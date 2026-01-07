Tình trạng hôn nhân của dâu út nhà tỷ phú sau cảnh gây xôn xao với anh chồng, bố chồng

Đó là tình trạng hiện tại của Radhika Merchant - con dâu út nhà tỷ phú Mukesh Ambani, sau những ngày liên tiếp trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc bị cho là “quá thân thiết” với các thành viên trong gia đình chồng.

Cô con dâu nhà tỷ phú (ở giữa) đang là tâm điểm chú ý thời gian gần đây trên MXH.

Những ngày vừa qua, Radhika Merchant liên tục bị réo tên sau khi các đoạn clip và hình ảnh tại một sự kiện ra mắt phim ở Mumbai lan truyền rộng rãi.

Trong đó, cô bị soi vì đứng quá gần, thậm chí có khoảnh khắc nắm tay, ôm eo với anh chồng là Akash Ambani, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về ranh giới trong mối quan hệ gia đình. Không dừng lại ở đó, những hình ảnh cô xuất hiện sát cánh bên bố chồng - tỷ phú Mukesh Ambani, từ các nghi lễ tôn giáo đến việc về chung xe cũng tiếp tục làm dấy lên nghi vấn - con dâu út là người được lựa chọn thừa kế tập đoàn trong tương lai.

Giữa lúc dư luận bàn tán trái chiều, phía gia đình Ambani vẫn giữ thái độ im lặng. Radhika Merchant cũng không có bất kỳ chia sẻ hay phản hồi công khai nào trên mạng xã hội, lựa chọn cách xuất hiện hạn chế và tránh nhắc tới ồn ào.

Cho đến mới đây, Radhika Merchant và chồng là Anant Ambani cùng xuất hiện tại đám cưới của một người bạn thân tổ chức ở Jamnagar, bang Gujarat (Ấn Độ).

Hình ảnh mới nhất của cô con dâu út nhà tỷ phú khi cùng chồng tham dự đám cưới bạn thân. Nguồn ảnh: Hindustan Times

Theo tờ Hindustan Times đưa tin, đây là lần đầu tiên con dâu út nhà tỷ phú lộ diện công khai sau chuỗi ngày bị mạng xã hội “soi” gắt về các mối quan hệ trong gia đình chồng.

Trong lần xuất hiện này, Radhika Merchant thu hút sự chú ý khi diện saree Sabyasachi cùng trang sức kim cương, phong thái chỉn chu, sang trọng. Cô giữ vẻ ngoài tươi tắn, thoải mái, liên tục nở nụ cười khi sánh bước bên chồng, cho thấy tinh thần ổn định giữa lúc dư luận vẫn còn nhiều bàn tán. Anant Ambani xuất hiện bên vợ với thái độ điềm đạm, dành sự quan tâm rõ rệt cho Radhika trong suốt buổi tiệc.

Những hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các trang tin, được xem là động thái mới nhất của hai vợ chồng sau loạt ồn ào.

Cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Nguồn ảnh: The Times of India

Hơn 1 năm sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, ngày lễ của gia đình. Trước khi về chung một nhà, cả hai đã có quãng thời gian tìm hiểu và hẹn hò kéo dài nhiều năm, kín tiếng trước truyền thông. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 7/2024, từng gây chú ý khi được tổ chức xa hoa, quy tụ dàn khách mời quyền lực trong và ngoài Ấn Độ.

Hiện tại, Anant Ambani đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Reliance Industries Limited, tập trung vào mảng năng lượng tái tạo và các dự án liên quan đến môi trường, phúc lợi động vật.

Trong khi đó, Radhika Merchant vẫn giữ vị trí Executive Director of Domestic Marketing tại Encore Healthcare - công ty dược phẩm của gia đình cô, đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện cùng Reliance Foundation do mẹ chồng Nita Ambani dẫn dắt.