Trong làng giải trí Hoa ngữ đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ, Trương Tịnh Sơ không được xếp vào hàng "tuyệt sắc giai nhân". Thế nhưng với nét duyên dáng đầy mê hoặc, khí chất ngút ngàn và khả năng diễn xuất trời ban, cô là "nữ thần văn nghệ", "nàng thơ" trên màn ảnh một thời, được công chúng hết mực yêu mến với những bộ phim như Tần Thủy Hoàng, Thất Kiếm, Điệp Vụ Tuyệt Mật, Đường Sơn Đại Địa Chấn…

Đặc biệt, Trương Tịnh Sơ còn "chào sân" Hollywood với 2 bộ phim đình đám là Giờ Cao Điểm 3 và Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 5. Điều này khiến cô được mệnh danh là "tiểu Chương Tử Di", được kỳ vọng sẽ thành công như đàn chị hoa đán. Tài năng là vậy nhưng tiếc thay, nữ diễn viên này đã tự đánh rơi sự nghiệp vì đời tư quá lắm lùm xùm.

Trương Tịnh Sơ từng nhiều lần được đề danh tại những giải thưởng danh giá và giành được cúp Ảnh hậu Liên hoan điện ảnh sinh viên Bắc Kinh lần thứ 16 nhờ hóa thân thành cô gái Việt trong phim Hồng Hà (Ảnh: Sina).

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Tịnh Sơ có lẽ là mối quan hệ sai trái của cô và vị đạo diễn hơn 23 tuổi Cố Trường Vệ. Khi hợp tác trong bộ phim Khổng Tước, nữ diễn viên đã có nhiều hành động thân mật, thậm chí bị bắt gặp cùng nắm tay đi dạo phố cùng đạo diễn họ Cố.

Điều đáng nói là khi ấy, Cố Trường Vệ đã có gia đình, đó là Tưởng Văn Lệ (dì của Mã Tư Thuần) - 1 nữ diễn viên rất quyền thế trong làng giải trí Hoa ngữ. Trang Sohu hé lộ, Tưởng Văn Lệ từng "bắt gian tại trận" và tặng cho tình địch 18 cái tát như trời giáng để cảnh cáo.

Tuy nhiên, có lẽ do "tình cũ không rủ cũng đến", vài năm sau, Trương Tịnh Sơ lại một lần nữa có cơ hội hợp tác với Cố Trường Vệ trong bộ phim Lập Xuân. Tuy nhiên, bà cả quá cao tay khi biến Trương Tịnh Sơ từ nữ chính trở thành nữ phụ, rồi cuối cùng bị cắt sạch suất diễn, không có cơ hội lộ mặt trên màn ảnh.

Dù vậy, Tưởng Văn Lệ vẫn phải ê mặt khi chồng và Trương Tịnh Sơ vướng vào bê bối làm chuyện xấu hổ trong xe. Được biết, "đệ nhất paparazzi" Trác Vỹ đã bám đuôi đạo diễn phim Khổng Tước và bắt tận tay ông lén hẹn hò với 1 người phụ nữ sau lưng vợ. Dù Trác Vỹ không trực tiếp hé lộ tên "bé ba" nhưng ai cũng tin chắc rằng người được nhắc đến ở đây chính là Trương Tịnh Sơ.

Trương Tịnh Sơ chen chân vào gia đình đạo diễn Cố Trường Vệ (Ảnh: QQ).

Có nguồn tin cho biết cô bị "bà cả" quyền lực dằn mặt cực gắt (Ảnh: Sina).

Ngoài Cố Trường Vệ, Trương Tịnh Sơ còn có mối quan hệ mập mờ với nhiều đạo diễn khác như Chương Gia Thụy, Lục Xuyên, Phùng Tiểu Cương…Những người này đa phần đều đã có người bên gối, khiến Trương Tịnh Sơ nhận nhiều chỉ trích từ công chúng. Cô bị đặt cho danh hiệu "kiều nữ của giới đạo diễn" vì cứ đóng phim của ai là lại yêu người đó và còn dính tin đồn "dùng tình đổi vai".

Có nguồn tin cho biết, hội phu nhân của các đạo diễn Cbiz đã chung tay "cấm sóng" Trương Tịnh Sơ, khiến cô không còn nhận được những dự án lớn và "chóng tàn" trong showbiz hay thay đổi.

Không chỉ vậy, hình ảnh của Trương Tịnh Sơ còn càng xấu đi trong mắt khán giả khi tên tuổi của cô xuất hiện trong danh sách bảng giá tiếp khách, hầu rượu của các sao nữ nổi tiếng Cbiz hồi cuối năm 2015. Theo một nguồn thạo tin, Trương Tịnh Sơ rất được các đại gia ưu ái, muốn mời góp mặt trong bữa tiệc của mình và người đẹp có thể kiếm được khoảng 30 triệu NDT (113 tỷ đồng) từ phi vụ này.

Trương Tịnh Sơ chen chân vào tình yêu của đạo diễn Lục Xuyên và Tần Lam, khiến "Phú Sát Hoàng hậu" phải chia tay trong bẽ bàng (Ảnh: Sina).

Cô còn bị tố là mỹ nữ hầu rượu, khiến danh tiếng tụt dốc không phanh (Ảnh: Sina).

Sau loạt lùm xùm, Trương Tịnh Sơ phải ở ẩn suốt thời gian dài, hoàn toàn không còn cơ hội quay trở về đỉnh cao. Cũng từ đó, cô lựa chọn sống kín tiếng hơn về đời tư.

Giờ đây, Trương Tịnh Sơ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 46. Cô thỉnh thoảng mới tham dự một vài sự kiện và bắt đầu thử sức với nghề đạo diễn, tự quay một số phim ngắn nhưng chưa gây được tiếng vang lớn. Nhìn vào Trương Tịnh Sơ, ai cũng tiếc nuối vì nữ diễn viên tài năng hết mực, từng được coi là người nối nghiệp của Chương Tử Di lại lụi tắt nhanh chóng đến vậy vì đời tư thiếu chuẩn mực.

Trương Tịnh Sơ vụt tắt ánh hào quang vì đời tư lắm lùm xùm (Ảnh: Sina).

