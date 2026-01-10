Góc khuất nghề trợ lý nghệ sĩ: Làm việc 24/7, lương đã bèo bọt còn bị cắt xén, nợ nần

Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ Cbiz và trợ lý đang được công chúng hết sức quan tâm. Trong khi Bạch Lộc vừa lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội vì tặng ô tô cho người trợ lý đã gắn bó 10 năm Hehe thì trước đó cũng có trường hợp một nữ diễn viên phim ngắn không chỉ khất nợ tiền lương mà còn "tác động vật lý" cực gắt với trợ lý. Điều này khiến dân tình nóng ruột nóng gan muốn biết thêm về nghề trợ lý Cbiz và những góc khuất phía sau.

Bạch Lộc tặng quà khủng cho nữ trợ lý khiến dân tình xôn xao (Ảnh: Sohu).

Trang Sohu cho biết, rất nhiều người trẻ tuổi chỉ nhìn về gam màu hồng của nghề trợ lý, như là được ở bên nghệ sĩ cả ngày, thân thiết như người nhà, được theo chân nghệ sĩ tham gia các sự kiện lớn, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng…Thế nhưng, muốn làm được nghề này thì phải sẵn sàng chịu mệt, chịu khổ, thức khuya dậy sớm là chuyện thường như cơm bữa. Hơn nữa, EQ phải cao, nói ít làm nhiều, phải cận thận từ hành động đến lời nói, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nghệ sĩ.

Một người trong nghề chia sẻ: "Các trợ lý đều phải theo sát trạng thái, tâm trạng của các nghệ sĩ. Có đôi khi chỉ vì một câu nói của họ mà lịch trình cả ngày sẽ bị đảo lộn. Ví dụ như khi nghệ sĩ nói: 'Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, không muốn chụp hình' thì tôi phải dỗ dành anh ta trước, sau đó quay sang xin lỗi và bịa ra 1 lý do gì đó để giải thích với đối tác. Đến khi anh ta vui vẻ trở lại, muốn làm việc thì tôi lại phải một lần nữa trao đổi với bên kia".

Có lẽ vì vậy nên vị trợ lý này mới than thở rằng: "Làm trợ lý do nghệ sĩ còn không bằng đi làm bảo mẫu, tiền kiếm được nhiều mà còn được đánh giá cao hơn".

Từ lớn đến nhỏ, việc gì cũng đến tay họ (Ảnh: QQ).

Quả thực, hiện tại, mức tiền lương của trợ lý Cbiz khá thấp, thông thường, mỗi ngày họ sẽ kiếm được 200-300 NDT (750.000 đến 1,1 triệu đồng). Nếu chưa có kinh nghiệm thì chỉ 100 NDT/ngày (370.000 đồng). Hơn nữa, đa số đều không được hưởng chế độ bảo hiểm. Đặc biệt, hiện tại khi giới phim ảnh Hoa ngữ đang trì trệ, rất nhiều trợ lý đều chỉ làm trong ngắn hạn nên thu nhập càng kém ổn định hơn.

Một trong những khuyết điểm siêu to khổng lồ của nghề trợ lý là lộ trình thăng tiến rất eo hẹp. Công việc của trợ lý đa số là lo liệu những việc vụn vặt, không có khuôn mẫu nào nên đôi khi kinh nghiệm của họ không thể áp dụng khi hợp tác với nghệ sĩ mới. Vậy nên, rất ít người có thể được các ngôi sao Hoa ngữ tin tưởng, nâng đỡ, qua đó chuyển hướng sang những vị trí cao hơn trong ekip.

Nhiều nghệ sĩ quá mức phụ thuộc vào trợ lý, kể cả những việc cỏn con như nhặt đồ bị rơi cũng không muốn nhúng tay (Ảnh: QQ).

Nhiều người đặt câu hỏi, cửa cũng không tự mở được thế này thì các nghệ sĩ phải sống sao nếu không có trợ lý bên cạnh (Ảnh: Sina).

