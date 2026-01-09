Thông tin Táo Quân dừng phát sóng trong dịp Tết 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý từ khán giả. Bên cạnh sự hụt hẫng, tiếc nuối vì thiếu vắng món ăn tinh thần quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, nhiều người cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những chia sẻ từ dàn nghệ sĩ gạo cội - những gương mặt đã góp phần làm nên linh hồn của chương trình suốt hơn hai thập kỷ.

Là nghệ sĩ làm nên dấu ấn cho vai diễn "Bắc Đẩu" ở Táo Quân, NSND Công Lý có nhiều cảm xúc trước việc chương trình tạm dừng trong dịp Tết này. Theo chia sẻ từ chị Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý, khi biết Táo Quân không lên sóng thì cả gia đình và đặc biệt là nghệ sĩ Công Lý cảm thấy rất tiếc nuối.

"Mỗi dịp cuối năm, khi mọi người nhắc đến Táo Quân, lòng tôi lại chùng xuống một nhịp. Có những điều đã trở thành thói quen của hàng triệu khán giả, nhưng với gia đình tôi, đó là cả một khoảng trời ký ức. Táo Quân không chỉ là sân khấu, mà là nơi anh Lý đã gửi gắm rất nhiều tâm huyết, đam mê và cả tuổi trẻ của mình. Nhưng ở thời điểm này, điều quan trọng nhất với gia đình tôi không phải là sân khấu, mà là sức khỏe và sự bình an của anh.

Những năm không có Táo Quân với anh, tôi hiểu khán giả tiếc, nhưng gia đình tôi còn tiếc hơn. Không phải tiếc ánh đèn, mà tiếc cảm giác được thấy anh sống trọn vẹn với nghề - điều mà hiện tại sức khỏe chưa cho phép", chị Ngọc Hà chia sẻ.

NSND Công Lý là một trong những nghệ sĩ tạo nên thương hiệu của Táo Quân. Ảnh: NVCC

Về sức khỏe hiện tại của "Cô Đẩu", chị Ngọc Hà bộc bạch: "Sức khỏe của anh Lý bây giờ đang dần ổn hơn từng chút một. Có những tiến bộ rất nhỏ thôi, nhưng với chúng tôi đó là cả một niềm hy vọng lớn. Anh vẫn kiên trì điều trị, tập phục hồi mỗi ngày, có lúc mệt, có lúc nản, nhưng chưa bao giờ thôi yêu nghề và thôi nhớ khán giả. Con đường hồi phục còn dài, nhưng điều đáng mừng là tinh thần của anh ổn định hơn, lạc quan hơn và luôn nhận được rất nhiều yêu thương từ gia đình, bạn bè và khán giả.

Nếu một ngày nào đó Táo Quân trở lại, chắc chắn đó sẽ là niềm hạnh phúc rất lớn. Tuy nhiên, việc anh Lý có tham gia hay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng sức khỏe và sự cho phép của bác sĩ. Với gia đình tôi, không có áp lực hay kỳ vọng nào ngoài việc anh được sống khỏe, sống vui. Nếu đủ sức, anh sẽ coi đó là một món quà; còn nếu chưa, thì vẫn luôn giữ trong tim tình yêu dành cho Táo Quân và khán giả...".

NSND Công Lý sẽ tham gia Táo Quân nếu tình hình sức khỏe cho phép. Ảnh: NVCC

Hình ảnh hậu trường của NSND Công Lý khi tham gia Táo Quân 2023. Ảnh: NVCC

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn bên cạnh và chăm sóc chồng từng chút một. Không chỉ giúp chồng hồi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp chồng tự tin để trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ là những vai diễn nhỏ.

"Với tôi, điều quan trọng nhất không phải là anh có trở lại sân khấu hay không, mà là anh đủ khỏe để mỉm cười, đủ bình an để sống vui bên gia đình. Khi sức khỏe cho phép, anh sẽ sẵn sàng. Còn nếu chưa, mong khán giả hãy cho anh thêm thời gian. Gia đình tôi biết ơn vô cùng tình cảm, sự chờ đợi và yêu thương mà khán giả đã dành cho anh Lý suốt thời gian qua. Chính sự yêu thương ấy là liều thuốc tinh thần quý giá nhất, giúp anh có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày", bà xã Công Lý chia sẻ.