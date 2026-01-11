Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này

Thời điểm cuối năm luôn là lúc người lao động trông chờ nhiều nhất vào các khoản thưởng Tết, tiệc tất niên và sự ghi nhận sau một năm làm việc vất vả. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu, thì những câu chuyện "thưởng đậm - đãi lớn" cho nhân viên càng dễ thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây, một vụ việc tại Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi một ông chủ tiệm vàng trẻ tuổi bất ngờ chi mạnh tay trong buổi tiệc tất niên, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Các nhân viên đều hàng hứng với màn nhận vàng và tiền mặt.

Theo tờ HK01, một chủ tiệm vàng 21 tuổi tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc gây "sốc" khi quyết định tặng vàng và thưởng tiền mặt cho toàn bộ nhân viên trong buổi tiệc cuối năm.

Cụ thể, chủ tiệm trẻ tuổi đã trực tiếp phát cho mỗi nhân viên một miếng vàng nặng 1 gam, có giá khoảng 500 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đây, anh còn công bố thưởng thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt cho tập thể nhân viên, thông qua trò chơi "vớt tiền mặt" ngay tại hội trường, lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Những hình ảnh ghi lại cảnh nhân viên hào hứng tham gia, tiếng cười nói rộn ràng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo nhiều ý kiến, dù giá trị mỗi miếng vàng không quá lớn, nhưng việc được nhận thưởng bằng hiện vật, đặc biệt là vàng tạo cảm giác "cầm nắm được thành quả" và dễ gây ấn tượng hơn so với tiền mặt. Chính yếu tố này khiến màn thưởng Tết nói trên trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bình luận. Hình ảnh ông chủ trẻ tuổi tận tay trao vàng cho từng nhân viên được nhiều người chia sẻ.

Chia sẻ với truyền thông, ông chủ tiệm vàng cho biết quyết định chi mạnh tay xuất phát từ mong muốn ghi nhận sự nỗ lực của nhân viên sau một năm nhiều áp lực. Anh thẳng thắn nói: "Tiền thì không bao giờ kiếm cho hết. Chia thêm một phần cho nhân viên, mọi người vui vẻ, yên tâm làm việc thì cửa hàng mới có thể đi đường dài".

Ông chủ tiệm vàng.

Đáng chú ý, theo lời ông chủ này, trong cửa hàng có không ít nhân viên là các bà mẹ trẻ. "Họ rất vất vả, vừa chăm sóc gia đình vừa dành phần lớn thời gian cho công việc ở tiệm. Năm 2026 được dự báo còn nhiều khó khăn, tôi chỉ hy vọng họ có thể vui vẻ và bớt áp lực hơn", anh chia sẻ.

Không chỉ gây chú ý bởi việc thưởng vàng và tiền mặt, buổi tiệc tất niên này còn trở thành nơi công bố chính sách phúc lợi đặc biệt dành cho lao động nữ mang thai và sinh con. Khi biết có hai nữ nhân viên đang mang thai, ông chủ đã ngay lập tức cam kết mức thưởng sinh con cụ thể: sinh con đầu lòng được thưởng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng), sinh con thứ hai thưởng tăng lên 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng). Trong thời gian mang thai, nhân viên vẫn được hưởng đầy đủ lương, vị trí công việc cũ được giữ nguyên lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi việc sinh nở.

Ông chủ nhấn mạnh, chính sách này nhằm xóa bỏ nỗi lo thường trực của nhiều lao động nữ rằng mang thai sẽ mất nhiều cơ hôi làm việc, thăng tiến. "Tôi muốn nhân viên yên tâm rằng, sinh con không phải là gánh nặng hay rủi ro đối với công việc của họ", anh nói.

Khi được hỏi về triết lý kinh doanh, vị chủ tiệm trẻ tuổi cho biết anh chịu ảnh hưởng lớn từ cha mình. Gia đình anh luôn dạy rằng: "Đối xử tốt với người khác thì người khác mới đối xử tốt lại với mình". Theo anh, việc chia sẻ lợi nhuận với nhân viên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là cách xây dựng niềm tin, sự gắn bó lâu dài giữa người lao động và doanh nghiệp.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc rôm rả bình luận, nhiều người còn dí dỏm hỏi địa chỉ để đến đăng ký làm nhân viên. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng đây là hình mẫu "ông chủ nhà người ta" đúng nghĩa. Một tài khoản bình luận: "Không phải ngẫu nhiên mà người trẻ này kinh doanh tốt. Biết trân trọng nhân viên thì sớm muộn cũng thành công". Người khác lại hài hước viết: "Xin hỏi tiệm còn tuyển người không? Tôi sẵn sàng chuyển việc".

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng hành động của ông chủ trẻ là một cách quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng vẫn đánh giá cao cách làm này, bởi dù với mục đích nào, người được hưởng lợi trực tiếp vẫn là nhân viên.

Nguồn: HK01.