Diễn biến mới vụ mỹ nhân nghi bị bạn trai lừa bán sang Campuchia hóa "bà điên": Lộ tình trạng sức khoẻ

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc liên tục lan truyền hình ảnh và video về một người phụ nữ lang thang trên đường phố Campuchia với dáng vẻ tiều tụy, hai chân đầy vết bầm tím, tinh thần không ổn định. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là Ngô Chân Trinh (tên thường gọi là Umi, 20 tuổi, quê Phúc Kiến) - một hot girl, KOL từng có khoảng 50 nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn.

Mỹ nhân 20 tuổi lang thang, vẻ ngoài tiều tụy đến nhận không ra.

Trước khi xuất hiện trên phố với vẻ ngoài tiều tụy, Ngô Chân Trinh từng là hot girl ở Trung Quốc.



Chỉ trong thời gian ngắn, từ một cô gái có hình ảnh xinh đẹp, cuộc sống tưởng chừng hào nhoáng trên mạng xã hội, Ngô Chân Trinh bất ngờ xuất hiện với gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, tay cầm phim chụp X-quang, ngồi sụp bên vệ đường Campuchia, thu hút sự quan tâm của truyền thông lẫn cộng đồng mạng.

Theo thông tin cập nhật từ HK01, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh cho thấy Ngô Chân Trinh hiện được đưa vào một cơ sở cứu trợ tại Campuchia. Trong hình ảnh lan truyền, cô đang ngồi ăn cháo bát bảo, được cho là bữa ăn đầu tiên sau quãng thời gian dài sống lang thang trên đường phố.

Hình ảnh mới nhất của cô Ngô ở một trại cứu trợ ở Campuchia, gia đình đang tìm cách liên hệ để đưa cô gái về Trung Quốc.

Trước đó, nhiều video ghi lại cảnh Ngô Chân Trinh ngồi bệt bên vệ đường trong trạng thái hoảng loạn, hai chân xuất hiện nhiều vết bầm tím sẫm màu, nghi bị gãy xương, từng gây ám ảnh mạnh với cộng đồng mạng. Đáng chú ý, một số cư dân mạng đặt nghi vấn rằng việc cô chỉ có thể ăn cháo loãng có thể liên quan đến tình trạng răng miệng gặp vấn đề nghiêm trọng, khiến cô không thể ăn uống bình thường. Tuy nhiên, những thông tin này hiện mới dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội và chưa được phía gia đình hay cơ quan chức năng xác nhận.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện tại, người thân của Ngô Chân Trinh cho biết dù đã được cứu trợ, cô “chưa thể tự sinh hoạt”, việc đi lại phải có người dìu đỡ.

Gia đình hiện đã làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và dự kiến trong ngày 6/1, cô sẽ được đưa trở về Trung Quốc để tiếp tục điều trị.

Một người họ hàng của Ngô Chân Trinh tiết lộ, cô đã âm thầm sang Campuchia từ tháng 4/2025 mà không nói với gia đình. Trong thời gian ở nước ngoài, cô liên tục lấy nhiều lý do khác nhau để xin tiền bố mẹ, tổng số tiền lên tới hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Lần liên lạc cuối cùng vào ngày 26/12/2025, cô nói cần tiền để chữa bệnh, gia đình đã chuyển thêm 2.200 nhân dân tệ (khoảng 8 triệu đồng).

Sau đó, hành vi bất thường của cô khiến người thân sinh nghi và truy hỏi, lúc này cô mới thừa nhận đã ra nước ngoài.

Người thân cho biết hiện vẫn chưa thể xác định rõ liệu Ngô Chân Trinh có bị ép buộc hay khống chế trong quá trình xin tiền hay không. “Cô ấy nói mình sống nhờ ở nhà người khác. Sau đó, vì tình trạng tinh thần không ổn định, chủ nhà sợ xảy ra chuyện nên đã để cô rời đi, dẫn đến cảnh lang thang ngoài đường”, người này chia sẻ.

Cha mẹ Ngô Chân Trinh cũng trả lời truyền thông Trung Quốc và cho biết gia đình thuộc diện bình thường, cha làm nông, chưa từng xuất cảnh. Khi hay tin con gái gặp nạn ở Campuchia, họ chỉ biết trình báo cảnh sát và mong nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để đưa con trở về nhà an toàn.

Được biết, Ngô Chân Trinh từng xây dựng hình ảnh “cuộc sống tinh tế” trên mạng xã hội. Tài khoản Douyin UMI của cô hiện đã tăng lên khoảng 50.000 người theo dõi, với nội dung chủ yếu xoay quanh khoe ngoại hình, phong cách sống.

Cô nàng và hình ảnh cuộc sống sang chảnh trước đó. Tài khoản Douyin của cô Ngô cũng dừng đăng bài từ ngày 6/122/2025

Bên cạnh các thông tin chính thức, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh nguyên nhân khiến Ngô Chân Trinh rơi vào bi kịch. Có ý kiến cho rằng cô bị bạn trai đồng hương dụ dỗ sang Campuchia bằng những lời hứa về “cuộc sống giàu sang”, “việc nhẹ lương cao”, thậm chí tạo ra hình ảnh tiêu xài xa hoa ban đầu. Tuy nhiên, các chi tiết này hiện vẫn chưa được xác minh và cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức.

Nguồn: HK01