025, các dự án này vẫn tiếp tục hành trình của mình, mở rộng tác động và khẳng định rằng những giá trị vì cộng đồng không dừng lại ở một mùa giải, mà là một quá trình dài hơi và bền bỉ.

Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS): 13 năm đi tìm “cuộc đời mới” cho những sinh mạng bị bỏ quên

Tại hạng mục Z-Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng của WeChoice Awards 2024, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS) đã xuất sắc giành chiến thắng với gần 300.000 lượt bình chọn, con số không chỉ phản ánh mức độ yêu mến của cộng đồng, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ kéo dài hơn một thập kỷ.

Đại diện Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội nhận giải và có những chia sẻ gây chú ý tại đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024.

Được thành lập từ tháng 4/2012 với tên gọi ban đầu là Hanoi Pet Rescue (HPR), CPAPS là trạm cứu hộ chó mèo đầu tiên tại Hà Nội và cũng là tổ chức cứu hộ động vật đầu tiên tại Việt Nam hoạt động dưới giấy phép NGO. Từ một nhóm nhỏ những người yêu động vật, CPAPS dần phát triển thành Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ vật nuôi, mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa hoạt động qua từng giai đoạn.

Từ năm 2014, các Nhà Chung lần lượt ra đời, trở thành mái ấm tạm thời cho hàng chục nghìn chó mèo bị bỏ rơi, bị bạo hành hoặc gặp tai nạn. Đến nay, CPAPS đang chăm sóc hơn 500 mèo và gần 400 chó tại 3 Nhà Chung (2 tại Hà Nội và 1 tại TP.HCM), nơi các bé được cấp cứu, điều trị y tế, phục hồi và chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình tìm một gia đình mới, yêu thương và có trách nhiệm.

Không dừng lại ở cứu hộ, CPAPS còn chú trọng giáo dục cộng đồng thông qua các ấn phẩm, video, workshop, sự kiện gây quỹ và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo vệ động vật. Với CPAPS, cứu một sinh mạng không chỉ là cho đi cơ hội sống, mà còn là gieo mầm lòng nhân ái trong xã hội.

Bước sang năm 2025 - năm thứ 13 của hành trình, CPAPS vẫn tiếp tục sứ mệnh quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: cứu thêm nhiều chó mèo bị bỏ rơi, giảm bớt nỗi đau cho những sinh linh không biết tự lên tiếng, và nhắc cộng đồng rằng mỗi sinh mạng đều xứng đáng được đối xử tử tế.

Sân Chơi Cầu Vồng: Khi sân chơi trở thành ký ức tuổi thơ được bù đắp

Cũng thuộc hạng mục Z-Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng, Sân Chơi Cầu Vồng (SCCV) là dự án dành trọn sự quan tâm cho những em nhỏ ở vùng khó khăn – nơi mà một sân chơi an toàn vẫn là điều xa xỉ.

Thành lập vào tháng 5/2022 từ nhóm 3 bạn trẻ, SCCV ra đời với mong muốn tạo ra những không gian chơi sáng tạo, an toàn, giúp trẻ em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Chỉ sau hơn 2 năm hoạt động, dự án đã xây dựng 9 không gian chơi cho hơn 1.500 trẻ em tại Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Trung Bộ.

Đến tháng 5/2024, SCCV đã “lớn lên” mạnh mẽ: 8 mùa xây dựng, hơn 61 thiết bị chơi được tự thiết kế và thi công, 33 workshop, gần 1.000m2 tường trường được khoác lên những mảng màu rực rỡ. Không chỉ là công trình vật chất, sân chơi còn là nơi nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ – điều mà chính những người làm dự án từng thiếu thốn.

Dương Thị Thảo - Quản lý dự án từng chia sẻ về động lực theo đuổi SCCV: “Mọi thành viên trong đội ngũ đều mang trong mình những tổn thương từ tuổi thơ thiếu sân chơi, vì vậy chúng tôi muốn dùng những gì mình có để giúp thế hệ trẻ có cơ hội phát triển toàn diện". Với họ, sân chơi không chỉ giúp trẻ vận động, mà còn góp phần hình thành cảm xúc, nhận thức và khả năng sáng tạo.

Bước sang năm 2025, SCCV dự kiến triển khai 2 mùa xây dựng mới tại Tây Nguyên:

- Mùa 11 - “Bí mật thành lũy Yok Đôn” tại điểm trường Tiểu học Y Jút (Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk) vào tháng 5/2025.

- Mùa 12 - Sân chơi thứ 10 vào tháng 12/2025.

Tính đến nay, SCCV đã gieo mầm chơi cho hơn 3.000 trẻ em, tự thiết kế và thi công 80+ bộ chơi, tổ chức 40+ workshop và phủ màu sắc lên 1.500m2 tường trường.

Vào tháng 12 vừa qua, Sân chơi Cầu Vồng cũng được lọt vào đề cử hạng mục “Dự án chung tay của năm” tại ASHUI AWARDS 2025.

Green Life: Đổi rác lấy cây, đổi thói quen để giữ màu xanh

Trong bối cảnh lối sống xanh ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm, Green Life nổi lên như một dự án không chỉ kêu gọi, mà còn tạo ra hành động cụ thể, dễ tham gia cho cộng đồng.

Được khởi xướng bởi Hoàng Quý Bình - cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng các cộng sự, Green Life bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản: biến vỏ chai, hộp sữa thành cây xanh, từ đó thay đổi thói quen xả rác và phân loại rác của người dân.

Nhìn những cây xanh được đổi lấy từ rác thải, mọi người cảm nhận rõ ràng hơn về giá trị của việc tái chế và bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về động lực theo đuổi dự án, anh Bình nói: “Đó là tình yêu với thiên nhiên, môi trường và quê hương. Chúng mình mong các cô bác lao công đỡ vất vả hơn, mọi người được sống trong môi trường trong lành, khỏe mạnh hơn.”

Sau 6 năm hoạt động, Green Life đã tổ chức 450 sự kiện, thu gom hơn 600 tấn rác, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm áp lực lên môi trường và lan tỏa thói quen sống xanh trong cộng đồng Hà Nội. Không chỉ thu gom rác, dự án còn tích cực truyền thông về phân loại rác, tái chế và lối sống bền vững trên mạng xã hội, giúp ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành thói quen hàng ngày.

Bước sang năm 2025, Green Life tiếp tục hành trình quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa: lan tỏa năng lượng tích cực, khuyến khích những thay đổi nhỏ để tạo ra tác động lớn cho môi trường và cộng đồng.

Trong lúc ai cũng bận rộn với những nỗi lo cá nhân, Z-Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng nhắc chúng ta rằng: vẫn có những người trẻ chọn “lo chuyện chung” không phải vì họ rảnh rỗi, mà vì họ tin rằng xã hội tốt đẹp hơn bắt đầu từ những hành động tử tế, dù nhỏ bé.

