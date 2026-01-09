Trang QQ đưa tin ngày 8/1, blogger nổi tiếng Vương Đại Phát đã thay mặt công ty quản lý của hot girl Tư Hiểu Địch (có nickname là iamroosie) đã lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ bị cuốn vào scandal tình ái mấy ngày qua.

Theo Vương Đại Phát, Tư Hiểu Địch đã uống tới 40 viên thuốc an thần trước khi "quậy tung" giới giải trí với nhiều phát ngôn gây sốc. Hiện tại, công ty quản lý quyết định đóng băng các tài khoản mạng xã hội của Tư Hiểu Địch và kiện cô ra tòa vì làm ảnh hưởng tới công ty.

Phạm Thừa Thừa, Đàn Kiện Thứ (từ trái sang) và nhiều sao nam khác bị Tư Hiểu Địch tung tin về đời tư.

Cô gái khiến các sao nam run sợ

Theo QQ , tối 3/1, hot girl Tư Hiểu Địch đã có những tiết lộ chấn động khiến showbiz Hoa ngữ dậy sóng. Tư Hiểu Địch còn tuyên bố quen biết nhiều nghệ sĩ khác như Ngô Diệc Phàm, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trương Nhất Sơn, Châu Kỳ...

"Chị đây đã 30 tuổi, đã ngủ với hết đỉnh lưu, cuộc đời không còn gì hối tiếc nữa", tuyên bố của Tư Hiểu Địch khiến mạng xã hội dậy sóng.

Sau đó, Tư Hiểu Địch tiết lộ nhiều "thâm cung bí sử" của các nam nghệ sĩ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, bao trọn bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên MXH Weibo. Chưa rõ tính xác thực trong lời chia sẻ của Tư Hiểu Địch, nhưng không ít sao nam bị ảnh hưởng nặng nề sau cú tấn công bất ngờ của cô.

Mặt khác, không ít người đặt câu hỏi về công việc của Tư Hiểu Địch khi cô quen biết với nhiều ngôi sao nam hàng đầu của giới giải trí. Không ít fan thất vọng khi các nghệ sĩ nam luôn xây dựng hình tượng lịch thiệp, tập trung vào sự nghiệp nhưng đời tư bê bối.

Các nghệ sĩ bị nhắc tên đều lên tiếng phủ nhận có quan hệ với Tư Hiểu Địch. Tuy nhiên, do trong quá khứ, nhiều trường hợp các ngôi sao lúc đầu cũng mạnh mẽ bác bỏ nhưng sau đó càng bị bóc ra sự thật gây sốc hơn, nên công chúng vẫn còn nhiều nghi ngờ, thậm chí lựa chọn tin tưởng lời tố cáo của Tư Hiểu Địch.

Nhiều sao nam như Lộc Hàm tổn hại danh tiếng nặng nề sau lời tố cáo của Tư Hiểu Địch.

Hiện tại, Tư Hiểu Địch bị công ty kiện và thu hồi các tài khoản MXH. Tuy nhiên, tổn thương mà cô để lại cho các nghệ sĩ vẫn còn rõ rệt. Lộc Hàm bị nhiều người quay lưng vì cho rằng anh đã phản bội Quan Hiểu Đồng khi cả hai còn bên nhau. Đàn Kiện Thứ bị ảnh hưởng tới mức không thể tiếp tục dự án phim mới. Các ngôi sao như Châu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa đều bị chỉ trích là sống giả tạo, xây dựng hình tượng đẹp nhưng chơi bời trăng hoa...

Dù các nam nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận, song chỉ cần một lời tố cáo "vô thưởng vô phạt", không cần bằng chứng vẫn có thể đẩy nhiều ngôi sao vào tình cảnh "tình ngay lý gian".

Các nghệ sĩ luôn có cách xử lý khủng hoảng truyền thông khá thận trọng. Vì vậy, khi họ lên tiếng kiện tài khoản tung tin thất thiệt thì bị cho là "làm màu", họ im lặng thì bị cho là đang run sợ. Dù Tư Hiểu Địch ngừng lên tiếng, nhiều người vẫn cho là các nghệ sĩ dùng tiền và quan hệ để bịt miệng cô.

