Chống trả tên cướp đột nhập vào nhà, mỹ nhân đẹp nhất showbiz bị điều tra khẩn cấp

Trong suốt thời gian qua, công chúng châu Á xôn xao trước thông tin 1 tên cướp đã đột nhập vào nhà gương mặt đẹp nhất thế giới kiêm đệ nhất mỹ nhân Kbiz Nana (After School). Đối tượng này đã làm bị thương 2 mẹ con nữ ca sĩ đình đám. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Nana cùng mẹ chống trả quyết liệt, vật lộn và khống chế được kẻ trộm ngay tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc xô xát, tên cướp cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng xác định mẹ con Nana chỉ tự vệ chính đáng.

Thế nhưng, tên cướp sau đó đã kiện ngược Nana. Đối tượng này lập luận rằng, việc nữ idol khống chế hắn tương đương với hành vi cố ý giết người nhưng bất thành. Tới tối 9/1, tờ MK đưa tin, mỹ nhân After School vừa bị thẩm vấn suốt 1 tiếng rưỡi liên quan tới cáo buộc do tên trộm đưa ra.

Nana vừa bị thẩm vấn 1 tiếng rưỡi sau khi 1 tên cướp cáo buộc cô cố ý giết người. Ảnh: Naver

Ngay sau khi Nana trở về từ buổi thẩm vấn, công ty chủ quản của nữ ngôi sao sinh năm 1991 đã có những chia sẻ đầu tiên với truyền thông Hàn Quốc: “Nana đã tích cực tham gia buổi thẩm vấn của cảnh sát với thái độ trung thực. Sự việc lần này xuất phát từ hành vi vô nhân đạo của tên cướp, đã gây ra nỗi đau tinh thần to lớn cho Nana và gia đình nữ ca sĩ. Vì quá trình điều tra vẫn đang diễn ra, nên chúng tôi chưa thể tiết lộ nội dung chi tiết. Mong quý vị thông cảm. Chúng tôi luôn đặt việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên hàng đầu. Chúng tôi đang cân nhắc tất cả các hành động pháp lý có thể thực hiện, bao gồm cả dân sự lẫn hình sự đối với tên trộm. Chúng tôi cam kết không để nghệ sĩ phải chịu đựng thêm những tổn thương nào nữa và sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong tương lai để làm sáng tỏ mọi việc”.

Phía Nana đã có thông báo nóng sau khi nữ ca sĩ bị điều tra khẩn cấp mới đây. Ảnh: Naver

Trước đó vào hôm 4/1, tờ News1 đưa tin, tên cướp trong tù đã gửi thư tố Nana đã gây ra vết thương 7cm trên cơ thể mình. Tên trộm khẳng định Nana định dùng hung khí đâm vào cổ mình nhưng đối tượng này né được nên không bị đâm trực diện vào phần cổ mà bị đâm 1 nhát 7cm vào giữa vùng tai và cổ. Kẻ cướp còn cho hay: “Tôi chưa từng động vào Nana, dù chỉ là 1 sợi tóc. Sau khi bị đâm, tôi vẫn tiếp tục bị Nana hành hung”.

Trong lá thứ, kẻ trộm tiếp tục nhấn mạnh mình không mang theo hung khí vào nhà Nana và không ra tay thô bạo với mẹ con nữ ca sĩ: “Túi xách tôi để ngoài ban công, tôi chỉ đeo găng tay và tai nghe vào trong ngôi nhà của họ. Tôi vào nhà để trộm cắp. Nhưng tôi không đấm đá ai mà chỉ ôm chặt mẹ Nana để bà ấy không cử động được”.

Đối tượng này tiếp tục giải thích về nguyên nhân đột ngột thay đổi lời khai từ có đem theo hung khí vào nhà Nana thành không mang. Theo đó, tên trộm cho biết ban đầu Nana hứa trả 40 triệu won (727 triệu đồng) tiền viện phí cho mẹ mình nhưng với điều kiện hắn phải thừa nhận có mang theo hung khí đột nhập vào nhà và cung cấp thông tin có lợi cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi vào trại giam rồi biết chuyện Nana nộp giấy chứng nhận thương tích, đối tượng này cảm thấy bị phía nữ idol phản bội và dồn ép tới đường cùng nên mới quyết định viết lá thư làm rõ sự tình.

Cuộc chiến pháp lý giữa Nana và tên cướp đang diễn ra vô cùng gay cấn. Ảnh: Nate

Nana sinh năm 1991, là 1 trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô được yêu thích với các phim Mask Girl, The Good Wife, Justice... Nana nhiều lần lọt danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler, thậm chí từng xếp ở vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp (2014-2015).

Nguồn: MK