Tỷ phú nổi tiếng bị "tóm dính" cảnh về chung xe với con dâu út, người thừa kế tập đoàn đã được ấn định?

Đó là mối quan hệ giữa Radhika Merchant và bố chồng tỷ phú người Ấn Độ - ông Mukesh Ambani. Đây là gia tộc giàu nhất châu Á. Bởi thế, cuộc sống của họ luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Gần đây, khi lùm xùm về những hành động bị cho là “vượt giới hạn” như nắm tay, ôm eo giữa Radhika Merchant và anh của chồng là Akash Ambani tại một sự kiện ra mắt phim gây xôn xao, bàn tán. Lúc này, nhiều luồng ý kiến nổ ra, nhiều người bắt đầu “soi” mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tỷ phú. Từ đó, mối quan hệ giữa con dâu út và bố chồng là ông Mukesh Ambani cũng được nhiều người… để ý.

Nhiều người còn bình luận cho biết họ cảm thấy vị tỷ phú có phần thiên vị con dâu hơn, trong các khoảng khắc của đám cưới, khi gia tộc Ambani tham gia các buổi từ thiện hoặc nghi lễ truyền thống, Radhika Merchant luôn có mặt và đứng sát bên Mukesh Ambani một cách tự nhiên.

Mới đây nhất, đầu năm 2026, cả nhà cùng đón năm mới tại đền Dwarkadhish (Gujarat), Radhika giản dị trong bộ suit cream, đứng cạnh bố chồng và chồng Anant cầu nguyện, được khen "thanh lịch, khiêm tốn" nhưng cũng bị soi "quá gần gũi". Trước đó, tháng 2/2025 tại Maha Kumbh Mela ở Prayagraj, Radhika cũng tham gia tắm sông thiêng cùng Mukesh và gia đình bốn thế hệ.

Song, theo báo chí Ấn Độ như Hindustan Times, Times of India, MoneyControl hay Indian Express, mối quan hệ giữa Radhika và bố chồng Mukesh Ambani luôn được miêu tả rất ấm áp, thân thiết kiểu cha - con. Xem con dâu như con gái ruột trong nhà. Chính Radhika từng công khai gọi Mukesh là "father figure" (hình mẫu người cha). Ông ủng hộ mối quan hệ của cô với Anant từ những ngày đầu.

Hơn nữa, trong khi chồng Anant Ambani đang giữ vị trí Phó Chủ tịch của Reliance New Energy và các mảng kinh doanh năng lượng tái tạo trong tập đoàn gia đình, nên việc vợ - Radhika Merchant thường xuyên xuất hiện sát cánh bên bố chồng Mukesh Ambani tại các sự kiện tôn giáo, từ thiện hay gia đình là điều hoàn toàn hợp lý và phù hợp với truyền thống nhà Ambani.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thống của nhà Ambani từ lâu đã nổi tiếng với sự gắn bó chặt chẽ giữa các thế hệ, đặc biệt là việc các thành viên thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động tôn giáo, từ thiện và gia đình. Chính vì thế, việc Radhika thường xuyên xuất hiện sát cánh bên bố chồng Mukesh Ambani như cầu nguyện chung tại đền Dwarkadhish đầu năm 2026, tắm sông thiêng ở Maha Kumbh 2025, hay thậm chí lên về nhà cùng nhau sau sự kiện chỉ là những khoảnh khắc bình thường, thể hiện "sự đoàn kết gia đình lý tưởng" chứ không có vấn đề tiêu cực nào.

Còn về vấn đề cô có phải là cô con dâu được chọn để kế vị tập đoàn hay không thì vẫn đang dừng ở mức nghi vấn. Những bình luận này thường gắn với hình ảnh Radhika xuất hiện tự tin bên Mukesh tại các sự kiện, hoặc suy diễn từ việc cô tham gia nhiều hoạt động gia đình. Kế hoạch kế vị của Mukesh Ambani hiện đang tập trung vào ba người con ruột, đảm nhận những vị trí quan trọng trong tập đoàn.

- Akash Ambani (con trai lớn): Đã đảm nhận vai trò lãnh đạo Jio (telecom).

- Isha Ambani (con gái): Lãnh đạo Reliance Retail.

- Anant Ambani (chồng Radhika): Tập trung vào mảng New Energy (năng lượng tái tạo) và Vantara (trung tâm cứu hộ động vật), được coi là đang được "groomed" cho vai trò lớn hơn.

Còn Radhika Merchant hiện đang giữ chức Executive Director of Domestic Marketing tại Encore Healthcare của công ty dược phẩm của gia đình mình (bố Viren Merchant là CEO). Sau đám cưới, cô tiếp tục tập trung mở rộng thị phần nội địa cho Encore, đặc biệt khu vực miền Nam Ấn Độ, đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện qua Reliance Foundation do mẹ chồng Nita Ambani dẫn dắt.

Gia tộc tỷ phú Ambani vẫn giữ im lặng trước mọi ồn ào, tiếp tục xuất hiện đoàn kết tại các sự kiện tôn giáo và từ thiện.