Nghệ sĩ mỏng manh và dễ bị tấn công

Theo QQ , thực tế trong những phát ngôn của Tư Hiểu Địch có nhiều thông tin sai lệch nhưng khán giả vẫn lựa chọn tin theo cô vì cảm thấy không tin tưởng nhân cách nghệ sĩ. Tư Hiểu Địch từng tiết lộ Quan Hiểu Đồng giờ đang hẹn hò Vương An Vũ hay Cúc Tịnh Y và đàn em Hoàng Minh Hạo từng ngọt ngào bên nhau. Thế nhưng, cả 4 nghệ sĩ trên đều nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ.

Dẫu biết lời nói của Tư Hiểu Địch không hoàn toàn chính xác, phần lớn công chúng vẫn đứng về phía cô. Bởi trong quá khứ, khán giả từng nhận nhiều cú sốc khi các nghệ sĩ sụp đổ hình tượng như Ngô Diệc Phàm bị bắt vì hiếp dâm tập thể, Trịnh Sảng bỏ con trốn thuế, Lý Dịch Phong mua dâm lộ clip nóng, nhiều nam nghệ sĩ bị lộ ảnh giường chiếu với các hot girl mạng...

Sau khi nhiều ngôi sao lớn vướng tai tiếng, khán giả không còn tin tưởng vào nhân cách của người nổi tiếng.

Vì hình tượng và danh tiếng của các nghệ sĩ dễ sụp đổ sau một bức ảnh hay một lời tố cáo, nên họ trở nên mỏng manh và dễ tấn công hơn bao giờ hết.

Hiện tại, trong giới giải trí Hoa ngữ xuất hiện nhiều tài khoản truyền thông chuyên đưa tin về đời tư của các ngôi sao. Những thông tin họ đưa ra chưa được xác thực, thậm chí các dữ liệu mập mờ, không gọi thẳng tên nghệ sĩ nào, không đưa ra được bức ảnh chính xác nào nhưng vẫn dẫn dắt được sự quan tâm của khán giả, nhanh chóng trở thành từ khóa hot nhất trên bảng tìm kiếm của Weibo. Không ít người kiếm sống bằng cách tung tin đồn, bất chấp việc đó có ảnh hưởng tới danh tiếng cuộc sống của họ hay không.

Tháng 4/2025, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã truy quét hàng loạt tài khoản blogger giải trí và paparazzi như Dương Dương, Lưu Đại Chùy, Giải Trí Mão Phạn, Trác Tiểu Yến, Thiếp Tiểu Quân, Ngu Tam Thiếu, Anh Ba Chuyên Môn, Real Bì Bì Vương, Minh Tinh Ngu Nhạc Tối Tiền Tuyến, Ngu Thục Thử, Vương Đại Phát... vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư rồi loan tin thất thiệt về giới nghệ sĩ.

Thế nhưng, không chỉ có các blogger giấu mặt mà cả những người nổi tiếng, có vai vế địa vị như bà Trần Lam, vợ ông trùm giới giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường, hay đạo diễn Vương Tinh cũng mở chuyên mục trò chuyện trực tuyến, tiết lộ đời tư ngôi sao. Theo QQ , so với những blogger thạo tin khác trong giới giải trí đạo diễn Vương Tinh hay bà Trần Lam được đánh giá là có tiếng nói trọng lượng hơn hẳn.

Khán giả cho rằng họ nắm trong tay những thông tin hậu trường đắt giá ít người biết đến. Thậm chí, nhiều người tin tưởng những gì Vương Tinh hay Trần Lam nói là chính xác tuyệt đối, nhưng thực tế họ vẫn có những tin tức sai lệch làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người nổi tiếng khác.

Triệu Lệ Dĩnh từng nổi giận trên MXH vì bị tung tin thất thiệt về đời tư.

Việc buôn bán thông tin đời tư ngôi sao là miếng mồi ngon, dễ thu hút sự chú ý nhất hiện nay. Nhưng đây cũng là đòn hiểm đánh vào các ngôi sao. Chỉ cần vài câu nói không có tính xác thực nhưng có thể hủy hoại sự nghiệp, danh tiếng mà các ngôi sao cố gắng xây dựng hàng chục năm.