Dĩ nhiên, công việc trợ lý cũng "có this, có that", phụ thuộc vào độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Với các ngôi sao top đầu, họ có cả ekip đông đảo lên tới vài chục người, mỗi người phụ trách một lĩnh vực riêng, càng thêm chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Còn đối với những nghệ sĩ vừa và nhỏ thì thường chỉ có 1 đến 2 nhân viên công tác. Những người này thường phải kiêm vô số chức vị, phải lo liệu cho nghệ sĩ đến tận răng từ công việc đến đời tư.

Bao gồm nhắc lịch trình, hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình chụp hình, quay phim, kết nối với nhóm tổ trang phục, tổ make up cũng như các nhân viên công tác tại đoàn phim, quay chụp video hậu trường ngoài lề cho nghệ sĩ…

Bên cạnh đó là chăm sóc cho nghệ sĩ trong cuộc sống thường ngày từ chế độ ăn uống đến giặt giũ quần áo, giúp họ chuyển nhà, nộp tiền điện nước, nhận đồ chuyển phát, ngâm chân, chăm sóc thú cưng, đặt lịch hẹn làm đẹp, ăn uống, đi chơi…Đặc biệt, các trợ lý phải đảm bảo có thể giữ liên lạc 24/7 để thỏa mãn những nhu cầu đột phát của nghệ sĩ.

Nghệ sĩ nổi tiếng thường có cả ekip trợ lý đi kèm (Ảnh: QQ).

Trong lúc có trợ lý phải kiêm luôn chức vệ sỹ với đồng lương bèo bọt (Ảnh: QQ).

Theo trang Sohu, nỗi khổ lớn nhất của các trợ lý là cường độ công tác quá lớn. Họ phải tham gia vô số nhóm chat công việc, đôi khi đồng thời bị tag trong mười mấy nhóm chat cùng một lúc, không biết nên giải quyết việc nào trước.

Việc giao tiếp với nghệ sĩ cũng phải dè chừng, cần qua sát kỹ tâm trạng của "ông chủ", "bà chủ" nếu không muốn "đâm đầu vào họng súng". Một trợ lý chia sẻ: "Tôi phải online 24 giờ, nếu quá 5 phút mà không trả lời Wechat thì sẽ nhận được vài lời nhắn thăm hỏi réo rắt ngay. Nghe xong mà thấy nản ngay".

Việc nhiều lượng thấp, các trợ lý còn phải khốn khổ khi gặp phải những nghệ sĩ keo kiệt, thích cắt xén, khất nợ tiền lượng, lại còn coi trợ lý như người hầu, cố ý gây khó dễ để đầy đọa. Thế nên không ít người trẻ tuổi đã phải vỡ mộng khi thử sức với nghề trợ lý và phải bỏ việc chỉ trong thời gian ngắn.

Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có những nghệ sĩ tốt tính, vừa nhẹ nhàng khi hợp tác lại còn thường xuyên có những phúc lợi đặc biệt cho nhân viên trong những dịp lễ Tết.

Nhiều nghệ sĩ bị tố khắt khe với trợ lý, coi họ như người hầu (Ảnh: Sina).

Những trường hợp trợ lý được nghệ sĩ tặng những món quá khủng như bất động sản, siêu xe thường là người đã gắn bó nhiều năm, cùng vượt qua nhiều khó khăn, cay đắng hoặc họ hàng đã theo chân nghệ sĩ từ khi mới vào nghề.

Chẳng hạn như Bạch Lộc, cô và trợ lý Hehe cộng tác từ năm 2015 và từng nhau vượt qua thung lũng sự nghiệp, tiến đến thành công như ngày nay. Vậy nên nữ diễn viên mới coi Hehe như chị em thân thiết trong nhà, thậm chí còn dùng chung cả tủ quần áo, mở thẻ tín dụng phụ cho. Còn về mặt bằng chung thì nghề trợ lý nghệ sĩ rất vất vả và rất ít người có thể vươn lên được đến đỉnh cao từ công việc này.

Bạch Lộc đối xử với trợ lý như chị em vì đã từng cùng đồng cam cộng khổ (Ảnh: Sina).

Nguồn: Sohu