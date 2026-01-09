Tình bạn giữa những nghệ sĩ trong showbiz châu Á được nhiều người quan tâm. Có nhiều mối quan hệ bền chặt, "đồng cam cộng khổ" từ lúc mới vào nghề đến khi có danh tiếng. Tuy nhiên, không phải hội bạn chơi thân với nhau nào cũng gắn bó mãi mãi. Và vào ngày 9/1, tờ Sohu cho biết showbiz Hoa ngữ đang lan truyền rầm rộ thông tin Á hậu Thái Thiếu Phân và ngọc nữ Chu Ân đã "cạch mặt" nhau. Tình chị em của họ rạn nứt sau 1 trận cãi nhau nảy lửa trên trường quay.

Trước đó, đôi bạn thân này đã rất vui vẻ khi được cùng tham gia bộ phim truyền hình Behind the Glamour. Ai ngờ, dự án này lại đang trở thành "nấm mồ", đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực không còn có thể nhìn mặt nhau. 1 số nguồn tin cho biết Chu Ân đã nổi quạo không rõ lý do với Thái Thiếu Phân trong cảnh quay. Thái độ thất thường của đàn chị làm Thái Thiếu Phân bất mãn. Cả hai sau đó đã lời qua tiếng lại không ai nhịn ai trên trường quay, khiến mọi người đều cảm thấy "rén". Sau vụ việc, Thái Thiếu Phân và Chu Ân không còn nói chuyện, tương tác với nhau như trước.

Thái Thiếu Phân (trái) và Chu Ân được cho biết đã cự cãi gay gắt trên phim trường. Ảnh: Sina.

Chu Ân, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân, Trần Pháp Dung là hội bạn "Tứ đại mỹ nhân" đình đám xứ Hương Cảng. Vào thập niên 1990, họ đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, người tình trong mộng của biết bao đàn ông thời đó. Do đều vào showbiz nhờ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, cùng phát triển tại đài TVB trong một khoảng thời gian, Chu Ân, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân và Trần Pháp Dung có mối quan hệ thân thiết. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì 4 giai nhân này sẽ tụ tập đi chơi với nhau.

Với mối quan hệ căng thẳng của Chu Ân và Thái Thiếu Phân, cư dân mạng cho rằng hội bạn quyền lực showbiz này nhiều khả năng sẽ "tan đàn xẻ nghé". Không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối cho mối quan hệ 20 năm gắn bó của nhóm bạn "Tứ đại mỹ nhân", hy vọng Chu Ân và Thái Thiếu Phân sớm hóa giải mâu thuẫn.



Chu Ân, Thái Thiếu Phân, Hồng Hân, Trần Pháp Dung là hội bạn "Tứ đại mỹ nhân" chơi thân với nhau hơn 20 năm qua ở Cbiz. Ảnh: Instagram.

Trước tin đồn "cạch mặt" Chu Ân, Thái Thiếu Phân đã lên tiếng phản hồi. Á hậu Hong Kong 1991 thừa nhận cô và người chị em Chu Ân đã có xích mích trên phim trường: "Chị ấy đã đột nhiên quát lớn vào mặt tôi và bảo tôi im miệng. Thế là tôi im lặng đến hết set quay luôn. Sau cảnh quay, chúng tôi có trách móc lẫn nhau, hơi to tiếng 1 chút. Chu Ân đã khóc và xin lỗi tôi. Nhìn thấy chị ấy như vậy, tôi cũng không muốn cãi nữa. Chúng tôi đúng là có bất hòa, nhưng đã giải quyết xong hiểu lầm và đã làm hòa với nhau".

Truyền thông liên lạc với người đẹp Anh Hùng Xạ Điêu, Chu Ân chia sẻ cô nổi điên với Thái Thiếu Phân vì bị đàn em "chỉ đạo" phải làm thế này, phải làm thế kia trong 1 cảnh quay quan trọng. Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, hứa giữ tình bạn và không để bụng chuyện vừa qua.

Chu Ân và Thái Thiếu Phân cho biết đã giảng hòa với nhau. Ảnh: Sohu.

Thái Thiếu Phân là mỹ nhân nức tiếng xứ Hương Cảng vào thập niên 1990-2000. Người đẹp vào showbiz từ năm 18 tuổi, sau khi giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991. Cô được đánh giá là mỹ nhân vừa có tài, vừa có sắc của Cbiz. Chỉ trong thời gian ngắn đóng phim, Thái Thiếu Phân đã bước vào hàng ngũ Tứ đại hoa đán, trụ cột màn ảnh của đài TVB. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn nhận giải thưởng danh giá Bạch Ngọc Lan nhờ vai diễn Hoàng hậu Nghi Tu gian trá, độc ác trong bộ cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện.

Chu Ân năm 1971, từng là ngọc nữ hạng A của màn ảnh Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhờ nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách như Tây Du Ký Hàng Ma Thiên, Anh Hùng Xạ Điêu, Lộc Đỉnh Ký, Nguyên Chấn Hiệp...

Nguồn: Sohu