Chủ shop bán quần áo kiểu "bia kèm lạc": Doanh thu tăng gấp đôi nhờ một chiêu "ngược đời"

Sau cú ngã đau khi việc kinh doanh đàn piano phá sản, ông Wang không chọn than vãn hay bỏ cuộc. Người đàn ông sống tại Trường Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, lặng lẽ rẽ sang một lối đi khác: bán quần áo nam trực tuyến. Nhưng chính trong lĩnh vực tưởng như đã quá quen thuộc và cạnh tranh khốc liệt ấy, Wang lại tạo ra một nước cờ khiến cả khách hàng lẫn cộng đồng mạng phải ngạc nhiên.

Thay vì những chiếc thẻ giấy mỏng manh, dễ bị cắt bỏ khi mặc thử rồi trả hàng, Wang bắt đầu gắn lên quần áo của mình những “nhãn mác không ai ngờ tới”: miếng lót chuột máy tính, chai nhựa đựng nước rửa kính chắn gió, gạt tàn thuốc làm bằng hộp giấy, đôi tất, thậm chí cả… đồ lót. Những vật dụng đời thường, tưởng chừng chẳng liên quan gì đến thời trang, lại trở thành dấu ấn nhận diện mới cho cửa hàng của anh.

Wang chia sẻ những hình ảnh về các nhãn quần áo “dị hợm” này lên mạng xã hội, và ngay lập tức nhận được hàng loạt lời khen về sự sáng tạo. Có khách hàng nhận xét vui rằng: “Mua quần áo mà giống như mở hộp quà bất ngờ.”

Đằng sau ý tưởng có phần hài hước ấy là một bài toán rất thực tế: hàng trả lại. Các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc hiện áp dụng chính sách đổi trả trong vòng bảy ngày không cần lý do, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng chính sự cởi mở đó lại bị một bộ phận người mua lợi dụng.

Wang cho biết, anh lấy cảm hứng từ những người bán thời trang nữ - nơi tỷ lệ trả hàng vốn nổi tiếng là cao. Theo số liệu của 36Kr Research, tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm trực tuyến các sản phẩm thời trang nữ tại Trung Quốc đã đạt 80% trong năm ngoái. Song song với đó là tỷ lệ hoàn trả cũng không hề thấp, gây áp lực lớn lên người bán.

“Nhiều trường hợp trả hàng xảy ra vì quần áo người mua nhận được không giống với hình ảnh trên mạng,” Wang nói trong cuộc trao đổi với Dami Video. Anh nhấn mạnh rằng ảnh sản phẩm của mình không qua chỉnh sửa, phản ánh đúng phom dáng và độ vừa vặn của quần áo. Theo anh, vấn đề không nằm ở sản phẩm, mà ở thói quen tiêu dùng và cách quảng cáo thổi phồng.

Một số khách hàng thậm chí còn coi chính sách hoàn trả như cách để “xây dựng tủ quần áo miễn phí”: họ mặc đồ để chụp ảnh, dự tiệc hoặc tham dự sự kiện, rồi sau đó yêu cầu hoàn tiền. Tháng 11 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin về việc một số người mua sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ảnh giả cho thấy sản phẩm bị hư hỏng, từ đó yêu cầu “chỉ hoàn tiền” mà không cần trả lại hàng.

Chính vì thế, những chiếc nhãn “khó xử” của Wang từ miếng lót chuột cho tới đồ lót trở thành rào cản tâm lý rõ rệt: mặc thì được, nhưng cắt bỏ hay tháo rời để trả hàng lại không hề dễ dàng. Nhờ cách làm này, Wang cho biết doanh thu cửa hàng của anh đã tăng gấp đôi.

Không dừng lại ở đó, ông chủ này còn tiết lộ kế hoạch tạo ra một phiên bản nhãn mới, thậm chí có giá trị cao hơn cả bộ quần áo đi kèm - một cách vừa bảo vệ người bán, vừa biến nhãn mác thành một phần của trải nghiệm mua sắm.

“Tôi mong các doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo để kéo khách,” Wang nói. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng khốc liệt, sáng tạo của anh giống như một cú rẽ bất ngờ: không hào nhoáng, nhưng đủ sắc bén để chạm đúng vào điểm đau của thị trường.

