EQ cao hay không, nhìn cách biếu quà ngày lễ Tết là rõ

Trong giao tiếp xã hội, tặng quà là một trong những cách thể hiện tình cảm và sự tinh tế rõ nét nhất. Đặc biệt vào dịp lễ Tết, khi nhu cầu thăm hỏi, chúc tụng đối tác, họ hàng và bạn bè tăng cao, việc biếu quà không còn đơn thuần là hình thức, mà trở thành thước đo cho sự thấu hiểu và EQ của mỗi người.

Người biết biếu quà là người biết chừng mực, biết đặt mình vào vị trí của người nhận, khiến đối phương cảm thấy dễ chịu và sẵn sàng duy trì mối quan hệ lâu dài. Như trong Hồng Lâu Mộng từng viết: "Thế sự thấu hiểu là học vấn, nhân tình thấu đáo là văn chương".

Tết đến, chọn được một món quà phù hợp, khiến người nhận hài lòng, không chỉ gửi gắm sự quan tâm dành cho họ mà còn là cách để duy trì những mối quan hệ tưởng chừng rất quen thuộc.

Một người phụ nữ thực sự có EQ cao, khi biếu quà ngày Tết, thường làm đúng 3 điều sau đây.

Nhìn cho thấu - thấy được nhu cầu của người nhận

Chồng chị Trương Cần từng làm việc tại một doanh nghiệp lớn. Khi ngành nghề suy thoái, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự, anh không may rơi vào diện bị cho nghỉ việc.

Từ một người luôn tự tin, anh rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng. Suốt nhiều tháng liền, việc tìm kiếm cơ hội mới đều không thuận lợi. Trong khoảng thời gian đó, chị Trương Cần luôn ở bên động viên, khuyên chồng bình tĩnh, từng bước gây dựng lại tinh thần.

Khi anh chuẩn bị bước vào vòng phỏng vấn ở một công ty mới, anh muốn mua một bộ quần áo chỉnh tề hơn. Thế nhưng, sau khi lựa chọn khá lâu, anh lại bỏ qua vì giá thành cao. Dù không nói ra, chị vẫn nhận ra sự lưỡng lự ấy. Chị nhẹ nhàng nói: "Đã thấy ưng thì mua đi, không dễ gì chọn được bộ vừa ý đâu" nhưng anh vẫn không mua.

Gần đến Tết, chị lấy lý do trung tâm thương mại đang có ưu đãi đầu năm, mua tặng chồng một bộ quần áo mới. Khi nhận được món quà, anh xúc động ôm lấy vợ và nói: "Vẫn là em hiểu anh nhất".

Tặng quà đúng sở thích và đúng nhu cầu của người nhận là nguyên tắc quan trọng nhất. EQ nằm ở chỗ không tặng thứ mình thích, mà tặng thứ đối phương cần.

(Ảnh minh họa)

Với nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình đông người, nhiều thế hệ cùng sum họp ngày Tết, những món quà mang tính chia sẻ cao như đồ uống có cồn và nước ngọt lại là lựa chọn rất "được việc".

Người lớn có thể nhâm nhi vài lon bia trong bữa ăn cuối năm - đầu năm, trong khi trẻ nhỏ có nước ngọt, nước trái cây để dùng chung. Một món quà nhưng có thể phục vụ cả gia đình, vừa tiện lợi, vừa thể hiện sự chu đáo của người biếu. Tất nhiên, người nhận quà cũng đừng quên đã uống rượu bia và đồ có cồn thì không lái xe nhé!

Tấm lòng đặt đúng chỗ - trao đi sự ấm áp

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, chị Lục về quê chồng ăn Tết. Theo phong tục địa phương, nàng dâu mới cần đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng.

Quà biếu trong những dịp này không nằm ở số lượng hay giá trị, mà quan trọng là tấm lòng. Gia đình khá giả thì biếu nhiều một chút, điều kiện hạn chế thì biếu gọn gàng, miễn sao người nhận cảm thấy được trân trọng.

Biết rõ phong tục đó, chị Lục chuẩn bị rất kỹ. Dù kinh tế không quá dư dả, nhưng chị vẫn cố gắng chọn quà phù hợp với từng người.

Bố chồng bị đau khớp, chị mua máy massage chân. Mẹ chồng được chị tặng áo phao giữ ấm. Dì sức khỏe yếu được tặng dụng cụ chăm sóc sức khỏe. Ông bà có đồ giữ nhiệt, trẻ con có sách tranh, đồ thủ công.

Bên cạnh những món quà cá nhân, chị còn chuẩn bị thêm hoa quả, bánh kẹo, đồ uống để biếu chung cho gia đình. Không phải món quà phô trương, nhưng lại rất thực tế: có thể dùng ngay khi nhà có khách, bày lên bàn là không khí rôm rả hẳn.

Những món quà này khiến người ta cảm động không phải vì đắt tiền mà vì người tặng đã nghĩ thay cho sinh hoạt và cảm xúc của người nhận. Như người xưa vẫn nói: "Ngàn dặm biếu lông ngỗng, vật tuy nhẹ mà tình nghĩa nặng".

(Ảnh minh họa)

Lời nói đặt đúng chỗ - nói trúng tim người nghe

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Lệ làm việc tại một doanh nghiệp lớn. Chị có năng lực tốt, tiếp thu nhanh và đặc biệt là biết cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Tết đến, chị muốn bày tỏ sự biết ơn với cấp trên - người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Biết lãnh đạo có thói quen thử các loại bia mới khi ở nhà nên chị tặng một thùng bia.

Khi sếp ái ngại vì sợ chị tốn kém, chị khéo léo nói rằng mình được bạn làm đại lý tặng, không uống nên mang sang biếu để "có cái mời khách ngày Tết". Cách nói vừa đủ, không phô trương, không đặt người nhận vào thế khó xử, khiến món quà trở nên nhẹ nhàng và dễ tiếp nhận.

Thực tế, khi biếu những món quà quen thuộc như đồ uống, người có EQ cao thường không nói những câu sáo rỗng kiểu "quà mọn chẳng đáng gì", mà chuyển trọng tâm sang trải nghiệm chung: "Tết đông người, có sẵn cho tiện tiếp khách", "Con thấy loại này cả nhà đều dùng được nên chọn",...

Người xưa có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Chỉ một câu nói đúng chỗ, món quà lập tức mang ý nghĩa chu đáo và tinh tế hơn rất nhiều.

Tạm kết

Giáo sư tâm lý học Đậu Đông Huy từng nói: "Giá trị của một món quà được tạo nên từ 3 yếu tố: giá trị bản thân của vật phẩm, giá trị sử dụng và giá trị cảm xúc được gửi gắm trong đó."

Biết hay không biết cách biếu quà ngày Tết, thường phản ánh rất rõ EQ của một người. Người có EQ cao sẽ biết kết hợp hài hòa cả 3 yếu tố ấy, để một món quà quen thuộc vẫn có thể trở nên đáng nhớ.

Trong những ngày đầu năm, một món quà dễ dùng, dễ chia sẻ nếu được chọn đúng và trao đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành chất xúc tác cho không khí sum họp thêm ấm áp.

(Nguồn: Baidu)