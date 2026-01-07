“Không PHÁT TÀI cũng không sao, không PHÁT ĐIÊN là may rồi”

Trên mạng xã hội, người ta vẫn quen với những câu truyền động lực nghe rất to lớn: “Phải cố gắng hơn người khác”, “Đừng bỏ cuộc”, “Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn”,... Hay gần đây, bộ tranh vẽ chú ngựa Mã Tiểu Dã vừa chạy vừa khóc cũng trở thành xu hướng được giới trẻ ưa chuộng.

Điều đó cũng phần nào phản ánh về lối sống, cách làm việc của nhiều người hiện nay rằng luôn gồng mình lên chạy về phía trước, dù có khó khăn cỡ nào cũng phải tiếp tục. Thế nhưng, điều này đôi khi lại khiến họ gặp không ít những mệt mỏi, áp lực.

Cũng bởi vậy mà gần đây, bộ tranh với chú gấu tròn trịa, khuôn mặt lúc nào cũng bình thản lại gây chú ý theo một cách rất khác. Không phải những lời nói hứa hẹn tương lai rực rỡ, bộ tranh toàn những câu nói nghe tưởng như buông xuôi nhưng lại mang đến sự tích cực theo cách khác.

Điều khiến bộ tranh này được chia sẻ rộng rãi không nằm ở nét vẽ dễ thương hay những câu chữ hài hước, mà ở cảm giác rất quen thuộc mà nó mang lại: “Ừ, đúng là mình thật”.

Bộ tranh đang viral trên TikTok với những câu nói tưởng buông xuôi nhưng thực tế lại truyền nhiều động lực

Đó là cảm giác của một thế hệ lớn lên cùng những chuẩn mực thành công rất rõ ràng rằng phải giỏi, phải nhanh, phải có thành tựu để chứng minh giá trị bản thân. Mạng xã hội mỗi ngày đều đầy ắp những cột mốc rực rỡ của người khác như thăng chức, mua nhà, du lịch sang chảnh, tự do tài chính. Trong bối cảnh đó, những câu động viên quen thuộc như “Cố lên rồi sẽ thành công”, “Chỉ cần bạn đủ nỗ lực” dần trở nên… mệt mỏi.

Bởi vì không phải ai cũng đang đứng yên vì lười biếng. Rất nhiều người đã cố gắng trong im lặng, đã chạy hết sức trong khả năng của mình, chỉ là không còn đủ năng lượng để tiếp tục nghe thêm những lời thúc ép phải cố hơn nữa. Có những người không cần được cổ vũ để chạy nhanh hơn, họ chỉ cần được công nhận rằng mình đang mệt thật và điều đó là có lý do.

Trong bối cảnh ấy, những câu “không sao” xuất hiện như một cái vỗ vai rất nhẹ. Chỉ đơn giản nhắc rằng hôm nay chưa thắng cũng không sao, chưa hơn ai cũng không sao, miễn là bạn chưa từ bỏ. Và đôi khi, chỉ cần nghe được điều đó, một người đã đủ sức để bước tiếp sang ngày mai.

Được biết bộ tranh này cũng viral trên MXH Trung Quốc, sau đó được nhiều bạn trẻ dịch lại sang tiếng Việt

Chúng ta thường được dạy rằng động lực là thứ khiến con người chạy nhanh hơn, leo cao hơn, đạt được nhiều hơn. Nhưng ít ai nói rằng, trong rất nhiều giai đoạn của cuộc đời, điều khó nhất không phải là tiến lên, mà là không tự kéo mình xuống.

Có những lúc, đứng yên đã là một nỗ lực lớn. Không thoát nghèo - không sao, vì vẫn đang sống tử tế, vẫn không làm tổn hại đến ai, vẫn giữ được lòng tự trọng giữa những chật vật đời thường. Chưa đạt được giấc mơ - không sao, vì giấc mơ chưa biến mất, nó chỉ đang bị trì hoãn bởi cơm áo, trách nhiệm và những ưu tiên bắt buộc. Không có tiền dư - không sao, vì vẫn còn sức khoẻ để làm việc, để xoay xở, để tạo ra cơ hội khác trong tương lai.

Những câu nói này không cổ vũ việc buông xuôi. Ngược lại, chúng thừa nhận một sự thật mà người trưởng thành hiểu rất rõ, không phải lúc nào cố gắng cũng cho kết quả ngay lập tức. Và việc chưa đạt được điều mình muốn không đồng nghĩa với việc mình là kẻ thất bại.

Trong một xã hội luôn thúc giục phải giỏi hơn, giàu hơn, việc dám nói “không sao” với chính mình không hề dễ. Trái lại, đó là một hành động can đảm, dám chấp nhận.

Can đảm để thừa nhận rằng hôm nay mình chưa thành công và điều đó không khiến mình trở thành người vô dụng. Can đảm để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục tồn tại, dù chưa có gì rực rỡ để đem ra so sánh với người khác.

Những câu nói trong bộ tranh cũng vì vậy mà trở thành động lực, khiến ai đọc được cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, lạc quan. Và có lẽ, truyền động lực không nhất thiết phải là những lời hứa hẹn lớn lao như “bạn sẽ làm được”, “mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”. Đôi khi, thứ giúp người ta sống sót qua một giai đoạn khó khăn chỉ là một câu rất nhỏ, rất thật: “Không sao cả. Vậy là tốt rồi”.

Nguồn ảnh: @Hoctiengtrungcunghitu