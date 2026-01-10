Park Yoochun tàn tạ sau loạt bê bối rúng động

Mới đây, Park Yoochun (cựu thành viên DBSK/JYJ) đã đăng tải loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Nam ca sĩ tai tiếng "check-in" quê nhà Hàn Quốc, dạo phố, ăn uống cùng em trai Park Yoohwan. Park Yoochun vui vẻ viết: "Hôm nay trời rất lạnh, nhưng thật vui. Những kỷ niệm hoài niệm và một tương lai đầy hứa hẹn".

Sau ồn ào ma túy với tiểu thư tài phiệt Hwang Hana năm 2019, Park Yoochun bị kết án 10 tháng tù giam và bị công chúng tẩy chay triệt để. Nam thần 1 thời nuốt lời hứa "nếu dương tính với ma túy thì tôi sẽ giải nghệ", bị "bán xới" khỏi showbiz Hàn Quốc nhưng vẫn hoạt động ở Thái Lan, Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu việc sau khoảng 5 năm, Park Yoochun mới lại công khai bản thân ở Hàn Quốc.

Park Yoochun "check-in" Hàn Quốc sau thời gian vắng bóng. Ảnh: Koreaboo

Sau 5 năm "bán xới" khỏi Kbiz, Park Yoochun mới dần thoải mái công khai trở về quê nhà. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên ngoại hình của nam ca sĩ gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: Koreaboo

Park Yoochun không còn dáng vẻ lung linh như xưa. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên sự trở lại của cựu thành viên DBSK không được cư dân mạng chào đón. Nhiều netizen xoáy vào vẻ ngoài tiều tụy xuống sắc, thậm chí nghi ngờ nam ca sĩ vẫn sử dụng chất cấm. Đáng chú ý, ký giả TVReport nhận định, gương mặt Park Yoochun bị tàn phá nặng nề, trở nên xuống cấp như hiện tại là do ma túy. Cách đây 6 năm, xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy Philopon (1 dạng chất của Methamphetamine - ma tuý đá) trên người nam ca sĩ họ Park. Được biết, Philopon làm đẩy nhanh quá trình lão hóa trên gương mặt. Từ đây, truyền thông xứ kim chi cho rằng tình trạng gương mặt xuống cấp, lão hóa của Park Yoochun ở hiện tại chính là hậu quả từ việc anh sử dụng chất cấm trong quá khứ.

Netizen xứ Hàn cảm thán: "Anh ta cai nghiện chưa vậy? Tôi nghe nói rất khó bỏ chất cấm", "Tôi không nhận ra nữa, trông già đi quá nhiều", "So với những người từng hoạt động chung thì thật đáng ngại", "Dù càng lớn tuổi càng rụng tóc nhưng sao anh ta cứ tẩy tóc mãi vậy", "Đã 5 năm mới trở về Hàn Quốc? Vậy là suốt thời gian đó anh ta ở nước ngoài? Anh ta mang quốc tịch gì vậy?"...

Báo Hàn nhận định Park Yoochun xuống sắc do ma túy. Ảnh: Koreaboo

Nam thần 1 thời cũng ngày càng... hói đầu. Ảnh: Koreaboo

Park Yoochun không còn giống 1 thần tượng đang hoạt động. Ảnh: Koreaboo

Park Yoochun sinh năm 1986, ra mắt cùng DBSK năm 2003. Năm 2008, anh cùng Jaejoong, Junsu kiện SM Entertainment vì "hợp đồng nô lệ" và thành lập nhóm JYJ. Tuy nhiên Park Yoochun cùng là 1 trong những nghệ sĩ tai tiếng nhất lịch sử Kbiz, từ lâu đã khiến công chúng vỡ mộng vì đời tư nhiễu loạn. Hồi năm 2016, 4 người phụ nữ tố nam ca sĩ tấn công tình dục họ. Sau vài tháng ồn ào, Park Yoochun được phán quyết vô tội với cả 4 cáo buộc xâm hại.

Tuy nhiên, lùm xùm tấn công tình dục theo cựu thành viên DBSK tới nhiều năm sau đó khi mà 1 người phụ nữ kiên trì kiện nam idol tới cùng. Park Yoochun đâm đơn kiện ngược lại người phụ nữ, tố cô vu khống mình. Cô gái này đã được xử vô tội nhưng quyết không buông tha Park Yoochun, đâm đơn kiện đòi nam ca sĩ xứ Hàn bồi thường 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Theo phán quyết của tòa, Park Yoochun phải bồi thường hơn 50 triệu won (909 triệu đồng) cho người phụ nữ nói trên.

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ họ Park còn dương tính với ma túy và dính thêm hàng loạt lùm xùm khác từ dụ dỗ fan nữ quan hệ tập thể cho tới trốn thuế. Đáng chú ý, nam diễn viên Missing You còn từng bị quản lý lâu năm bóc phốt gây chấn động cả mạng xã hội. Vị quản lý này cho biết Park Yoochun có tất cả hơn 50 người bạn gái, không chỉ vậy còn sống chung cùng 1 người phụ nữ đã lập gia đình. Sau hàng loạt ồn ào đời tư, nam nghệ sĩ tai tiếng đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc.

Loạt scandal của Park Yoochun khiến khán giả ngán ngẩm. Ảnh: Koreaboo

