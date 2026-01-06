Hot rần rần ảnh Shin Min Ah - Kim Woo Bin đi hưởng tuần trăng mật, chi tiết đặc biệt khiến MXH nổ tung

Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã tổ chức hôn lễ cổ tích vào hôm 20/12 năm ngoái trong sự chúc mừng của công chúng khắp châu Á. Sau đó, cặp đôi vàng đã bí mật tới Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật. Tới sáng 6/1, truyền thông xứ Hàn chính thức công bố hình ảnh đầu tiên từ tuần trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới.

Theo đó, Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa tới dùng bữa ở 1 nhà hàng Hàn Quốc tại Tây Ban Nha. Chủ nhà hàng đã nhận ra cặp đôi nổi tiếng, còn vui vẻ tới bắt chuyện với 2 ngôi sao. Gương mặt nam thần họ Kim sáng bừng niềm hạnh phúc, đúng kiểu chú rể mới cưới đang đắm chìm trong tình yêu. Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn cưới Kim Woo Bin đeo ở ngón áp út trong buổi hẹn hò cùng Shin Min Ah ở nhà hàng mới đây.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa tới 1 nhà hàng ở Tây Ban Nha để tận hưởng bầu không khí hạnh phúc, ấm cúng bên nhau. Đáng chú ý, chiếc nhẫn cưới trên tay của tài tử sinh năm 1989 đã khiến mạng xã hội nổ tung. Ảnh: X

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah khiến công chúng trầm trồ. Ảnh: Naver

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới.

Cặp sao hạng A chi đến 7,6 tỷ đồng cho trang sức cưới. Ảnh: Nate, Dailyfashion_news

Nguồn: Naver, X