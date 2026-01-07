Ở Việt Nam có phép "chống già" thần kỳ: Loạt mỹ nhân ăn chay này đã tìm thấy từ lâu

Trong vài năm trở lại đây, ăn chay dần bước ra khỏi phạm vi “ăn kiêng” hay xu hướng nhất thời. Nhiều mỹ nhân đình đám trên MXH và trong làng giải trí như Amandine Thùy Trinh, Naomi Roestel Huỳnh, Shushu Lê, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng hay ca sĩ Emily Nguyễn đều có lựa chọn này.

Có người đã ăn chay trường hàng chục năm, có người vẫn kết hợp cả ăn chay và ăn mặn nhưng điểm chung là quyết định được cân nhắc kỹ càng, được duy trì bền bỉ và gắn liền với nhịp sống cá nhân.

Amandine Thùy Trinh

Amandine Thùy Trinh (sinh năm 1992) - gái xinh người Pháp gốc Việt đã ăn chay từ nhiều năm qua. Việc ăn chay giúp cô nàng cải thiện sức khoẻ, da và tóc cũng trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, việc ăn uống lành mạnh còn khiến Amandine có một sức khoẻ tinh thần rất tốt, nhẹ nhõm và luôn thấy vui vẻ, thoải mái.

Amandine

Nguyên liệu được Amandine sử dụng chủ yếu là các loại rau củ, trái cây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Những bữa ăn chay được trình bày tinh tế, mang màu sắc thẩm mỹ rõ rệt, phản ánh tư duy sáng tạo liên quan đến ẩm thực và cho thấy ăn chay hoàn toàn có thể hài hòa giữa dinh dưỡng và cảm xúc.

"Ăn chay bây giờ rất dễ vì tất cả nhà hàng đều có món chay cho thực khách lựa chọn. Khi bắt đầu ăn chay, bạn hãy tìm hiểu kĩ về các chất dinh dưỡng để có thể đảm bảo dưỡng chất cho sức khoẻ. Ăn chay không chỉ đơn thuần là không ăn thịt mà còn là việc kết hợp các loại thực phẩm sao cho hợp lý" - Amandine chia sẻ với chúng tôi vào năm 2020.

Hiện tại Amandine không còn ăn thuần chay mà kết hợp cả ăn chay và ăn mặn.

Một số bữa ăn chay của Amandine

Naomi Roestel Huỳnh

Naomi Roestel Huỳnh (sinh năm 1996) - mỹ nhân mang hai dòng máu Việt - Đức, được biết đến là influencer, ca sĩ và người mẫu với phong cách cá tính, thu hút gần nửa triệu người theo dõi trên Instagram. Khác với hình ảnh lãng mạn hay thiên về thẩm mỹ, câu chuyện ăn chay của Naomi gắn chặt với quan điểm cá nhân.

Naomi

Cô đã ăn chay từ năm 2015, đến nay đã khoảng 10 năm, bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân. "Có vài lần Mi xem những video động vật bị giết trên mạng. Mình không muốn trở thành một phần lí do khiến những động vật đó bị giết. Mi thấy sự thèm ăn của bản thân không đáng bằng sự sống của một con vật" - Naomi chia sẻ với chúng tôi vào năm 2021.

Bên cạnh quan điểm này, ăn chay giúp Naomi duy trì vóc dáng cân đối và thể trạng ổn định, phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, việc giữ dáng không phải là mục tiêu chính mà chỉ là hệ quả của lối sống chú trọng rau xanh, uống đủ nước và sinh hoạt điều độ.

Naomi chọn chế độ ăn thuần thực vật khoảng 10 năm nay

Shushu Lê

Shushu Lê (sinh năm 1997) là gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung về ẩm thực thuần chay tại Việt Nam. Cô sinh ra và lớn lên tại Đức, bắt đầu ăn chay trường từ rất sớm và đến nay đã có khoảng 15 năm năm duy trì chế độ ăn thuần thực vật.

Shushu Lê

Ban đầu, việc ăn chay của Shushu chịu ảnh hưởng từ môi trường sống và gia đình có người thân theo chế độ thuần chay. Sau đó, ăn chay dần trở thành lựa chọn có ý thức khi cô tìm hiểu sâu hơn về tác động của ngành chăn nuôi đối với môi trường và ý nghĩa của việc tôn trọng sự sống.

Cô dành nhiều thời gian sáng tạo và chia sẻ các công thức món chay phong phú, kết hợp phong cách Âu - Á, đồng thời xuất bản sách “Vegan Journey - Món Tây Gia Vị Việt”. Qua đó, Shushu cho thấy ăn chay không làm giảm chất lượng sống hay sức khỏe, khi cô vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn và cường độ làm việc cao.

Những bữa ăn chay ngon lành do Shushu Lê tự làm

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng (sinh năm 2003) bắt đầu ăn chay từ năm 17 tuổi, sau một lần gặp vấn đề về dạ dày. Ban đầu là giải pháp cải thiện sức khỏe, nhưng theo thời gian, ăn chay trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài, thậm chí là quyết định theo cô suốt đời.

Á hậu Ngọc Hằng

Ngọc Hằng cho biết ăn chay giúp cô cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực về cả thể chất lẫn tinh thần: cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Điều này góp phần tạo nên phong thái tự tin, mềm mại của cô trong các cuộc thi sắc đẹp và hoạt động đời sống.

Trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế, Ngọc Hằng vẫn duy trì chế độ ăn chay một cách khoa học, bổ sung đầy đủ đạm thực vật và điều chỉnh khẩu phần linh hoạt. Với cô, ăn chay là lựa chọn cân bằng giữa sức khỏe, đạo đức và lối sống năng động.

Á hậu Ngọc Hằng đã ăn chay trường nhiều năm

Emily Nguyễn

Khác với các nhân vật trên, ca sĩ Emily Nguyễn (Nguyễn Hương Ly, sinh năm 1989) chưa khẳng định ăn chay trường, nhưng thời gian gần đây gây chú ý khi ra mắt series nội dung Đi Ăn Chay Đi. Thông qua việc cùng khách mời trải nghiệm các món chay, Emily cho thấy sự quan tâm rõ rệt tới lối sống lành mạnh và ăn chay như một hướng khám phá cá nhân.

Dù chưa xác định ăn chay thuần hay bán chay, việc một ca sĩ nổi tiếng chủ động tạo nội dung xoay quanh ăn chay cho thấy xu hướng này đang dần bước vào đời sống thường nhật, không còn bị giới hạn trong những lựa chọn mang tính cá nhân hay cộng đồng nhỏ.

Emily Nguyễn