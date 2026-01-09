Theo tờ Sohu, Tỷ Tỷ Đạp Gió đang rục rịch chuẩn bị ghi hình mùa mới năm 2026. Ekip sản xuất đã nhận được cái gật đầu đồng ý của gần 30 sao nữ đình đám khắp châu Á. Theo như danh sách đang lan truyền trên mạng: Lý Thi Hoa, Mạch Địch Na, Cáp Ni Khắc Tư, Zhe Lai, Mạch Địch Na, Hoa Tiêu Nhất, Chùy Na Lệ Sa, Lý Tiểu Nhiễm, Lý Mộng, Hoàng Đình Đình, Tạ Y Lâm, Tô Diệu Linh.. là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz đã đặt bút ký vào hợp đồng tham gia mùa 7 của Tỷ Tỷ Đạp Gió.

Ở nhóm sao quốc tế, nhà sản xuất Tỷ Tỷ Đạp Gió được cho biết đã "chốt sổ" thành công với Lý Giai Vy (Malaysia), Waruntorn Paonil (Thái Lan), Alexa (người Mỹ gốc Hàn). Hiện, ekip show truyền hình hàng đầu Cbiz cũng đã cử nhân viên sang Hàn Quốc thuyết phục "Đệ nhất mỹ nhân" Kim Hee Sun, Song Hye Kyo góp mặt trong Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 7. Đến hiện tại vẫn chưa rõ Kim Hee Sun và Song Hye Kyo có đồng ý sang Trung Quốc quay show hay không.

Tờ Sohu cho biết ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 7 đã gửi lời mời đến Kim Hee Sun, Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram.

Cáp Ni Khắc Tư, Mạch Địch Na, Lý Tiểu Nhiễm, Hoàng Đình Đình... được cho biết đã đồng ý tham gia mùa mới của Tỷ Tỷ Đạp Gió. Ảnh: Weibo.

Trong danh sách Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 7, không xuất hiện tên của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ mới là danh sách lan truyền trên mạng xã hội, chưa có sự xác minh thực hư của ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió. Việc có đại diện Việt Nam nào sang Trung Quốc tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026 hay không vẫn phải chờ danh sách chính thức được chương trình công bố trong thời gian tới.

Cách đây vài ngày, cũng từng có thông tin "đại mỹ nhân Hong Kong" Trương Mạn Ngọc sẽ tái xuất showbiz để tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026. Tuy nhiên, người đại diện của ngôi sao này đã phủ nhận.

Trương Mạn Ngọc đã phủ nhận thông tin cô tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026. Nguồn: Sina.

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình có tỉ suất người xem cao của Trung Quốc do Mango TV sản xuất và bắt đầu lên sóng năm 2020. Trong chương trình này, 30 nghệ sĩ nữ từ nhiều lĩnh vực giải trí cạnh tranh cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Từ năm 2023, các nghệ sĩ tham gia show này không chỉ là người Trung Quốc mà còn đến từ các quốc gia khác. Nữ ca sĩ Chi Pu của Việt Nam từng thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023 và giành được hạng 6. Chương trình cũng tạo bàn đạp để Chi Pu thâm nhập thị trường giải trí Trung Quốc. Ở mùa tiếp theo, nữ ca sĩ Suni Hạ Linh của Việt Nam tham gia nhưng kết quả không tốt. Năm 2025, không có đại diện Việt Nam nào chinh chiến ở chương trình này.

Chi Pu, Suni Hạ Linh là những đại diện Việt Nam từng tham gia sân chơi này. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Weibo