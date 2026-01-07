Tết biếu nhà nội 5 triệu, nhà ngoại 5 triệu, chưa kể lì xì: "Ở xa cả năm, nghĩ tới áp lực không dám về"

Đến hẹn lại lên, những tranh cãi liên quan đến dịp lễ lớn nhất năm - Tết Nguyên đán - luôn thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau câu chuyện Tết về nội hay ngoại ồn ào vừa qua thì câu hỏi được quan tâm tiếp theo là: Biếu tiền tiêu Tết cho 2 bên nội - ngoại thế nào? Bao nhiêu là hợp lý?

Mới đây, một đoạn clip về chủ đề này đã viral trên MXH. Nhân vật chính là con dâu (người Đắk Lắk) và đặt câu hỏi: “Tết là phải biếu tiền Tết cho 2 bên nội ngoại hả?”.

Nguyên nhân là vì gia đình cô từ trước đến nay không có khoản biếu này, Tết đến chỉ mua sắm một số đồ đạc cho 2 bên và lì xì sau Tết. Tuy nhiên hiện tại, chồng cô bảo Tết biếu nội 5 triệu, ngoại 5 triệu và đưa thêm cho bà nội 3 triệu để mua sắm đồ ăn vì vợ chồng về ở từ 23 Tết về ở tận mùng 2 - 3 Tết mới đi vào ngoại.

“Thì tui tính sương sương vậy không là tiền biếu Tết đã hơn mười mấy triệu rồi, chưa kể tiền xe cộ và đi lại… Mấy bà cho tui hỏi là mấy bà biếu Tết có nhiều tiền không vậy?” - người con dâu nói.

Người con dâu chia sẻ về chuyện tiền biếu Tết

Ngay lập tức, câu hỏi này nhận về vô số câu trả lời, thậm chí tranh cãi trái chiều.

Tranh cãi vì tiền biếu Tết có cần thiết hay không?

Ở một phía, không ít người thừa nhận cảm giác áp lực, lo lắng mỗi khi Tết đến gần. Với họ, biếu tiền cho bố mẹ 2 bên nội ngoại không còn đơn thuần là “có thì cho” mà dần trở thành một khoản mặc định phải có trong ngân sách Tết. Khi con số ấy được nêu ra cụ thể - vài triệu cho nội, vài triệu cho ngoại, thêm tiền phụ sắm sửa - áp lực bắt đầu xuất hiện, nhất là với các gia đình trẻ, thu nhập chưa ổn định, chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng, điều khiến họ áp lực không phải vì tiếc tiền cho bố mẹ, mà vì sự so sánh ngầm. Biếu ít sợ bị đánh giá, biếu không đủ sợ “mất mặt”, thậm chí sợ bị quy kết là không biết điều.

Một số bình luận bày tỏ sự băn khoăn về khoản tiền biếu Tết:

- Tôi thấy nhiều người đưa tiền cho bố mẹ sắm Tết rồi còn tính toán xem bên nội bên ngoại bao nhiêu, ông già bà cả để mua quà hoặc biếu tiền. Vì vậy cho nên mỗi năm về quê hơi áp lực.

- Công nhận nhiều khi con cái ở xa muốn về bị áp lực so sánh cho biếu bao nhiêu ấy.

- Nhưng bạn này ngay cả mẹ ruột cũng không biếu mà còn lên đây hỏi là sao nhỉ?

- Mình đây ngoại không biếu, nội cũng không mà chỉ mua đồ cho bố mẹ 2 thôi, không biếu tiền.

- Chán nhỉ! Đưa có 3 triệu ở cả chục ngày còn hỏi gì? Chẳng lẽ về ăn không đưa đồng nào?

- Nhiều người cứ kêu vài ba triệu cho bố mẹ mà cũng tiếc. Không phải tiếc mà cũng phải xoay đâu ra tiền chứ cứ có phải nói cho là tiền từ trên trời xuống để cho đâu.

Không có “PHẢI”, quan trọng là tấm lòng

Ở phía ngược lại, một bộ phận lớn lại cho rằng câu chuyện đang bị làm quá. Với họ, biếu tiền Tết chưa bao giờ là nghĩa vụ bắt buộc, không có chữ “PHẢI”. Đó đơn giản là tấm lòng của con cái đối với cha mẹ, nhất là khi đã đi làm, có thu nhập. Có bao nhiêu thì biếu bấy nhiêu, 1 - 2 triệu cũng quý, không có thì mua quà, mua đồ dùng thiết thực, chẳng ai ép buộc.

Không ít ý kiến phản biện khá gay gắt vì bố mẹ nuôi con cả đời, Tết con biếu vài triệu mà đã thấy áp lực thì liệu có quá tính toán? Với họ, việc than thở chuyện biếu Tết bị xem là biểu hiện của sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi công ơn sinh thành, dưỡng dục. Thậm chí, có người cho rằng đã về quê ăn Tết nhiều ngày, ăn uống, sinh hoạt cùng gia đình mà không góp chút gì thì mới là điều khó chấp nhận.

(Ảnh minh hoạ)

- Không ở đâu có phong tục nhất thiết con cái biếu tiền Tết nội ngoại, đó là tấm lòng của con cái cuối năm gửi về cho ông bà lấy cái mua sắm Tết. Và việc biếu nhiều hay ít tùy thuộc vào kinh tế gia đình. Bố mẹ cũng không bao giờ đòi hỏi các con phải biếu bao nhiêu cho đủ, 1 - 2 triệu hay có điều kiện thì hơn, ông bà đều vui đều quý.

- Không phải là PHẢI mà đó là thể hiện sự có hiếu với bố mẹ thôi. Cả năm có 1 ngày Tết, bố mẹ phải sắm sửa tốn nhiều tiền thì mình biếu như vậy để phụ thêm thôi chứ không bố mẹ nào bắt buộc cả. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít.

- Đây không phải là bắt buộc mà là tự mình hiểu và làm, không có cũng chẳng sao nhưng phận con cái lớn rồi tự hiểu.

- Ở đâu cũng vậy, do lòng hiếu thảo, do hoàn cảnh kinh tế thôi.

- Mình có tiền thì cho nhiều, mình có ít thì cho ít, khó khăn thì về chơi cho gia đình sum họp đầy đủ là được. Mình không biết gia đình người ta như nào chứ bố mẹ chồng mình là vậy, miễn sao con cái sắp xếp về được là mừng rồi, ăn Tết xong còn đùm đùm gói gói cho đem theo lên thành phố nữa mà.

- Không bố mẹ nào bắt hay ép nhưng làm con tự thấy áy náy, tự muốn biếu bố mẹ ông bà thôi. Nó là cái TÂM của con cái chứ không phải nghĩa vụ, nhưng nó là 1 phần con cái báo hiếu bố mẹ thì tính toán làm gì nhiều.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này? Tết bạn biếu bố mẹ 2 bên thế nào?