Chang Mây là cái tên được quan tâm nhất trên mạng xã hội hiện nay. Vào tối 9/1, nữ diễn viên sinh năm 2001 bất ngờ bị bạn trai cũ tên Bắc Vũ tố hẹn hò với nhiều người trong lúc cả hai đang hẹn hò. Thậm chí, Chang Mây còn được cho là có hành động dẫn dắt, thao túng với những người yêu cũ trước đó.

Giữa lúc chuyện tình cảm được quan tâm, những hình ảnh cũ của Chang Mây bên bạn trai cũ Bắc Vũ được chia sẻ chóng mặt trở lại. Trước khi công khai tố nữ diễn viên gen Z, Bắc Vũ từng công khai những khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cả hai còn được khen ngợi xứng đôi vừa lứa.

Trên mạng xã hội, đoạn clip có sự xuất hiện của Chang Mây và Bắc Vũ cũng đang nhận được sự chú ý. Trong một sự kiện, khi nữ diễn viên gen Z bước lên thảm đỏ, Bắc Vũ ở dưới chăm chú theo dõi, dùng cả máy điện thoại và máy quay để ghi lại khoảnh khắc cho cô.

Ảnh: FBNV

Nguồn: @hoanghoneu1

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ngay khi những ồn ào nổ ra, chúng tôi đã chủ động liên hệ với Chang Mây để xác minh thông tin. Đại diện của nữ diễn viên khẳng định các tin đồn đang lan truyền đều là bịa đặt, mang tính vu khống. Đồng thời, phía Chang Mây cho biết đã làm việc với luật sư và sẽ xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Về đời sống tình cảm, Chang Mây từng công khai mối quan hệ với bác sĩ Trần Quang Lâm – gương mặt quen thuộc từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai 2020. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu thu hút sự chú ý từ tháng 8/2023. Trong giai đoạn đầu hẹn hò, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau cùng loạt lời nhắn lãng mạn, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, cả hai dần không còn nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã âm thầm “đường ai nấy đi”.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Chang Mây, sinh năm 2001, từng gây chú ý trên mạng xã hội với danh xưng “hot girl mùa thi” tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và nét đẹp đậm chất thanh xuân. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường nổi tiếng ngắn hạn, cô sớm định hướng bản thân theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc và bền bỉ.

Trên màn ảnh nhỏ, Chang Mây dần khẳng định tên tuổi khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình phát sóng khung giờ vàng như Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Món Quà Của Cha… Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, cô vẫn để lại ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, gương mặt sáng và hình ảnh dịu dàng, gần gũi, thường được ví như “nàng thơ” đời thường.

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Chang Mây đến từ bộ phim Cách Em 1 Milimet, nơi cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một dự án được phát sóng rộng rãi. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Gia Đình Trái Dấu và nhận về nhiều phản hồi tích cực, cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong hành trình theo đuổi nghiệp diễn.