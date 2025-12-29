Siêu thảm tím APAN Star Awards 2025: IU hóa “nữ thần mùa xuân”, 2 bạn trai màn ảnh của Yoona đụng độ

Vào ngày 29.12, lễ trao giải APAN Star Awards 2025 đã được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc. Lễ trao giải quy tụ nhiều gương mặt hot của làng giải trí Hàn Quốc như IU, Lee Chae Min, Lee Jun Ho, Shin Ye Eun, Park Ha Sun, Seo Ha Joon...

Trên thảm tím hôm nay, IU trở thành tâm điểm với nhan sắc yêu kiều xinh đẹp chuẩn "em gái quốc dân". Cô diện váy trắng đính kết hoa đỏ, được truyền thông Hàn Quốc ưu ái đặt nhiều danh xưng như "nữ thần mùa xuân", "công chúa cổ tích", "hiện thân của sự ngây thơ"...

Ở tuổi 32, IU vẫn tươi trẻ, xinh đẹp chẳng khác gì ngày mới ra mắt. Về phía các nam thần, 2 "tình màn ảnh" của Yoona (SNSD) là Lee Chae Min và Lee Jun Ho đã có màn đụng độ thú vị. Lee Chae Min cực bảnh bao, còn Lee Jun Ho cũng đẹp chuẩn nam thần, chẳng hề thua kém đàn em dù hơn đến 10 tuổi.

IU đẹp nổi bật với chiếc váy trắng bồng bềnh được đính kết những bông hoa đỏ. Ảnh: Xports News

Truyền thông Hàn Quốc ưu ái đặt nhiều danh xưng cho cô như "nữ thần mùa xuân", "công chúa cổ tích", "hiện thân của sự thơ ngây". Ảnh: Xports News

IU xứng đáng biểu tượng "hack tuổi" khi vẫn tươi trẻ xinh đẹp như thời mới ra mắt. Ảnh: Xports News

"Em gái quốc dân" chính là ngôi sao hot nhất thảm tím hôm nay. Ảnh: Xports News

Lee Chae Min đẹp tựa bạch mã hoàng tử với vest trắng. Ảnh: Xports News

Nam thần sinh năm 2000 đã có một năm đầy thành công với vai diễn vị vua si tình bên Yoona (SNSD) trong Ngự Trù Của Bạo Chúa. Ảnh: Xports News

Cận cảnh gương mặt điển trai, sắc lạnh đầy nam tính của "Chôn ha". Ảnh: Xports News

1 tình màn ảnh khác của Yoona là Lee Jun Ho (2PM) cũng chiếm spotlight trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá. Ảnh: Xports News

Lee Jun Ho điển trai, thu hút không kém cạnh gì Lee Chae Min dù hơn đến 10 tuổi. Ảnh: Xports News

Trang phục đen càng làm tôn lên nét lạnh lùng cuốn hút của Lee Jun Ho. Ảnh: Xports News

Shin Ye Eun nổi bật giữa dàn sao nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, chiếc váy bồng bềnh như công chúa. Ảnh: Xports News

Mỹ nhân The Glory ngày càng có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Ảnh: Xports News

Ngôi sao Gia Đình Là Số 1 - Park Ha Sun "đốt mắt" khán giả bằng màn o ép vòng 1 trên thảm đỏ. Ảnh: Xports News

Ngôi sao SKY Castle Oh Nara đẹp quý phái. Ảnh: Xports News

Mỹ nhân The Glory Cha Joo Young khoe thân hình thon gọn với áo corset táo bạo. Ảnh: Xports News

Ha Young - mỹ nhân mới nổi nhờ phim Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Ảnh: Xports News

Jung Soo Bin cũng có bước đột phá sự nghiệp với Friendly Rivalry. Ảnh: Xports News

IU có màn hội ngộ 2 diễn viên nhí trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là Kim Tae Yeon (thủ vai Ae Soon lúc nhỏ). Ảnh: Xports News

... và Lee Chun Moo (thủ vai Gwan Sik lúc nhỏ). Ảnh: Xports News

Kim Shin Rok lên đồ cá tính, đậm chất "chị đại". Ảnh: Xports News

Hong Hwa Yeon - mỹ nhân phim Burried Hearts. Ảnh: Xports News

MC nổi tiếng xứ Hàn Park Sun Young. Ảnh: Xports News

Nam thần mắt nâu nổi tiếng Kbiz Seo Ha Joon. Ảnh: Xports News

Nam idol kiêm diễn viên Jin Young bảnh bao, lịch lãm. Ảnh: Xports News

Kang Yoo Seok nổi tiếng qua vai diễn trong phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú. Ảnh: Xports News

Jung Gun Joo nổi bật với vóc dáng cao lớn chuẩn mẫu. Ảnh: Xports News

Diễn viên kiêm ca sĩ gạo cội xứ Hàn Ahn Jae Wook. Ảnh: Xports News

Nam diễn viên Yoon Kyung Ho

Nam diễn viên Go Kyu Pil

Diễn viên lồng tiếng gạo cội Hàn Quốc Kim Ki Hyun

KIMPRO - YouTuber số 1 Hàn Quốc, có hơn 127 triệu lượt theo dõi

Nguồn: Xports News