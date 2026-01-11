Hoa hậu Đoàn Thiên Ân hất tay fan nữ xin chụp ảnh cùng tại sự kiện?

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã lên đồ tham gia sự kiện giải trí được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lại vướng tranh cãi vì hành động với một netizen ở giữa nơi đông người.

Trong một clip, khi một cư dân mạng tiến tới chuẩn bị chụp hình chung, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị cho là hất tay một netizen. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng hành động của nàng hậu thiếu tinh tế trong cách cư xử với người hâm mộ.

Tuy nhiên số khác đưa ra ý kiến lên tiếng bênh vực và bày tỏ sự đồng cảm với Đoàn Thiên Ân. Nhiều người cho rằng việc tự ý đụng chạm cơ thể nghệ sĩ khi chụp hình là hành động nhạy cảm, dễ vượt qua ranh giới cá nhân và phản ứng của nàng hậu trong tình huống đó là điều có thể hiểu được. Hơn nữa, đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn chưa thể rõ tình huống hay toàn bộ sự việc để đánh giá.

Khoảnh khắc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và một netizen nhận về tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội. Nguồn: @ongkinhhautruong

Nàng hậu vướng tranh cãi bị cho rằng hất tay netizen, ứng xử kém tinh tế tại một sự kiện. Ảnh: @ongkinhhautruong

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Phát La. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung hội với nhiều sao Vbiz khác.

Đoàn Thiên Ân từng chia sẻ vào năm 2023: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".

Đoàn Thiên Ân vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm sau 3 năm đăng quang Miss Grand Vietnam. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2024, khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng cả hai bị bắt gặp sánh đôi tại một quán bar ở TP.HCM. Kể từ đó, netizen liên tục “soi” ra nhiều dấu hiệu thân thiết như cùng đi du lịch, sử dụng đồ đôi hay xuất hiện chung trong nhiều khung hình.

Dù từng có thời điểm cả hai lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân dường như không còn quá kín kẽ. Không chỉ thường xuyên đồng hành cùng nhau tại các sự kiện trong và ngoài nước, cả hai còn gây chú ý trên mạng xã hội khi liên tục tương tác, ủng hộ nhau công khai, khiến nghi vấn về mối quan hệ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Hoa hậu gen Z vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV



