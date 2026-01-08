Lớp trưởng lương 90 triệu đồng/tháng mời họp lớp nhưng “biến mất” lúc nhận hoá đơn 10 triệu, tôi phải trả thay: 2 tuần sau thấy tin nhắn “điếng người”

Mười năm sau tốt nghiệp, lớp trưởng A Chiết đã mời các bạn học cũ đi tụ họp ăn tối. A Chiết hiện là quản lý cấp phòng tại một tập đoàn lớn, với mức thu nhập khoảng 25.000 NDT/tháng (93 triệu đồng). Trong nhóm bạn tham gia buổi họp lớp hôm đó, nhiều người cũng có cuộc sống dư dả: người kinh doanh vật liệu xây dựng, người làm trong cơ quan lớn, người tự mở công ty riêng.

Trái lại, Tiểu Trương chỉ là một nhân viên hành chính bình thường, thu nhập hơn 10.000 NDT/tháng (37 triệu đồng), còn phải gánh vác chi phí sinh hoạt cho cha mẹ già, con nhỏ và các khoản nợ.

Chính vì vậy, khi nhận được lời mời họp lớp, Tiểu Trương không khỏi do dự. Tuy nhiên, nghĩ đến tình bạn cũ và dịp gặp gỡ hiếm hoi, anh vẫn quyết định tham dự.

Ảnh minh hoạ

Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi nổi. A Chiết hào hứng kể về cuộc sống nơi thành phố lớn và những thành tựu trong công việc trong khi người bạn học cũ họ Châu không giấu vẻ tự hào khi nói về các thương vụ làm ăn. Trên bàn tiệc, A Chiết nhiều lần khẳng định: “Hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái”. Những câu cảm ơn và tiếng cười vang lên, không ai bận tâm đến chuyện thanh toán.

Tuy nhiên, đến cuối bữa ăn, khi người phục vụ mang hóa đơn 3.000 NDT (11 triệu đồng) vào phòng riêng và hỏi ai sẽ trả tiền, không khí bỗng chùng xuống. Trước lúc đó, A Chiết nói cần đi vệ sinh rồi rời bàn khá lâu vẫn chưa thấy quay lại.

Một vài người lên tiếng đề nghị chờ A Chiết quay lại vì anh đã tuyên bố sẽ mời. Những người khác cúi đầu nhìn điện thoại hoặc trò chuyện lảng sang chuyện khác. Không ai chủ động đứng ra giải quyết.

Nhìn người phục vụ chờ đợi với vẻ lịch sự nhưng sốt ruột, Tiểu Trương rơi vào thế khó. Số tiền đó không nhỏ đối với anh, nhưng anh cũng không muốn buổi họp lớp kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng. Sau một hồi do dự, anh đứng dậy và nói sẽ thanh toán. Khi giao dịch hoàn tất, sự căng thẳng trong phòng mới dần tan biến.

Ít phút sau, A Chiết quay lại và tỏ ra ngạc nhiên khi biết hóa đơn đã được trả. Anh lập tức đề nghị chuyển tiền lại, nhưng Tiểu Trương khéo léo từ chối, cho rằng ai trả cũng như nhau và hẹn dịp khác gặp. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng khép lại câu chuyện bằng những lời xã giao quen thuộc.

Ảnh minh hoạ

Sau bữa tiệc, A Chiết vẫn kiên quyết hoàn tiền. Anh giải thích rằng lúc vào nhà vệ sinh có cuộc gọi công việc khẩn cấp từ cấp trên nên quên mất chuyện thanh toán, hoàn toàn không cố ý. Cuối cùng, Tiểu Trương nhận lại được khoản tiền thanh toán bữa ăn, thậm chí còn được bạn học cũ chuyển thêm một khoản nhỏ như lời xin lỗi. Cảm giác khó chịu trong lòng anh khi đó mới thực sự nguôi ngoai.

Khoảng hai tuần sau buổi gặp đó, A Chiết bất ngờ nhắn tin lại Tiểu Trương. Anh cho biết công ty đang tuyển quản lý hành chính và đánh giá Tiểu Trương là ứng viên phù hợp. Lý do rất đơn giản: trong bữa ăn hôm đó, Tiểu Trương là người duy nhất chủ động đứng ra giải quyết tình huống khó xử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chân thành. Tin nhắn này khiến Tiểu Trương vô cùng sững sờ, không tin vào mắt mình vì cơ hội quá tốt.

Sau khi nộp hồ sơ và trải qua quá trình phỏng vấn, Tiểu Trương chính thức nhận việc. Mức lương mới cao hơn khoảng 50% so với công việc cũ, chế độ đãi ngộ tốt hơn và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Ảnh minh hoạ

Trong ngày đầu đi làm, A Chiết thẳng thắn chia sẻ: dù hôm đó đang nghe điện thoại, anh vẫn biết rõ những gì xảy ra trong phòng riêng. “Năng lực rất quan trọng, nhưng phẩm chất tốt đẹp mới là yếu tố giúp một người đi xa”, anh nói.

Sau câu chuyện của Tiểu Trương, không ít cư dân mạng đồng tình với một bình luận: “Trong các mối quan hệ xã hội, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm có thể không mang lại lợi ích tức thì, nhưng lại âm thầm mở ra những cánh cửa bất ngờ trong tương lai” .

Theo Toutiao