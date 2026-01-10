Thảm đỏ "Grammy Hàn Quốc": Jennie đẹp lấn át tất thảy, "công chúa Kpop" Jang Won Young cũng chào thua!

Vào ngày 10/1, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 đã được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Lễ trao giải danh giá được mệnh danh là "Grammy Hàn Quốc" quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), IVE, LE SSERAFIM, CORTIS, ALLDAY PROJECT, ENHYPEN, ATEEZ, MONSTA X...

Không hổ danh biểu tượng thời trang hàng đầu Kbiz, Jennie đã khiến tất cả phải choáng váng khi sải bước trên thảm đỏ. Nữ idol sinh năm 1996 diện váy đỏ rực cùng trang sức xa xỉ đính hồng ngọc, hóa thân thành "nữ hoàng ruby" đúng như cái tên Ruby của cô. Từng cử chỉ, thần thái của Jennie đều toát lên vẻ sang chảnh, quyến rũ, vô cùng thu hút. Có thể nói rằng Jennie chính là nhân vật nổi bật nhất, chiếm trọn spotlight, lấn át nhiều mỹ nhân nổi tiếng khác như "công chúa Kpop" Jang Won Young cùng nhóm IVE, LE SSERAFIM...

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jennie khi cô sải bước trên thảm đỏ. Clip: X

Jennie chính là nhân vật tỏa sáng nhất trên thảm đỏ Grammy Hàn Quốc năm nay. Ảnh: ChinaTimes

Jennie như 1 nữ hoàng quyền lực trên thảm đỏ. Ảnh: X

Chiếc vảy đỏ rực cùng trang sức hồng ngọc biến Jennie thành "nữ hoàng ruby" đúng như cái tên Ruby của cô. Ảnh: X

Jennie xinh đẹp, sang chảnh, cuốn hút trong mọi góc nhìn. Ảnh: X

Quả thật cô sinh ra là dành cho sắc đỏ. Ảnh: X

Nhóm nhạc mỹ nhân IVE đổ bộ Golden Disc Awards với váy tông trắng dịu mắt. Ảnh: ChinaTimes

Ảnh: X

"Công chúa Kpop" Jang Won Young cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn phải chịu thua Jennie. Ảnh: X

LE SSERAFIM diện những chiếc váy dạ hội dài lộng lẫy. Ảnh: ChinaTimes

Nhóm nhạc nhà HYBE đã có năm 2025 đầy thành công. Ảnh: X

Vừa gây bão với trang phục vest "tổng tài" chưa được bao lâu, siêu tân binh CORTIS lại trở về với phong cách "boy phố" quen thuộc. Ảnh: ChinaTimes

Vẻ sắc lạnh cool ngầu của nam thần lai James. Ảnh: X

Em út Keonho mới 16 tuổi nhưng đã sở hữu visual cực bén. Ảnh: X

CORTIS tạo nên tình huống hài hước khi đi nhầm phía rồi phải vội vàng chạy lại. Ảnh: ChinaTimes

1 tân binh cực hot khác là nhóm nhạc nam - nữ hỗn hợp ALLDAY PROJECT. Tiểu thư tài phiệt Annie nổi bật với váy kim sa lấp lánh. Ảnh: ChinaTimes

Boygroup kỳ cựu của Kpop - MONSTA X. Ảnh: ChinaTimes

Dàn boygroup đang là trụ cột Kpop lần lượt đổ bộ thảm đỏ là Stray Kids. Ảnh: ChinaTimes

Tiếp theo là ENHYPEN - "gà chiến" nhà HYBE Labels. Ảnh: ChinaTimes

ATEEZ - nhóm nam nổi tiếng tại thị trường phương Tây. Ảnh: ChinaTimes

Nhóm nhạc bước ra từ show sống còn Boys Planet của Mnet - ZEROBASEONE. Ảnh: X

NCT WISH - unit em út của nhóm nhạc đông dân nhất Kpop NCT. Ảnh: ChinaTimes

Bộ đôi boygroup trẻ đến từ HYBE Label - TWS...

... và BOYNEXTDOOR. Ảnh: ChinaTimes

Đảm nhận vai trò MC lễ trao giải là nam ca sĩ kỳ cựu Sung Si Kyung cùng nữ diễn viên Moon Ga Young. Ảnh: ChinaTimes

"Em gái IVE" KiiiKiii được khen ngợi với diện mạo xinh xắn. Ảnh: ChinaTimes

Nhóm nhạc do nhà sản xuất Teddy đỡ đầu - IZNA. Ảnh: ChinaTimes

Nhóm nhạc có thành viên người Việt Nam Kiên - ARrC. Ảnh: ChinaTimes

Tân binh triển vọng CLOSE YOUR EYES. Ảnh: ChinaTimes