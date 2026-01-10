Thảm đỏ "Grammy Hàn Quốc": Jennie đẹp lấn át tất thảy, "công chúa Kpop" Jang Won Young cũng chào thua!

Vào ngày 10/1, lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40 đã được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Lễ trao giải danh giá được mệnh danh là "Grammy Hàn Quốc" quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như Jennie (BLACKPINK), IVE, LE SSERAFIM, CORTIS, ALLDAY PROJECT, ENHYPEN, ATEEZ, MONSTA X...
Không hổ danh biểu tượng thời trang hàng đầu Kbiz, Jennie đã khiến tất cả phải choáng váng khi sải bước trên thảm đỏ. Nữ idol sinh năm 1996 diện váy đỏ rực cùng trang sức xa xỉ đính hồng ngọc, hóa thân thành "nữ hoàng ruby" đúng như cái tên Ruby của cô. Từng cử chỉ, thần thái của Jennie đều toát lên vẻ sang chảnh, quyến rũ, vô cùng thu hút. Có thể nói rằng Jennie chính là nhân vật nổi bật nhất, chiếm trọn spotlight, lấn át nhiều mỹ nhân nổi tiếng khác như "công chúa Kpop" Jang Won Young cùng nhóm IVE, LE SSERAFIM...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jennie khi cô sải bước trên thảm đỏ. Clip: X