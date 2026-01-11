Tin được không: G-Dragon "thả tim" Jennie, là "trượt tay" hay tình cũ không rủ cũng đến

Vào ngày 11/1, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi phát hiện G-Dragon đã “thả tim” đoạn video ghi lại màn trình diễn của Jennie tại Golden Disc Awards tối qua. Chỉ một cú nhấn like tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với hai cái tên từng vướng tin đồn tình cảm đình đám, hành động này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Đoạn video Jennie biểu diễn trên sân khấu Golden Disc Awards được lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt xem. Việc G-Dragon để lại “tim” ngay dưới video khiến không ít fan đặt dấu hỏi: phải chăng đây là biểu hiện của việc “tình cũ không rủ cũng đến”, hay đơn giản chỉ là một hành động xã giao bình thường?

G-Dragon "thả tim" clip biểu diễn của Jennie tại Golden Disc Awards. Ảnh: X

Ngược dòng thời gian về năm 2021, Dispatch từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tung tin Jennie và G-Dragon hẹn hò. Công ty quản lý YG Entertainment trả lời mập mờ, càng khiến cư dân mạng tin rằng cặp đôi đang hẹn hò. Mối quan hệ này được cho là kết thúc vào năm 2022, Jennie chuyển sang hẹn hò với V (BTS).

Việc "ông hoàng Kpop" công khai ủng hộ Jennie sau một khoảng thời gian dài "đường ai nấy đi" khiến nhiều người tin rằng cả hai đã nối lại tình xưa hoặc ít nhất vẫn giữ một sợi dây liên kết đặc biệt. Những từ khóa như "tình cũ không rủ cũng đến" liên tục được nhắc tên trong các hội nhóm "đẩy thuyền" GD-Jennie.

1 số ý kiến nghi ngờ cặp đôi "tình cũ không rủ cũng đến". Ảnh: X

Trái ngược với những suy đoán về chuyện tình cảm, một luồng ý kiến khác lại cho rằng cộng đồng mạng đang quá nhạy cảm. Có nhiều lý do để tin rằng đây chỉ là một sự tương tác chuyên môn thuần túy. Đầu tiên, G-Dragon vốn nổi tiếng là "thánh like dạo" của K-pop. Anh thường xuyên nhấn thích các bài đăng của đồng nghiệp, bạn bè và cả những nội dung nghệ thuật mà anh cảm thấy ấn tượng. Việc anh "thả tim" cho một màn trình diễn xuất sắc tại một lễ trao giải lớn như "Grammy Hàn Quốc" là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ngoài ra, sự tôn trọng nhau giữa những người nghệ sĩ là điều cũng rất đáng nói. Dù quá khứ có ra sao, cả G-Dragon và Jennie đều có xuất thân từ "cái nôi" YG Entertainment. Họ là những người đồng nghiệp thân thiết, những biểu tượng thời trang và âm nhạc có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việc G-Dragon thể hiện sự ủng hộ cho thành công của Jennie – người vừa lập công ty riêng và gặt hái thành tích lớn – chính là cách hành xử văn minh và đầy nể trọng của một bậc tiền bối.

Cư dân mạng không ngớt lời bàn tán: "Dù là yêu lại từ đầu hay chỉ là bạn bè thì cái 'like' này cũng cho thấy họ vẫn rất ổn với nhau. Respect!", "Jennie tối qua xinh như vậy, đến GD còn phải thả tim thì nói gì đến chúng ta", "Mong họ sẽ có một màn collab chấn động thay vì chỉ là tin đồn hẹn hò"...

Đến thời điểm hiện tại, cả G-Dragon và Jennie vẫn giữ thái độ im lặng như cách họ đã từng đối mặt với những tin đồn trước đây. Tuy nhiên, cái "thả tim" này đã chứng minh một điều: Dù ở bất kỳ phương diện nào, mối liên kết giữa hai ngôi sao hàng đầu này vẫn luôn có một sức hút mãnh liệt, đủ sức khiến cả làng giải trí phải "dậy sóng" chỉ bằng một cú chạm nhẹ trên màn hình.

Số khác cho rằng G-Dragon chỉ đi "like dạo". Ảnh: X

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính h ay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon là "ông hoàng Kpop". Ảnh: X

Jennie có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16/1/1996, là một trong bốn thành viên tạo nên hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, đảm nhiệm vai trò rapper chính và hát dẫn. Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã nhanh chóng định hình phong cách cá nhân độc đáo và trở thành một biểu tượng thời trang không thể phủ nhận. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie tài năng và là biểu tượng toàn cầu. Ảnh: China Times

Mối quan hệ của G-Dragon và Jennie kéo dài hơn một thập kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc, bắt đầu từ khi Jennie còn là một thực tập sinh. Năm 2012, cô bé Jennie 16 tuổi lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách nữ chính trong MV That XX của G-Dragon. Năm 2013, cô tiếp tục góp giọng trong ca khúc Black của đàn anh. Lúc đó, họ là một cặp tiền bối - hậu bối mẫu mực, G-Dragon dìu dắt và truyền dạy kinh nghiệm cho đàn em cùng công ty.

GD - Jennie từng là tiền bối - hậu bối thân thiết. Ảnh: X

Đến ngày 24/2/2021, rhế giới "chấn động" khi Dispatch tung loạt ảnh khẳng định Jennie và G-Dragon đang hẹn hò. Được biết, họ thường xuyên gặp nhau tại căn Penthouse bảo mật tuyệt đối của G-Dragon ở Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Dispatch cho biết mẹ của Jennie hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này và quản lý của cả hai thường đưa đón cặp đôi đi hẹn hò. YG Entertainment đưa ra thông báo mang tính "thương hiệu": "Chúng tôi không thể xác nhận vì đây là đời tư của nghệ sĩ". Câu trả lời này được hiểu ngầm là sự thừa nhận trong im lặng.

Tháng 5/2022, nghi vấn cặp đôi chia tay rộ lên khi G-Dragon hủy theo dõi Jennie trên Instagram. Cùng lúc đó, những bức ảnh Jennie đi du lịch cùng V (BTS) tại đảo Jeju xuất hiện, gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các fandom. Chuyện tình của G-Dragon và Jennie có lẽ sẽ mãi là một bí mật mà chỉ người trong cuộc mới thấu rõ. Nhưng dù họ là người yêu hay chỉ còn là đồng nghiệp, không ai có thể phủ nhận rằng sự kết hợp của hai cái tên này luôn tạo ra một thứ quyền lực khủng khiếp, làm rạng danh nền âm nhạc Hàn Quốc trên bản đồ thế giới.

Dispatch khui cặp đôi hẹn hò năm 2021. Ảnh: Dispatch

