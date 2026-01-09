Việt Hương livestream để lộ hình ảnh lạ

Mới đây, Việt Hương nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng khi loạt ảnh trong diện mạo lạ lẫm của nữ danh hài được chia sẻ rầm rộ. Trong ảnh, Việt Hương xuất hiện với mái tóc ngắn nhuộm màu sáng, phong cách trang phục tối giản nhưng toát lên thần thái khá "gắt", khác hẳn hình ảnh gần gũi, hài hước thường thấy.

Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ, thậm chí có người còn nhận xét nếu không nghe giọng nói quen thuộc thì khó nhận ra nữ nghệ sĩ. Được biết, đây là tạo hình cho vai diễn mới của Việt Hương. Loạt khoảnh khắc lạ lẫm mà cư dân mạng chia sẻ được cắt ra từ livestream trên trang cá nhân của cô. Trong livestream, Việt Hương cho biết đang quay hình cho bộ phim mới nhưng chưa thể tiết lộ cụ thể. Không chỉ xuất hiện một mình, Việt Hương còn tương tác vui vẻ cùng các đồng nghiệp có mặt tại phim trường như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo,...

Sự trở lại với phim ảnh của Việt Hương nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong livestream, có thể thấy không khí hậu trường khá thoải mái, cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn giữ năng lượng tích cực dù đang trong giai đoạn làm việc dày đặc. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình lạ lẫm lần này có thể báo hiệu một vai diễn cá tính, thậm chí gai góc hơn so với những hình ảnh quen thuộc trước đây của cô.

Diện mạo gây bất ngờ của nghệ sĩ Việt Hương khi đang quay hình cho bộ phim mới. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, câu chuyện kinh doanh của nghệ sĩ Việt Hương nhận được sự quan tâm của công chúng. Khi những bàn tán trái chiều nổ ra, giữa tháng 11/2025, Hoài Phương - chồng của Việt Hương bất ngờ chia sẻ lại bài viết có chứa giấy kiểm định chất lượng sản phẩm của thương hiệu Hương Thị. Điều gây chú ý nhất chính là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hoài Phương: "Để đây thôi và chẳng cần nói gì ạ".

Động thái của chồng Việt Hương được xem như lời khẳng định ngầm về chất lượng sản phẩm. Về phía Việt Hương, nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động mạng xã hội và thỉnh thoảng livestream chia sẻ với người hâm mộ. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ liên tục có bài đăng mong chờ sự ra mắt của vai diễn mới.

Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Hương thoải mái cập nhật bài đăng trên mạng xã hội và úp mở về dự án nghệ thuật mới. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 - 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.