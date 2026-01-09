Lộ cảnh tượng Shin Min Ah - Kim Woo Bin trong đám cưới, đàng gái khóc còn thái độ của đàng trai mới đáng bàn!

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính là sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á ở thời điểm cuối năm ngoái. Dù đám cưới đã kết thúc vào hôm 20/12/2025 nhưng dư âm của sự kiện tới nay vẫn rần rần trên khắp các diễn đàn. Do hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên công chúng vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Tới trưa 9/1, tờ Xportsnews đưa tin, đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã lần đầu hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ cặp đôi vàng. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau "1 trời 1 vực" thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Khi cặp đôi vàng đi chào bàn, Shin Min Ah cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt. Cô nói nhỏ với các khách mời rằng: "Chúng em sẽ sống hạnh phúc ạ". Cũng chính từ khoảnh khắc này, đạo diễn Yook Sang Hyo nhận ra rằng minh tinh quyền lực như Shin Min Ah thực ra cũng giống bao cô gái bình thường khác trong đám cưới, đó là luôn ao ước và khao khát hướng tới cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược "1 trời 1 vực" nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Đạo diễn họ Yook không khỏi xúc động nghẹn ngào sau khi chứng kiến hôn lễ đẹp như cổ tích của cặp đôi vàng: "Cô ấy có vẻ rất xúc động trước cuộc hôn nhân của đời mình. Ngồi ở hàng ghế khách mời bên nhà gái, tôi cũng cảm nhận được trọn vẹn trái tim yêu thương mà họ dành cho nhau, khiến lòng mình cứ nghẹn ngào theo vì xúc động".

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah khiến công chúng trầm trồ. Ảnh: Naver

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây hơn 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả khắp châu Á. Ảnh: Nate

Nguồn: Xportsnews

