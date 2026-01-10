Hé lộ thông tin đám cưới Á hậu Phương Nhi

Sau tròn 1 năm tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại Thanh Hoá, thông tin hỷ sự của Á hậu Phương Nhi và chồng là thiếu gia Minh Hoàng lại trở thành tâm điểm gây chú ý. Theo những thông tin đang được lan truyền, Á hậu Phương Nhi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 24/1 tới. Không phải Hà Nội, TP.HCM hay quê cô dâu, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra tại Nha Trang, tại một trong những khi resort thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể.

Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, đám cưới của Phương Nhi được cho là không tổ chức rầm rộ và giới hạn khách mời. Buổi lễ chủ yếu có sự góp mặt của gia đình hai bên cùng một số người thân, bạn bè rất thân thiết. Các thông tin liên quan đến địa điểm cụ thể, lịch trình và hình ảnh đều được giữ kín.

Á hậu Phương Nhi sẽ lên xe hoa vào tháng 1/2026, sau tròn 1 năm tổ chức lễ ăn hỏi (ảnh: FBNV)

Rò rỉ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi và chồng (ảnh: FBNV)

Việc lựa chọn tổ chức đám cưới như thế này được xem là hoàn toàn phù hợp với phong cách sống của Phương Nhi lẫn gia đình nhà chồng. Trước đám cưới, Á hậu sinh năm 2002 đã gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện tại sự kiện, mạng xã hội cũng đã đóng băng. Qua những lần hiếm hoi lộ diện, khán giả nhận xét nàng hậu ngày càng trưởng thành, điềm tĩnh và toát lên khí chất khác hẳn so với thời điểm hoạt động sôi nổi trong showbiz.

Dù đám cưới được tổ chức riêng tư, thông tin Phương Nhi chuẩn bị bước vào cột mốc hôn nhân vẫn khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Trên mạng xã hội, nhiều lời chúc phúc đã được gửi đến nàng hậu, cùng mong muốn được "ăn cưới online" nếu có bất kỳ hình ảnh hiếm hoi nào được chia sẻ sau lễ cưới.

Một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 tiếng của Phương Nhi vào năm 2025 (ảnh: Đi soi sao đi)

Chồng của Á hậu Phương Nhi là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000). Hiện tại, Phạm Nhật Minh Hoàng không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban điều hành Tập đoàn Vingroup mà giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn. Cụ thể, doanh nhân trẻ từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm.

Phương Nhi từng chia sẻ gia đình cô làm kinh doanh tại Thanh Hoá. Phương Nhi sinh sống trong một căn nhà 2 tầng khang trang, ở mặt tiền. Phương Nhi còn có 1 anh cả, người này thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các sự kiện. Từ nhỏ, "thần tiên tỷ tỷ" được nuôi dạy chu đáo, gia đình dành tình yêu thương hết mực. Nói về điều kiện của gia đình, Phương Nhi từng tâm sự: "Phương Nhi may mắn được sống trong gia đình đầy đủ về điều kiện tài chính từ nhỏ. Ba mẹ Phương Nhi nuôi dạy Phương Nhi rất tốt. Ba mẹ muốn Phương Nhi không vì đồng tiền hay vật chất để bị thu hút mà đánh mất đi bản chất con người của mình".