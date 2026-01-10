Top 3 quý ông độc thân U50 đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ

Ngôn Thừa Húc, Lý Thần, Huỳnh Tông Trạch là 3 quý ông độc thân U50 được chú ý.

Ngôn Thừa Húc

Ngôn Thừa Húc luôn mang lại cảm giác vui vẻ, ấm áp cho mọi người. (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên sinh năm 1977 gây dấu ấn với khán giả với vai diễn Đạo Minh Tự trong phim Vườn sao băng (phiên bản năm 2001). Những hình ảnh hậu trường gần đây khi anh quay phim tại Trung Quốc đại lục, hay buổi diễn ca nhạc cùng nhóm F4 cho thấy diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc. Gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, đôi mắt sâu và sống mũi cao. Đây là những nét đặc trưng được cho là thừa hưởng từ dòng máu bộ tộc Atayal của mẹ.

Ít ai biết, Ngôn Thừa Húc có một tuổi thơ nhiều tổn thương vì cha ruột luôn nghiêm khắc quá mức. Những ký ức ấy để lại dấu ấn sâu đậm nên Ngôn Thừa Húc dè dặt trong chuyện tình cảm, thiếu an toàn và khát khao được yêu thương.

Kể từ khi gia nhập làng giải trí, Ngôn Thừa Húc chỉ có tin đồn tình cảm kéo dài hơn 10 năm với siêu mẫu Lâm Chí Linh. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng nhau, nhưng họ không thừa nhận.

Nam diễn viên 49 tuổi từng chia sẻ anh không phản đối hôn nhân và vẫn mong chờ một mối quan hệ đủ sâu sắc để bản thân sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó.

Huỳnh Tông Trạch

Huỳnh Tông Trạch từng là "công tử đào hoa" của Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên sinh năm 1980 là nghệ sĩ năng động, cá tính và giàu trải nghiệm tình trường. Ở tuổi 46, Huỳnh Tông Trạch đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp khi nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc của TVB năm 2025. Sau 26 năm với 10 lần đề cử, anh mới chạm đến tượng vàng.

Huỳnh Tông Trạch đạt được thành công lớn đầu năm 2026. (Ảnh: Weibo)

Tuy sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của nam diễn viên không thuận lợi. Mối tình sâu đậm nhất của anh được nhiều người nhắc đến với nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi. Tuy nhiên hai người đã chia tay cách đây nhiều năm. Cuộc chia tay của cặp đôi "phim giả tình thật" từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Cặp đôi màn ảnh một thời Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch. (Ảnh: Weibo)

Sau đó, Huỳnh Tông Trạch vướng tin đồn hẹn hò với một loạt mỹ nhân, từ người mẫu đến diễn viên, nhưng không mối quan hệ nào đi đến cái kết lâu dài. Đáng chú ý, nam diễn viên từng nửa đùa nửa thật chia sẻ rằng các bạn gái của anh đều "không qua được cửa của mẹ ruột". Nam diễn viên cho biết mẹ không hài lòng với tất cả các bạn gái của anh, luôn tìm cách đuổi đi. Vì một mình vất vả nuôi con trưởng thành nên bà luôn lo lắng và can thiệp quá mức vào cuộc sống của con trai, dù anh đã lớn tuổi. Lâu dần Huỳnh Tông Trạch cũng theo chủ nghĩa độc thân, dành thời gian báo hiếu cho mẹ.

Lý Thần

Lý Thần sở hữu khối tài sản lớn. (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên sinh năm 1978 từng tổ chức tiệc đính hôn với Phạm Băng Băng. Tuy nhiên biến cố năm 2018 của nữ diễn viên đã ảnh hưởng đến dự định của họ. Năm 2019, cả hai tuyên bố chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng Phạm Băng Băng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội, Lý Trần thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, dũng cảm. Thế nhưng, việc cha mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ đã để lại vết hằn sâu sắc trong tâm trí.

Cặp đôi đẹp từng được nhiều người yêu mến. (Ảnh: Weibo)

Trước khi hẹn hò Phạm Băng Băng, nam diễn viên từng có nhiều mối tình với các nữ diễn viên xinh đẹp như Ngưu Manh Manh, Lý Tiểu Lộ, Triệu Trác Na, Hoắc Tư Yến, Trương Hinh Dư... Tuy nhiên, ở tuổi 47, Lý Thần vẫn độc thân, sống kín tiếng.

Anh tập trung vào hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực như đóng phim, tham gia truyền hình thực tế. Ngoài ra anh cũng là người kinh doanh giỏi. Lý Thần đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, hộp đêm cao cấp và bộ sưu tập nghệ thuật giá trị... Anh từng chi 900 triệu Nhân dân tệ để mua lại căn nhà sân vườn gắn bó với tuổi thơ, một biệt thự trị giá hơn 100 triệu Nhân dân tệ để cất giữ bộ sưu tập quý giá, bao gồm từ thư pháp và tranh vẽ quý hiếm đến đồng hồ đắt tiền, thậm chí cả đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật...