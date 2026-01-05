Lọ Lem, Hạt Dẻ, Trịnh Thu Vinh: Khi vạch xuất phát tốt hay không, cũng chỉ là “mở bài”

Cách đây 1 năm, tại WeChoice Awards 2024, độc giả được chứng kiến những người trẻ tài năng, tỏa sáng trong hạng mục Dám Mở Lối Riêng thuộc Gen Z Area. Đây đều là những gương mặt Gen Z chính hiệu sở hữu những thành tích nổi bật trong lĩnh vực mà mình theo đuổi và truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Trong đó, sự xuất hiện của cặp chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ và vận động viên Trịnh Thu Vinh dành nhiều sự quan tâm. Một phần vì đây là số ít những đề cử nữ của hạng mục, một phần vì dù có sự đối lập trong “vạch xuất phát” nhưng mỗi người lại đều có điểm chung là: Dám bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi những gì mình thích và nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày.

Cặp chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ và VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh từng là những đề cử hạng mục Dám Mở Lối Riêng tại WeChoice Awards 2024

Từ WeChoice Awards 2024 đến nay, Lọ Lem - Hạt Dẻ và vận động viên Trịnh Thu Vinh vẫn tiếp tục ghi dấu ấn tượng trong hành trình của mình.

Lọ Lem - Hạt Dẻ

Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, SN 2008) vốn được biết đến với danh xưng con gái của MC Quyền Linh. Thế nhưng, sức hút từ năng lượng tích cực của 2 cô bạn đã nhận được tình cảm của hàng triệu fan, khiến chính MC Quyền Linh từng nhiều lần tâm sự rất tự hào trước sự yêu mến của khán giả dành cho 2 ái nữ đình đám này.

Sở dĩ, cả hai được nhiều người yêu thích như vậy là bởi hội tụ “xinh - ngoan - yêu” mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem - Hạt Dẻ đều có sức hút lớn khi sở hữu thành tích học tập tốt, nhiều tài lẻ và sớm tự lập.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh: Hạt Dẻ - Lọ Lem

Mặc dù có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, xuất phát từ gia đình có điều kiện, nhưng Lọ Lem - Hạt Dẻ luôn xuất hiện rất khiêm tốn và giản dị trước truyền thông. Khi tham gia sự kiện, netizen dễ dàng bắt gặp cảnh Lọ Lem và Hạt Dẻ chủ động chào hỏi người xung quanh, hay rất lễ phép đối đáp với người lớn. Ngoài ra, Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng kế thừa từ bố, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong năm 2025 vừa qua, Hạt Dẻ vẫn tiếp tục duy trì tốt thành tích học tập, nổi bật khi tham gia các bộ môn ngoại khóa của trường. Còn Lọ Lem cũng đã có một năm được gọi là thành công khi ngày càng chững chạc, trưởng thành.

Hạt Dẻ

Ái nữ nhà MC Quyền Linh từng chia sẻ đoạn clip về hành trình lớn lên với thành tích đầy tự hào. Lọ Lem bày tỏ: "Mình may mắn lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, điều đã nuôi dưỡng Lọ Lem tình cảm, độc lập và không ngừng cố gắng như hiện tại”.

Không chỉ giỏi kiếm tiền, Lọ Lem còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện. Tháng 10/2025, cô trích 100 triệu đồng từ thu nhập cá nhân để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Từ khi còn học cấp 3, cô đã sáng lập một quỹ từ thiện phi lợi nhuận. Cùng em gái Hạt Dẻ và nhóm bạn, Lọ Lem thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ, mua quà, sách vở gửi tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều mái ấm.

Nhìn vào những hành động đó, nhiều khán giả nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài xinh đẹp và cuộc sống đủ đầy, Lọ Lem và Hạt Dẻ là những cô gái có năng lực thật sự, biết lao động, biết sẻ chia và hiểu giá trị của đồng tiền, không chỉ ỷ lại vào “vạch xuất phát” của mình.

