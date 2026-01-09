Phát hiện người phụ nữ ăn buffet 800.000 đồng/suất nhưng gói hơn 170 triệu đồng đồ ăn mang về nhà

Tháng 4/2023, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một người phụ nữ họ Hứa bị nhà hàng buffet Nhật Bản đệ đơn kiện vì nhiều lần lén đóng gói lượng lớn thức ăn mang về nhà.

Theo thông tin được công bố, người phụ nữ này đã đến ăn buffet tại nhà hàng nói trên 5 lần trong vòng một tháng, với giá 218 NDT/suất (hơn 800.000 đồng). Mỗi lần, bà Hứa đều đi ăn một mình, ngồi tại quán tới 5 tiếng. Số tiền phải trả cho 5 bữa ăn của người phụ nữ chỉ là hơn 1.000 NDT (gần 4 triệu đồng). Thế nhưng người phụ nữ gọi rất nhiều món nhưng chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại lén bỏ vào các túi mang theo để đem về.

Chủ nhà hàng cho biết, bà Hứa thường xuyên gọi các món có giá cao như sò lông, cá hồi, gan ngỗng Pháp, trong đó có lần gọi tới 15 phần sashimi tôm, 8 phần gan ngỗng và 6 phần thịt bò. Hệ thống đặt món ghi nhận trong 5 lần dùng buffet, tổng giá trị các món ăn bà Hứa gọi lên tới 45.653 NDT (hơn 170 triệu đồng). Theo chủ quán, ngay cả những thực khách ăn khỏe nhất cũng chỉ tiêu thụ lượng thức ăn trị giá khoảng 2.000 NDT mỗi bữa (hơn 7 triệu đồng).

Lần cuối đến nhà hàng, bà Hứa bị nhân viên phát hiện hành vi đóng gói thức ăn. Khi bị nhắc nhở, người phụ nữ này lập tức rời khỏi nhà hàng. Trong khi đó, thông báo của cửa hàng ghi rõ không được phép mang đồ ăn thừa về. Nếu cần mang đi, khách hàng có thể liên hệ với nhà hàng và thanh toán theo giá gốc.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ họ Hứa mang đồ ăn từ nhà hàng buffet về

Phía nhà hàng cho rằng giá trị thực phẩm bị lấy đi có thể nhiều hơn do có những món thực khách có thể tự lấy ở quầy tự phục vụ mà không cần báo nhân viên. Do đó, hành động của bà Hứa gây thiệt hại nghiêm trọng vì nguyên liệu nhà hàng dùng đều là đồ nhập khẩu đắt đỏ.

Về phía mình, bà Hứa giải thích rằng do gọi quá nhiều món và không thể ăn hết, nếu không mang về sẽ gây lãng phí. Bà cho rằng việc đóng gói đồ ăn thừa để ăn lại không phải hành vi sai trái, đồng thời chỉ đồng ý bồi thường số tiền tương đương 5 suất buffet.

Ảnh minh hoạ

Chủ nhà hàng phản bác: “Nếu cô ấy hết tại chỗ thì không sao, nhưng mang về nhà là hành vi không thể chấp nhận do trái với quy định của nhà hàng”.

Do không đạt được thỏa thuận, nhà hàng đã đệ đơn kiện người phụ nữ họ Hứa ra tòa. Cuối cùng, hai bên được cho là đã dàn xếp thành công trước xét xử và bà Hứa đã đồng ý bồi thường thêm 44.543 NDT (167 triệu đồng) tiền thức ăn mang về.

Vụ việc đã tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Một số ý kiến cho rằng buffet không phù hợp với người ăn ít, đặc biệt là phụ nữ, nên khó cảm thấy “xứng đáng với số tiền bỏ ra”. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng phản đối gay gắt, cho rằng mang đồ ăn buffet về nhà là hành vi làm trái quy định, gây thiệt hại cho nhà hàng dù với bất kỳ lý do nào.

Nhiều người cũng nhấn mạnh, quy định “không đóng gói mang về” đã được nhà hàng thông báo rõ ràng, việc cố tình vi phạm không thể được biện minh bằng lý do “tránh lãng phí”.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), hai phụ nữ khác đã bị cảnh sát bắt giữ vì lén lấy số thực phẩm trị giá 400 NDT (1,5 triệu đồng) từ một nhà hàng buffet. Hai người khai nhận do cảm thấy giá buffet quá cao nên đã đóng gói các nguyên liệu như ếch, lòng bò, ruột vịt để “gỡ vốn”.

Theo Toutiao