Món đồ 62 triệu làm bại lộ tình trạng mối quan hệ IU - Lee Jong Suk sau tin rạn nứt

Còn nhớ hồi năm ngoái, tờ QQ đưa tin, IU và Lee Jong Suk vướng nghi vấn rạn nứt sau 3 năm hẹn hò. Tin đồn xuất hiện sau khi "thánh soi" phát hiện ra việc IU thường xuyên đeo nhẫn ở ngón trỏ, thay vì ngón áp út. Tại Hàn Quốc, đeo nhẫn ở ngón trỏ mang ý nghĩa của sự độc thân.

Tới sáng 9/1, tình trạng mối quan hệ của 2 ngôi sao ở thời điểm hiện tại đã chính thức được hé lộ sau nghi vấn rạn nứt. Theo nguồn tin, Lee Jong Suk vừa xuất hiện trên Vlog của nữ diễn viên Ryu Hye Young vào hôm 8/1 trong 1 buổi tụ tập cùng đồng nghiệp. Trước đó 3 ngày, nữ diễn viên Lee Yeon đã chia sẻ bức hình chụp chung cùng IU lên story Instagram. Đáng chú ý, Lee Jong Suk - IU được phát hiện diện 1 chiếc áo giống hệt nhau có giá 2359 USD (62 triệu đồng) trong màn lộ diện mới đây. Đây chính là bằng chứng đồ đôi của 2 ngôi sao, đồng thời được xem như dấu hiệu cho thấy họ nhiều khả năng vẫn đang yêu đương mặn nồng ở thời điểm hiện tại.

IU - Lee Jong Suk vừa lộ diện trong những buổi tụ họp riêng biệt, song "thánh soi" đã nhanh chóng phát hiện ra việc 2 ngôi sao diện đồ đôi. Ảnh: X

Trước đó, IU gây xôn xao khi đeo nhẫn ở ngón trỏ. Tại Hàn Quốc, vị trí đeo nhẫn này mang ý nghĩa độc thân. Từ đây, tin đồn cô rạn nứt với Lee Jong Suk đã xuất hiện rầm rộ. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng bày tỏ sự phấn khích trước bằng chứng hẹn hò mới nhất của IU - Lee Jong Suk: "Bằng chứng đồ đôi ở thời điểm gần nhau như thế này mới đủ sức thuyết phục", "Tin vui nhất đầu năm", "Họ vẫn có mối quan hệ bền chặt sau hơn 3 năm hẹn hò", "Bao giờ anh chị ấy định làm đám cưới vậy?",...

Được biết, Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng thời điểm cuối năm 2022. Từ đó đến nay, nam thần sinh năm 1989 thỉnh thoảng có động thái công khai bày tỏ tình yêu dành cho bạn gái ở sân bay, sự kiện. Hồi tháng 3/2024, tài tử họ Lee còn tới concert H.E.R ở Seoul để ủng hộ tinh thần cho bạn gái.

Về phần IU, cô từng nhắc tới bạn trai trong 1 buổi phỏng vấn cách đây 3 năm với niềm hạnh phúc dâng trào: "Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác".

Lee Jong Suk nhiều lần để lộ đồ đôi với bạn gái kém 4 tuổi. Ảnh: Nate

Về phần IU, cô bày tỏ sự cảm kích khi bạn trai luôn hỗ trợ cô trong diễn xuất. Ảnh: Naver

Nguồn: Naver, X