Lọ Lem

Vận động viên Trịnh Thu Vinh

Khác với Lọ Lem - Hạt Dẻ, vận động viên Trịnh Thu Vinh (SN 2000) có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng và những buổi chiều chăn trâu. Thu Vinh lớn lên ở một làng quê tại Thanh Hoá, cô là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái.

Hoàn cảnh gia đình của nữ vận động viên cũng vô cùng đặc biệt. Chị gái của Thu Vinh bị tật nguyền nên ngay từ nhỏ cô đã phải vừa đi học, vừa giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà. Sự cứng cỏi từ nhỏ đã giúp Vinh mạnh mẽ và bén duyên với thể thao. Ban đầu cô gia nhập đội điền kinh, sau 3 năm tập luyện, Vinh được chuyển sang tập bắn súng. Cũng từ đây, một Trịnh Thu Vinh bước ra “bừng sáng”.

VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh

Chỉ 1 năm sau khi bén duyên với bắn súng, Vinh chứng minh khả năng khi giành 2 HCV cá nhân và đồng đội đồng thời lập kỷ lục trẻ quốc gia ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia 2018.

Năm 2022, cô gây tiếng vang khi giành 2 HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9; 1 HCB, 1 HCĐ SEA Games 31; 3 HCV Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á (SEASA) tại nội dung 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn hơi nữ.

Dẫu vậy, phải đến năm 2024 khi toả sáng tại đấu trường Olympic, cái tên Trịnh Thu Vinh mới được nhiều người biết đến. Hành trình kỳ diệu của nữ vận động viên Việt Nam tại Olympic 2024 không chỉ đem đến niềm tự hào mà còn là cú hích, niềm tin vào một ngày không xa lịch sử Olympic lại gọi tên Việt Nam.

Và năm 2025 vừa qua, có thể coi là một trong những cột mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Trịnh Thu Vinh. Tại Cúp bắn súng châu Á, cô giành huy chương vàng thuyết phục, khẳng định vị thế trong nhóm xạ thủ hàng đầu khu vực. Đến SEA Games 33, Trịnh Thu Vinh tiếp tục tỏa sáng với 4 tấm huy chương vàng, đồng thời phá 3 kỷ lục Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ít ai quên được hình ảnh nữ xạ thủ trẻ giữ tinh thần lạnh lùng, dứt khoát trong từng loạt bắn, để rồi khép lại Đại hội với danh hiệu vận động viên Việt Nam thi đấu thành công nhất.

Thu Vinh (giữa) giành 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games 33

Hình ảnh đời thường của nữ vận động viên

Gần đây, tại cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, Trịnh Thu Vinh đã giành chiến thắng áp đảo khi nhận được 1.272 điểm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Trịnh Thu Vinh đứng đầu danh sách bầu chọn - một minh chứng cho sự ghi nhận của giới chuyên môn và truyền thông đối với đóng góp, nỗ lực và phong độ xuất sắc của cô trên đấu trường quốc tế.

Nhìn vào chặng đường “dám mở lối riêng” mà Thu Vinh đang đi, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực, cố gắng mỗi ngày của nữ vận động viên. Trịnh Thu Vinh cũng là minh chứng cho việc vạch xuất phát dù tốt hay không cũng chỉ là “mở bài”, sự chủ động, kiên trì với lựa chọn mới là điều quan trọng để đạt được thành quả theo cách riêng.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Hệ thống giải thưởng của WeChoice Awards tiếp tục ghi nhận những chuyển động tích cực của xã hội thông qua các hạng mục quen thuộc như Nhân vật truyền cảm hứng, Đời sống giới trẻ, Giải trí và Dự án CSR truyền cảm hứng. Song song với đó, Việt Nam Diệu Kỳ là hạng mục đặc biệt của WeChoice Awards 2025, ghi nhận những đóng góp bền bỉ đã tạo nên dấu ấn suốt 10 năm phát triển của Việt Nam.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV



